ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનોના દૈનિક માનદ વેતનમાં વધારો છતાં પણ અસંતોષ, જાણો શું છે માંગ?
ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનો દૈનિક 500 રૂપિયા માનદ વેતન અને ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનોની પણ સરકાર દ્વારા કાયમી ભરતી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
Published : January 13, 2026 at 4:07 PM IST
જુનાગઢ: ગઈકાલે રાજ્યની સરકારે ગુજરાતમાં ટ્રાફિકના વ્યવસ્થિત સંચાલન માટે ઉભા કરવામાં આવેલા ટ્રાફિડ બ્રિગેડ જવાનોના દૈનિક માનદ વેતનમાં 150 રૂપિયાનો વધારો કર્યો છે. પ્રતિ દિવસ 300 રૂપિયા માનદ વેતન મેળવતા પ્રત્યેક ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનનું માનદ વેતન વધારીને 450 રૂપિયા થયું છે. રાજ્ય સરકારની આ જાહેરાતથી 10,000 જેટલા ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનોને આર્થિક રીતે લાભ થવા જઈ રહ્યો છે. પરંતુ હજુ પણ ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનો દૈનિક 500 રૂપિયા માનદ વેતન અને ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનોની પણ સરકાર દ્વારા કાયમી ભરતી કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.
ટ્રાફિક બ્રિગેડના વેતનમાં વધારો છતાં હજુ પણ અસંતોષ
ગઈકાલે રાજ્યની સરકારે ટ્રાફિક બ્રિગેડના માનદ વેતનમાં 150 રૂપિયાનો વધારો કરીને પ્રત્યેક ટ્રાફિક બ્રિગેડને અગાઉના દિવસોમાં મળતા 300 રૂપિયા પરથી દિનથી વધીને 450 રૂપિયા થયું છે. સરકારની આ જાહેરાતને ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનો મિશ્ર પ્રતિભાવ રૂપે પણ જોઈ રહ્યા છે. ગઈકાલ સુધી પ્રતિ દિવસ 300 નું માનદ વેતન પ્રાપ્ત કરતો પ્રત્યેક ટ્રાફિક બ્રિગેડનો જવાન આજે 450 રૂપિયા પ્રતિ દિવસ માનદ વેતન મેળવતો થયો છે. સતત વધી રહેલી મોંઘવારી અને દિવસ દરમિયાન નોકરીના સ્થળે 10 કલાક જેટલું કામ પ્રત્યેક ટ્રાફિક બ્રિગેડ કરી રહ્યો છે, જેની સામે આ માનદ વેતન ઓછું હોવાનું ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં કામ કરતાં જવાનો માની રહ્યા છે.
સરકારના અન્ય કર્મચારીની જેમ મળે લાભો
જુનાગઢ ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં કામ કરતા સાગર અને દિવ્યાએ ઈટીવી ભારત સાથે એક્સક્લુસિવ વાતચીત કરી હતી. આ બંને ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનોએ સરકાર દ્વારા માનદ વેતનમાં જે વધારો કરાયો છે તેને આવકાર્યો છે પરંતુ આ હજુ પણ ઓછો હોવાનો મત તેઓ પ્રગટ કરી રહ્યા છે. મોંઘવારીના સમયમાં પ્રતિ દિવસ 500 રૂપિયા ઓછામાં ઓછું માનદ વેતન હોવું જોઈએ, તો પણ આજના સમયમાં પ્રત્યેક બ્રિગેડનો જવાન તેના પરિવારનું ભરણ પોષણ મુશ્કેલીથી કરી શકે. વધુમાં એવા ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનો કે જે પાછલા આઠ-દસ વર્ષથી સતત ટ્રાફિક નિયમનની સેવાઓ સાથે જોડાયેલા છે આવા તમામ ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનોને સરકાર દ્વારા અન્ય કર્મચારીની માફક કાયમી કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ જવાનો કરી રહ્યા છે.
ટ્રાફિક બ્રિગેડનું વ્યવસ્થાપન સરકાર કરે
સરકારના અન્ય વિભાગોની માફક જ ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનોએ શારીરિક કસોટીની સાથે લેખિતમાં પરીક્ષા અને ત્યારબાદ મૌખિક ઇન્ટરવ્યુમાં પસંદ થયેલા ઉમેદવારોને ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં સામેલ કરવામાં આવે છે. આ જ પ્રકારની પ્રક્રિયા પોલીસ વિભાગમાં લોક રક્ષક દળમાં સામેલ થતા પોલીસ કર્મચારીઓની પણ થાય છે. પાંચ વર્ષ બાદ પોલીસ કર્મચારી કાયમી સેવામાં જોડાય છે તેવી જ રીતે ટ્રાફિક બ્રિગેડના જવાનોને પણ પ્રથમ પાંચ વર્ષ સુધી અજમાયશી ધોરણે ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં સામેલ કરવામાં આવે અને પાંચ વર્ષ બાદ તેની સેવાનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરીને તેને એલ.આર.ડી જવાનની માફક કાયમી કર્મચારી કરવામાં આવે તેવી માંગ પણ ટ્રાફિક બ્રિગેડમાં જોડાયેલા જુનાગઢના જવાનો કરી રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો: