જૂનાગઢમાં વિકાસકાર્યોએ વધાર્યું પ્રદૂષણ, રસ્તાના કામો અને કન્સ્ટ્રક્શન સાઈટથી હવામાં ધૂળના રજકણો વધ્યા
ગત વર્ષની સરખામણએ જૂનાગઢ મહાનગરપાલિકામાં આ વર્ષે હવામાં ધૂળના રજકણોમાં પ્રમાણ વધુ જોવા મળી રહ્યું છે.
Published : November 2, 2026 at 9:37 AM IST
જૂનાગઢ: તહેવારો અને વેકેશનના દિવસોમાં પ્રદૂષણનું પ્રમાણ સામાન્ય દિવસોની સરખામણીએ વધતુ હોય છે, તેમાં પણ શિયાળા દરમિયાન વાતાવરણ એકદમ ઠંડુ થતા તેમજ ભેજનું પ્રમાણ ઘટતા હવામાં જોવા મળતા પ્રદૂષકો અને ધૂળના બારીક રજકણો વાતાવરણમાં ખૂબ નીચે આવી જતા હોય છે, જેને કારણે પ્રદૂષિત હવા અને વાતાવરણ મુશ્કેલી ઉભી કરે છે. હાલ જૂનાગઢ શહેરમાં ચાલી રહેલા માર્ગોના નવીનીકરણને કારણે ધૂળના રજકણો વાતાવરણમાં ગત વર્ષની સરખામણીએ વધારે જોવા મળી રહ્યા છે.
પ્રદૂષણનું પ્રમાણ વધ્યું, પરંતુ ભયજનક નહીં
દિવાળીનો તહેવાર અને વેકેશનના સમયમાં પ્રદૂષણનું પ્રમાણ સમગ્ર રાજ્યની સાથે દેશમાં અચાનક વધતુ હોય છે, કેટલીક જગ્યા પર તો પ્રદૂષણને કારણે વાહન ચલાવવા પણ ખૂબ મુશ્કેલ બનતા હોય છે. શિયાળાની ઋતુ હોવાને કારણે ઠંડીનું પ્રમાણ વધતાં તેમજ વાતાવરણમાં ભેજ ઓછો થતાં પ્રદૂષકો અને પ્રદૂષણ વાતાવરણમાં ખૂબ નીચે આવી જતા હોય છે, જેને કારણે પ્રદૂષણનું પ્રમાણ વધતું હોય છે.
બાંધકામોને કારણે ધૂળના રજકણો સૌથી વધુ
હાલ જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન વિસ્તારમાં માર્ગોના નવીનીકરણ તેમજ કોર્પોરેશન દ્વારા અન્ય નવા બાંધકામો અને રિપેરીંગ કામ મોટાભાગના વિસ્તારોમાં થઈ રહ્યું છે, જેને કારણે હવામાં ધૂળના રજકણોનું પ્રમાણ પાછલા વર્ષોની સરખામણીએ થોડું વધેલું જોવા મળે છે, પરંતુ તે ચિંતાજનક અથવા તો ભયજનક સ્તરે જૂનાગઢમાં નોંધાયું નથી, જેથી ચિંતા નો વિષય નથી, પરંતુ જેમ જેમ શિયાળો આવતો જશે, તેમ તેમ ઠંડી પડતા વાતાવરણમાં ભેજ ઓછો થશે, જેને કારણે ધૂળના રજકણો સૌથી વધારે લોકોને પ્રભાવિત પણ કરી શકે છે. આજના દિવસે તેનું પ્રમાણ સામાન્ય કરતાં થોડું વધારે છે એટલે કોઈ ગંભીર ચિંતાનો વિષય નથી.
પ્રવાસીઓને કારણે પણ પ્રદૂષણમાં વધારો
જૂનાગઢ યાત્રાધામ તરીકે પણ સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે. વર્ષ દરમિયાન લાખોની સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ જૂનાગઢ અને ગીરનાર આવતા હોય છે, જેના કારણે પ્લાસ્ટિકનું પ્રદૂષણ દર વર્ષે વધી રહ્યું છે, જેના પર કાબુ મેળવી શકાય તે માટે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ દ્વારા પણ શહેરમાં કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. ધીમે ધીમે પ્લાસ્ટિકનું પ્રદુષણ ઓછું થાય તો પણ પર્યાવરણને શુદ્ધ રાખવામાં મહત્વનું યોગદાન મળી શકે છે.
BS6 વાહનોથી પ્રદૂષણમાં મળશે રાહત
સમગ્ર દેશની સાથે હવે નાના નાના મહાનગરોમાં પણ BS6 એન્જિન ધરાવતા વાહનો ધીમે ધીમે અમલમાં આવી રહ્યા છે, જેના કારણે વાહનોમાંથી થતા કાર્બન મોનોક્સાઈડને ઘટાડવામાં ધીમે ધીમે રાહત મળશે. વધુમાં BS6 વાહનોના એન્જિનમાં આધુનિક ટેકનોલોજી અને વિજ્ઞાનનો ઉપયોગ કરીને તેના બળતણ યુરિયા યુક્ત બનાવવામાં આવે છે, જેને કારણે એન્જિનમાંથી પેટ્રોલ કે ડીઝલના દહન બાદ મુક્ત થતો કાર્બન મોનોક્સાઈડ યુરિયા સાથે સંપર્કમાં આવીને થોડે ઘણે અંશે તે પાણીમાં પરિવર્તિત થાય છે, જેથી કોઈપણ વાહનમાંથી મુક્ત થતો કાર્બન મોનોક્સાઈડ સંપૂર્ણ પણે વાતાવરણમાં ભળતો અટકી શકે છે, જેને કારણે પણ ખૂબ જ ઝેરી કહી શકાય તેવા કાર્બન મોનોક્સાઈડના પ્રમાણને આગામી દિવસોમાં ઘટાડી શકાય તેવી શક્યતાઓ પણ ઊભી થઈ શકે છે.
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