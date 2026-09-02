Ground Report: ભાવનગરની દરિયાઈ પટ્ટીમાં નારિયેળીનું વધતું વાવેતર, સફેદ જીવાત બની ખેડૂતો માટે પડકાર
ભાવનગર જિલ્લો ડુંગળીના ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે, પરંતુ હવે દરિયાઈ પટ્ટીમાં નારિયેળીની ખેતીનું વાવેતર પણ સતત વધી રહ્યું છે.
Published : September 2, 2026 at 12:58 PM IST
ચીરાગ ત્રિવેદી, ભાવનગર: ભાવનગર જિલ્લો ડુંગળીના ઉત્પાદન માટે જાણીતો છે, પરંતુ હવે દરિયાઈ પટ્ટીમાં નારિયેળીની ખેતીનું વાવેતર પણ સતત વધી રહ્યું છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં નારિયેળીના વાવેતરમાં વધારો થયો છે અને ખેડૂતોને ભાવ પણ સારા મળી રહ્યા છે. જોકે, સફેદ જીવાતના ઉપદ્રવને કારણે ખેડૂતોની ચિંતા યથાવત છે. વિશ્વ નારિયેળ દિવસ નિમિત્તે ETV ભારતની ટીમ તળાજા તાલુકાના રેલીયા ગામની વાડી વિસ્તારમાં પહોંચી હતી અને નારિયેળીની ખેતી, ઉત્પાદન, ભાવ અને ખેડૂતોની સમસ્યાઓ અંગે ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ મેળવ્યો હતો.
નારિયેળી દિવસ નિમિત્તે ટીમ રેલીયા પહોંચી
ભાવનગર જિલ્લાના તળાજા તાલુકાના દરિયાકાંઠા નજીક આવેલા રેલીયા ગામમા નારિયેળની ખેતી થાય છે. નારિયેળની ખેતીનું વાવેતર કેવી રીતે કરવામાં આવે છે અને તેની શું સ્થિતિ છે તે તપાસવા માટે ETV ભારતની ટીમ વર્ષોથી ખેતી કરતા ધીરાભાઇ મકવાણાના ખેતરમાં પહોંચી હતી.
નારિયેળીમાં ત્રણ વર્ષે ફળ અને મળતા ભાવ
રેલીયા ગામમાં રહેતા અને છેલ્લા 30 કરતા વધુ વર્ષથી નારિયેળીની ખેતી કરતા ધીરાભાઇએ ખેતી, ઉત્પાદન અને ખેડૂતોની ચિંતા વિશે વાત કરી હતી.
"હું 1992થી નારિયેળીનું વાવેતર કરૂં છું. 2થી 3 મહિને નારિયેળનું ઉત્પાદન થાય છે. કેવો ફાલ અને કેવું ઉત્પાદન થાય તેના પર આધાર હોય છે. આમ જોઇએ તો 500થી 1000 કે 1500 સુધી નારિયેળનું ઉત્પાદન થઇ જાય છે." ધીરાભાઇ, ખેડૂત
બીટી નારિયેળીમાં ઝડપથી ઉત્પાદન અને સફેદ જીવાત
ભાવનગર જિલ્લામાં ઘોઘાથી લઈને મહુવા સુધી દરિયાઈ પટ્ટી ઉપર નારિયેળીઓ જોવા મળે છે. ધીરાભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, અહીં જૂના નારિયેળ છે અને તેની સાથે બે ત્રણ વર્ષ પહેલા અમે 33થી 35 નવી નારિયેળીનું વાવેતર કર્યું છે. દેશી હોય તેમાં સાતથી આઠ વર્ષે ફળ મળે છે જ્યારે બીટી લાવવામાં આવે તો બેથી ત્રણ વર્ષ થઇ જાય છે. હાલમાં જ મેં બીટી 33થી 35 જેટલી નારિયેળીનું વાવેતર કર્યું છે જેમાં ફળ આવવાની શરૂઆત થઇ ગઇ છે. અહીં આંબા-ચીકુ ઓછા થાય છે. જોકે, સફેદ જીવાત આવે છે તેથી આસપાસના ખેડૂતોને પૂછીને ફોસ્ફેટ જેવી દવાઓનો છંટકાવ કરીએ છીએ. સફેદ જીવાતના કારણે પાંદડાઓ કાળા પડી જાય છે.
ભાવનગરમાં નારિયેળની ખેતીનું કેટલું વાવેતર
ભાવનગર જિલ્લાના બાગાયતી અધિકારી એમ એમ વાઘમસીએ જણાવ્યું હતું કે, બીજી સપ્ટેમ્બર વિશ્વ નારિયેળ દિવસ છે ત્યારે આપણા જિલ્લામાં ઘોઘા, તળાજા, મહુવા જેવા તાલુકાઓમાં વાવેતર થાય છે. નારિયેળીને કલ્પવૃક્ષ પણ કહેવાય છે તેની દરેક વસ્તુનો આપણે ઉપયોગ કરીએ છીએ. જિલ્લામાં 3678 હેક્ટર નારિયેળીનું વાવેતર થયેલું છે. સરકારની યોજનાનો લાભ પણ આપવામાં આવે છે જેમાં એક 37,500ની સહાય મળે છે. સફેદ જીવાતને લઈને ખેડૂતોને દવા છટકાવવા માટે પણ જણાવવામાં આવે છે.
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