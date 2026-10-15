અમદાવાદમાં જપ્ત લારી-ગલ્લા છોડાવવા હવે ખિસ્સા પર પડશે ભાર, AMCએ ચાર્જ વધાર્યા
2003 પછી પહેલીવાર વહીવટી ચાર્જમાં વધારો, 30થી વધુ વસ્તુઓના દરમાં ફેરફાર; જપ્તી વખતે કર્મચારીઓ સાથે ઘર્ષણ કરનારાઓને સામાન પરત નહીં મળે
Published : October 15, 2026 at 7:35 PM IST
અમદાવાદ: શહેરમાં જાહેર રસ્તાઓ પર દબાણ કરીને વેપાર કરતા લારી-ગલ્લા ધારકો અને ફેરિયાઓ માટે મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) દ્વારા દબાણ હટાવવાની કામગીરી દરમિયાન જપ્ત કરવામાં આવતા લારી-ગલ્લા, હેન્ડકાર્ટ, પાથરણાં અને અન્ય સામાન છોડાવવાનો ચાર્જ વધારવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. ટાઉન પ્લાનિંગ કમિટીએ આ દરખાસ્તને મંજૂરી આપી છે. વર્ષ 2003 બાદ પ્રથમ વખત વહીવટી ચાર્જમાં વધારો કરવામાં આવ્યો હોવાથી હવે જપ્ત કરાયેલો સામાન છોડાવવા માટે વેપારીઓએ અગાઉ કરતાં વધુ રકમ ચૂકવવી પડશે.
30થી વધુ વસ્તુઓના ચાર્જમાં વધારો
AMCના એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા શહેરના જાહેર રસ્તાઓ, ચાર રસ્તાઓ અને નો વેન્ડિંગ ઝોનમાં ટ્રાફિકને અડચણરૂપ બનતા દબાણો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. આ દરમિયાન લારી-ગલ્લા, હેન્ડકાર્ટ, પાથરણાં સહિતનો સામાન જપ્ત કરીને ગોડાઉનમાં રાખવામાં આવે છે. અત્યાર સુધી લાગુ રહેલા જૂના દરોમાં ફેરફાર કરીને 30થી વધુ પ્રકારની વસ્તુઓના ચાર્જમાં વધારો કરવામાં આવ્યો છે. કેટલાક કિસ્સામાં આ વધારો બે ગણાથી લઈને પાંચ ગણો સુધીનો હોવાનું જણાવાયું છે.
જપ્તી વખતે ઘર્ષણ કરશો તો સામાન પરત મેળવવો મુશ્કેલ
આ અંગે ટાઉન પ્લાનિંગ કમિટીના ચેરમેન ભાગ્યેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા જાહેર કરાયેલાનો વેન્ડિંગ ઝોન અને ચાર રસ્તા પરથી જપ્ત કરવામાં આવતી લારી કે અન્ય સામાન છોડાવવા માટેના ચાર્જમાં વર્ષ 2003 પછી પ્રથમ વખત વધારો કરવામાં આવ્યો છે. નવા દર મુજબ જપ્ત કરાયેલા સામાનને છોડાવવા માટે અંદાજે બે ગણો ચાર્જ ચૂકવવો પડી શકે છે. વિવિધ વસ્તુઓના પ્રકાર પ્રમાણે આશરે રૂ. 1,100થી રૂ. 2,000 સુધીનો ચાર્જ લાગુ પડી શકે છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, જો દબાણ હટાવવાની કામગીરી દરમિયાન કોઈ લારીધારક કે અન્ય વ્યક્તિ AMCની ટીમ સાથે ઘર્ષણ કરશે અથવા કર્મચારીઓ પર હુમલો કરશે, તો આવા કિસ્સામાં જપ્ત કરાયેલો સામાન પરત નહીં આપવાની જોગવાઈને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે.
ખાદ્ય પદાર્થો જપ્ત નહીં કરાય
આ કાર્યવાહી દરમિયાન ફળો, શાકભાજી સહિતના ખાદ્ય પદાર્થો જપ્ત કરવામાં નહીં આવે. આવા પદાર્થો સંબંધિત લારીધારકને તાત્કાલિક પરત આપવામાં આવશે. બીજી તરફ, જપ્ત કરાયેલો સામાન નિર્ધારિત સમયગાળામાં છોડાવવામાં નહીં આવે તો નિયમ મુજબ સ્ટોરેજ ચાર્જ વસૂલવાની જોગવાઈ પણ રહેશે.
AMCના આ નિર્ણયથી એક તરફ જાહેર રસ્તાઓ પરના દબાણો સામેની કાર્યવાહી વધુ અસરકારક બનાવવાનો પ્રયાસ થશે, તો બીજી તરફ લારી-ગલ્લા ધારકો પર આર્થિક બોજ વધવાની શક્યતા છે. હવે નવા દર લાગુ થયા બાદ દબાણ હટાવવાની કામગીરી દરમિયાન જપ્ત થતો સામાન છોડાવવા વેપારીઓએ કેટલો ખર્ચ કરવો પડશે તે મહત્વનું બનશે.
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