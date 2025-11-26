ભરૂચમાં શિયાળાની શરૂઆત સાથે વધ્યું હવાઈ પ્રદૂષણ!, GPCB દ્વારા ઉદ્યોગો અને નાગરિકોને ખાસ સૂચનાઓ
ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB)એ આ વધતા પ્રદૂષણને ધ્યાનમાં રાખીને નાગરિકો તથા ઉદ્યોગોને ખાસ સૂચનાઓ આપી છે અને તકેદારી રાખવા અનુરોધ કર્યો છે.
Published : November 26, 2025 at 8:04 PM IST
ભરૂચ : જિલ્લામાં શિયાળાનું મોસમ જોર પકડતા હવામાનમાં ઠંડક પ્રવેશી રહી છે, પરંતુ તેની સાથે જ એક ચિંતાજનક સમસ્યા પણ ઊભી થઈ છે. હવાઈ પ્રદૂષણમાં વધારાનો ટ્રેન્ડ. ભરૂચ, અંકલેશ્વર, પાનોલી અને ઝઘડિયા જેવા ઉદ્યોગિક વિસ્તારોમાં Air Quality Index (AQI) સતત વધી રહ્યો છે. ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ (GPCB)એ આ વધતા પ્રદૂષણને ધ્યાનમાં રાખીને નાગરિકો તથા ઉદ્યોગોને ખાસ સૂચનાઓ આપી છે અને તકેદારી રાખવા અનુરોધ કર્યો છે.
શિયાળામાં AQI કેમ વધે છે?
શિયાળાના મોસમ દરમિયાન ભારે વાયુઓ જમીન પાસે જ અટકી રહે છે, જેના કારણે પ્રદૂષણ ઝડપથી નીચે ન ઉતરતું રહે. ધુમાડો, ધૂળ, ઔદ્યોગિક ધૂમ્રપાન તથા વાહનોના ધુમાડા હવામાં ભળીને ઘન સ્તર સર્જે છે. GPCB અનુસાર, શિયાળાના કારણોસર પ્રદૂષણનું પ્રમાણ સામાન્ય કરતાં વધુ જોવા મળે છે અને જો તુરંત પગલાં ન લેવાય તો નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય પર અસરકારક પડકાર ઊભો કરે છે.
ઉદ્યોગિક વિસ્તારોથી AQIમાં વધારો
ભરૂચ જીલ્લાના નીચેના વિસ્તારોમાં પ્રદૂષણનું પ્રમાણ નોંધપાત્ર રીતે વધી રહ્યું છે. અંકલેશ્વર GIDC, પાનોલી ઉદ્યોગિક વિસ્તાર, ઝઘડિયા ઉદ્યોગિક બેલ્ટ, સાયખા અને દહેજ જેવી મોટી ઔદ્યોગિક વસાહતો, આ વિસ્તારોમાં ભારે ઔદ્યોગિક ધુમાડો, રાસાયણિક પ્રોસેસ, બોઇલર અને મશીનરીના વેન્ટથી નીકળતા વાયુઓ હવા પ્રદૂષણ વધારતા મુખ્ય કારણ છે.
GPCBની જનતા માટે ખાસ સૂચનાઓ
શિયાળામાં પ્રદૂષણનો સ્તર વધતા GPCBએ નાગરિકોને નીચે મુજબની તકેદારીઓ રાખવા અનુરોધ કર્યો છે:
- અનાવશ્યક તાપણું ટાળવું,શિયાળામાં ગરમી માટે લોકો તાપણું વાપરે છે, પરંતુ પ્લાસ્ટિક, ટાયર, રબર, થર્મોકોલ જેવી ઝેરી વસ્તુઓ સળગાવવી કદાપિ નહીં, માત્ર સૂકા લાકડાનું મર્યાદિત ઉપયોગ
- કચરો સળગાવવાનો કડક મનાઇ,ઘરમાં અથવા ખુલ્લા પ્લોટમાં કચરો સળગાવવો હવાની ગુણવત્તા ઝડપથી ખરાબ કરે છે. GPCBએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે કચરો સળગાવવાનો કાયદેસર મનાઈ છે.
- ઘરો અને દુકાનો આગળ પાણી છાંટ્યા બાદ જ સફાઈ કરવી. ધૂળ ઉડતા અટકાવવા પાણી છાંટીને જ કચરો વાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને મુખ્ય રસ્તાઓ અને બજાર વિસ્તારમાં આ જરૂરી છે.
- દમ, એલર્જી, BP અને હૃદયરોગી માટે ખાસ સૂચના છે. શક્ય હોય ત્યાં સુધી સવારે ધુમ્મસ અને સ્મોગ દરમિયાન બહાર ન નીકળવું, માસ્કનો ઉપયોગ કરવો, હવા પ્રદૂષણથી શ્વાસની તકલીફ વધી શકે, તેથી સાવચેતી જરૂરી
ઉદ્યોગો માટે GPCBની કડક માર્ગદર્શિકા
જિલ્લાના ઔદ્યોગિક એકમોને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ માટે નીચે મુજબની સૂચનાઓ અપાઈ છે:
1. મશીનરીનું યોગ્ય મેન્ટેનન્સ ફરજિયાત જેમાં બોઇલર, થર્મોપેક યુનિટ,સ્ક્રબર,ફિલ્ટરેશન સિસ્ટમ, ચિમની બધી મશીનરીની નિયમિત ચકાસણી જરૂરી છે.
2. યોગ્ય ઇંધણનો જ ઉપયોગ, ફર્નેસ ઓઇલ, ટાયર ઓઇલ અથવા કચરાવાળો ઇંધણ ન વાપરવું, LPG, PNG અથવા સ્વચ્છ ઇંધણનો ઉપયોગ કરવો
3. માન્ય નોર્મ્સ પ્રમાણે એમિસીન કંટ્રોલ, ઉદ્યોગો તેમની ચિમનીમાંથી નીકળતા વાયુઓનું નિયમિત માપન કરે છે. સ્ટૅક મોનીટરીંગ ફરજિયાત છે. ઓડિટ ટીમો દ્વારા નિયમિત ચેકિંગ ચાલુ રહેશે
4. પાનોલી, અંકલેશ્વર અને ઝઘડિયામાં ખાસ દેખરેખ
GPCB એ જણાવ્યું છે કે આ ત્રણ ઉદ્યોગિક ઝોનમાં પ્રદૂષણનો દર વધુ હોવાથી વિશેષ મોનીટરીંગ ટીમો કાર્યરત કરવામાં આવી છે. નિયમો ઉલ્લંઘન કરતી કોઈપણ કંપની સામે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. શહેરવાસીઓને આરોગ્ય માટે સાવચેતી જરૂરી છે. જેમાં પ્રદૂષિત હવા ખાસ કરીને બાળકો, વડીલો, હાર્ટ અને દમના દર્દીઓ માટે જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.
ડોક્ટરો મુજબ, વધતા AQI સ્તરમાં આરોગ્યની સમસ્યાઓ વધી શકે: જેમાં આંખમાં ચોળા, ખાંસી, છાતીમાં દબાણ, ચામડીની એલર્જી, શ્વાસમાં તકલીફ પડી શકે છે. નાગરિકોએ શક્ય હોય તેટલી સાવચેતી રાખવી જોઈએ. જેમ ધુમાડાવાળા વિસ્તારોથી દૂર રહેવું, N95 માસ્કનો ઉપયોગ, ઘરમાં એર સર્ક્યુલેશન જાળવવું
ભરૂચમાં શિયાળાની શરૂઆત સાથે AQIનું પ્રમાણ સતત વધી રહ્યું છે, જે નાગરિકો માટે ચિંતાજનક છે. GPCBએ નાગરિકો અને ઉદ્યોગોને મળીને જવાબદારી નિભાવવા અનુરોધ કર્યો છે. યોગ્ય મશીનરી મેન્ટેનન્સ, શુદ્ધ ઇંધણનો ઉપયોગ, કચરો ન સળગાવવો અને ધૂળ નિયંત્રણ જેવા પગલાં લેવામાં આવે તો હવામાં પ્રદૂષણને નિયંત્રણમાં રાખી શકાય છે.
આ પણ વાંચો...