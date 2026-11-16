અમદાવાદમાં વધતો ગુનાઓનો ગ્રાફ, દિવાળીથી લઈને લાભપાંચમ સુધી ચોરી, મારામારી, હત્યા સહિત છેતરપિંડીની ઘટનાઓ
અમદાવાદમાં બેસતા વર્ષથી લાભપાંચમ સુધી ચોરી, વાહનચોરી, હત્યા, મારામારી અને સાયબર છેતરપિંડી સહિતના અનેક બનાવો સામે આવ્યા છે.
Published : November 16, 2026 at 10:47 AM IST
અમદાવાદઃ દિવાળીના તહેવારો અને નવા વર્ષની ઉજવણી વચ્ચે અમદાવાદ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ગુનાખોરીની અનેક ઘટનાઓ સામે આવી છે. બેસતા વર્ષથી લઈને લાભપાંચમ સુધીના દિવસોમાં ક્યાંક બંધ મકાનોને નિશાન બનાવી તસ્કરોએ ચોરી કરી, તો ક્યાંક જૂની અદાવતમાં હત્યાની ઘટના બની. ફટાકડા ફોડવા જેવી બાબતે મારામારી અને પોલીસ સાથે ઘર્ષણના બનાવો પણ સામે આવ્યા. બીજી તરફ વાહનચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો, સોનાની લગડીઓ અને ચેનની ચોરી થઈ, જ્યારે સાયબર ઠગોએ દિવાળી બોનસના નામે લોકોને છેતરવાનો પ્રયાસ કર્યો. આમ, તહેવારોની આસપાસના દિવસોમાં અમદાવાદમાં ચોરી, હત્યા, મારામારી, વાહનચોરી અને છેતરપિંડી સહિતના અનેક બનાવો નોંધાયા છે.
ઓઢવમાં બેસતા વર્ષે છથી વધુ મકાનોના તાળાં તૂટ્યાં
ઓઢવ વિસ્તારમાં આવેલી અલકનંદા પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં બેસતા વર્ષના દિવસે સમી સાંજે તસ્કરોએ એક પછી એક બંધ મકાનોને નિશાન બનાવ્યાં હતાં. તસ્કરોએ છ કરતાં વધુ મકાનોના તાળાં તોડી ઘરમાં પ્રવેશ કરી દાગીના અને રોકડ રકમની ચોરી કરી હતી. એક પછી એક ઘરના તાળાં તૂટતાં સ્થાનિક રહીશોમાં ફફડાટ ફેલાયો હતો. તહેવારની સાંજે બનેલી આ ઘટનાને પગલે વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. આ મામલે ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનના PI પી.એન. ઝિંઝુવાડિયાની આગેવાનીમાં પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
કાગડાપીઠમાં નવા વર્ષની શરૂઆતમાં યુવકની હત્યા
નવા વર્ષની શરૂઆતમાં જ કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા ચાર માળિયા વિસ્તારમાં હત્યાની ઘટના સામે આવી હતી. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, મોડી રાત્રે બે શખ્સોએ પ્રિન્સ દંતાણી નામના યુવક પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં ગંભીર ઇજાઓ થતાં પ્રિન્સનું મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાને પગલે સ્થાનિક વિસ્તારમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. કાગડાપીઠ પોલીસ સ્ટેશનના PI એસ.એ. ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, ચાર માળિયા વિસ્તારમાં પ્રિન્સ દંતાણીની હત્યાની ઘટના બની છે. બે શખ્સોએ તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં અગાઉની અદાવત હત્યા પાછળનું કારણ હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સાણંદમાં 14 બાઈક સાથે બે શખ્સો ઝડપાયા
તહેવારોના દિવસોમાં સાણંદ GIDC પોલીસે વાહનચોરીના ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલ્યો હતો. પોલીસને મળેલી બાતમી, CCTV ફૂટેજ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે તપાસ કરતાં બે શખ્સોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, એક શખ્સે સાણંદ GIDC, સાણંદ ટાઉન, સરખેજ અને વિરમગામ સહિતના વિસ્તારોમાંથી અલગ-અલગ સમયે મોટરસાઇકલ ચોરી કરી હતી. ચોરી કરેલી એક રોયલ એનફિલ્ડ બુલેટ અન્ય શખ્સને વેચાણ આપી હોવાનું પણ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. બંનેની પૂછપરછ દરમિયાન રોયલ એનફિલ્ડ સહિત અલગ-અલગ કંપનીની કુલ 14 મોટરસાઇકલ કબજે કરવામાં આવી હતી.
બાપુનગરમાં જોખમી રીલ બનાવનાર સામે પોલીસની કાર્યવાહી
બાપુનગરના હરદાસનગર વિસ્તારમાં જાહેર રોડ પર સળગતી ફટાકડાની લૂમ હાથમાં પકડીને રીલ બનાવતો યુવક સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો. ડકેટ વેસ્ટર્ન દુકાન સામે બનેલા આ વીડિયોમાં યુવક સળગતી લૂમ સાથે રસ્તા પર ચાલતો જોવા મળ્યો હતો. આ હરકતથી રસ્તા પરથી પસાર થતા વાહનચાલકો અને રાહદારીઓની સુરક્ષા જોખમમાં મુકાઈ હતી. વીડિયો બાપુનગર પોલીસના ધ્યાન પર આવતાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસમાં ડકેટ વેસ્ટર્ન દુકાનના માલિક ચિરાગ કારેલીયાનું નામ સામે આવ્યું હતું. બાપુનગર પોલીસ સ્ટેશનના PI વી.કે. ગઢવીની આગેવાનીમાં પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ગોમતીપુરમાં યુવક પર તલવારથી હુમલો
ગોમતીપુર વિસ્તારમાં બાળકો વચ્ચે થયેલા ઝઘડામાં વચ્ચે પડેલા એક યુવક પર બે ભાઈઓએ તલવારથી હુમલો કર્યો હોવાનો બનાવ સામે આવ્યો હતો. હુમલામાં યુવક ઇજાગ્રસ્ત થતાં તેને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. આ મામલે ગોમતીપુર પોલીસ સ્ટેશનના PI ડી.વી. રાણાની આગેવાનીમાં પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.
ધોળકામાં ફટાકડા ફોડવાની બાબતે માથાકૂટ
ધોળકા શહેરના કલીકુંડ વિસ્તારમાં આવેલા સમૃદ્ધિ બંગલોઝમાં દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ફટાકડા ફોડવા જેવી બાબતે થયેલી બોલાચાલીએ ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. ફરિયાદી જયવિરસિંહ વિક્રમસિંહ ગોહિલના જણાવ્યા મુજબ, 8 નવેમ્બર 2026ની રાત્રે આશરે 11 વાગ્યે પાડોશમાં રહેતા સુરજભાઈ પટેલ અને તેમનાં પત્ની ઘરની બહાર ફટાકડા ફોડી રહ્યાં હતાં. ઘરની બારી પાસે ફટાકડા ફોડવાથી તકલીફ થતી હોવાનું જણાવી ફટાકડા દૂર ફોડવા કહેતાં બોલાચાલી થઈ હતી.
ફરિયાદ મુજબ, ત્યારબાદ દંપતીએ ઝઘડો શરૂ કર્યો હતો. ફરિયાદીના પિતા વિક્રમસિંહ ગોહિલ સમજાવવા બહાર આવતાં તેમની સાથે પણ બોલાચાલી અને ઝપાઝપી થઈ હતી. આક્ષેપ છે કે તેમને ધક્કો મારી નીચે પાડી દેવામાં આવતાં માથાના પાછળના ભાગે ગંભીર ઇજા પહોંચી હતી. તેમને પ્રથમ પાર્શ્વનાથ હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે અમદાવાદની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. આ મામલે ધોળકા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશનમાં પતિ-પત્ની સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
અખબારનગરમાં ફટાકડા મુદ્દે મહિલા PSI અને સોસાયટીના રહીશો વચ્ચે ઘર્ષણ
અમદાવાદના અખબારનગર વિસ્તારમાં દિવાળીના તહેવાર દરમિયાન ફટાકડા ફોડવા મુદ્દે મહિલા PSI કલ્પનાબેન ચુડાસમા અને સોસાયટીના રહીશો વચ્ચે વિવાદ થયો હતો. સોસાયટીમાં મહિલા PSIની કાર પાસે ફટાકડા ફોડવા મુદ્દે શરૂ થયેલી તકરાર બાદ મામલો ઉગ્ર બન્યો હતો. આ મામલે સોસાયટીના આશરે 20 રહીશોએ PSI વિરુદ્ધ બે અલગ-અલગ અરજીઓ આપી હતી. બીજી તરફ PSIએ પણ પોતાની સાથે ખેંચતાણ અને છેડતી થઈ હોવાની રજૂઆત કરી હતી. 112ની ટીમ બંને પક્ષોને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ હતી અને વાડજ પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. આ મામલે વાડજ પોલીસ સ્ટેશનના PI એચ.પી. ગરાસિયાની દેખરેખ હેઠળ બંને પક્ષે કરેલી રજૂઆતો અંગે કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
બોડકદેવમાં ધનતેરસની પૂજા પહેલાં સોનાની લગડીઓ ગાયબ
શીલજ સર્કલ પાસે અવનીશ હાઈટ્સમાં રહેતાં 48 વર્ષીય રીનાબેન પટેલ 6 નવેમ્બરે પુત્ર કવન સાથે ધનતેરસની પૂજા માટે સોનાની લગડીઓ લેવા ગુરુકુળ રોડ સ્થિત નરોડા નાગરિક બેંકના લોકરમાં ગયાં હતાં. તેમણે જોઈન્ટ લોકરમાંથી 10-10 ગ્રામની છ સોનાની લગડીઓ, કુલ 60 ગ્રામ સોનું, ઉપરાંત સોનાનો સેટ અને બુટ્ટી કાઢીને પાઉચમાં મૂકી પર્સમાં રાખ્યાં હતાં. ત્યારબાદ માતા-પુત્ર નારાયણ જ્વેલર્સમાંથી ચાંદીની બે લગડીઓ ખરીદી ઘરે જવા નીકળ્યાં હતાં. થલતેજ ગામ રોડ પર પૂજાનો સામાન ખરીદવા ઊભાં રહ્યાં ત્યારે પર્સનું વજન ઓછું લાગતાં તપાસ કરી હતી. પર્સની ચેન ખુલ્લી હતી અને રૂ. 4.80 લાખની કિંમતની છ સોનાની લગડીઓ ભરેલું પાઉચ ગાયબ હતું. આ અંગે બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનના PI એસ.જી. ખંભાળિયાની આગેવાનીમાં પોલીસે ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
સાબરમતીમાં હનુમાન મંદિરે જતા વૃદ્ધની રૂ. 1.87 લાખની સોનાની ચેન તોડી
મોટેરામાં રહેતા હરીશ તારાદત્ત 13 નવેમ્બરે સવારે આશરે 6 વાગ્યે અંધજન મંડળ ખાતે આવેલા હનુમાન મંદિરે દર્શન કરવા પગપાળા નીકળ્યા હતા. તેઓ સાબરમતીની ચામુંડા વસાહતના ગેટ પાસે પહોંચ્યા ત્યારે બાઈક પર આવેલા બે શખ્સોમાંથી પાછળ બેઠેલા શખ્સે તેમના ગળામાંથી રૂ. 1.87 લાખની કિંમતની સોનાની ચેન તોડી લીધી હતી. ત્યારબાદ બંને શખ્સો બાઈક પર ફરાર થઈ ગયા હતા. આ અંગે સાબરમતી પોલીસ સ્ટેશનના PI વાય.આર. વાઘેલાની આગેવાનીમાં પોલીસે ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
સેટેલાઇટમાં માઉન્ટ આબુ ફરવાના બહાને સ્કોર્પિયો લઈ શખ્સ ફરાર
વેજલપુરમાં ટૂર્સ એન્ડ ટ્રાવેલ્સનો વ્યવસાય કરતા હિતેશ ખોખરાની ઓફિસમાંથી નિકુંજ પટેલ નામનો શખ્સ પરિવાર સાથે માઉન્ટ આબુ ફરવા જવાનું કહી ચાર દિવસ માટે સ્કોર્પિયો કાર ભાડે લઈ ગયો હતો. પ્રતિદિન રૂ. 5 હજાર પ્રમાણે રૂ. 20 હજાર ડિપોઝિટ પણ આપવામાં આવી હતી. જોકે, ચાર દિવસ બાદ પણ કાર પરત ન કરતાં અને નિકુંજનો ફોન બંધ આવતાં હિતેશભાઈએ તપાસ કરી હતી. તેના ઘરે પણ નિકુંજ કે કાર મળી આવ્યા ન હતાં. આખરે સેટેલાઇટ પોલીસ સ્ટેશનના PI વી.જે. ચૌધરીની આગેવાનીમાં પોલીસે છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
ઓઢવમાં કારમાંથી રૂ. 2.50 લાખની બેગની ચોરી
રામોલ વિસ્તારમાં રહેતાં નીતાબેન કીરીટભાઈ મેઘવાડ 6 નવેમ્બરે પોતાની ઇલેક્ટ્રિક કાર લઈને ઓઢવ ગોડાઉન પાસે આવેલી એક્સિસ બેંકમાં ગયાં હતાં. તેમણે કાર બેંકની સામે જાહેર રોડ પર પાર્ક કરી હતી. કારની પાછળની સીટ પર રાખેલી બેગમાં ધંધાના રૂ. 2.50 લાખ રોકડા ઉપરાંત આધારકાર્ડ, મેરેજ સર્ટિફિકેટ, એટીએમ કાર્ડ, RC બુક અને વીમા સહિતના દસ્તાવેજો હતા. બેંકમાંથી પરત ફરતાં બેગ ગાયબ હોવાનું જણાયું હતું. આસપાસ તપાસ કરવા છતાં બેગ મળી ન આવતાં ઓઢવ પોલીસ સ્ટેશનના PI પી.એન. ઝિંઝુવાડિયાની આગેવાનીમાં પોલીસે ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
દિવાળી બોનસના નામે ફેક લિંકથી સાયબર છેતરપિંડી
દિવાળીના તહેવારો દરમિયાન સાયબર ઠગોએ પણ લોકોને નિશાન બનાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. PM આવાસ યોજનાના નામે લોકોને મેસેજ મોકલી રૂ. 8 હજારનું દિવાળી બોનસ આપવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. મેસેજમાં આપેલી લિંક પર ક્લિક કર્યા બાદ APK ફાઇલ ડાઉનલોડ કરાવવાનો પ્રયાસ થતો હતો. આવી ફાઇલના માધ્યમથી મોબાઇલનો ડેટા, WhatsApp, Telegram અને બેંકિંગ સંબંધિત માહિતી મેળવવાનો પ્રયાસ થઈ શકે છે. અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમ DCP લવિના સિન્હાના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રકારના ફેક મેસેજ ગુજરાતી, હિન્દી, બંગાળી સહિત વિવિધ ભાષાઓમાં ફેલાવવામાં આવી રહ્યા હતા. મેસેજમાં સરકારી યોજનાના નામે બોનસની લાલચ આપી લોકોને લિંક ખોલવા અને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવા પ્રેરવામાં આવતા હતા. કેટલીક વખત એપ્લિકેશન ગેમિંગ અથવા રમી એપના સ્વરૂપમાં પણ હોઈ શકે છે.
શીલજમાં રેન્જ રોવરની ટક્કરે રેપિડો બાઈક પર સવાર યુવકનું મોત
11 નવેમ્બરે શીલજ સર્કલ નજીક રેન્જ રોવર કારની ટક્કરે રેપિડો બાઈક પર સવાર હર્ષદ પુરબિયાનું મોત થયું હતું. રેપિડો ચાલક પ્રદીપ ડડવાલે બોપલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદ મુજબ, તેઓ સિક્યુરિટી ગાર્ડ તરીકે નોકરીની સાથે રેપિડો બાઈક પણ ચલાવતા હતા. તે દિવસે હર્ષદ પુરબિયાને શીલજ સર્કલ તરફ લઈ જતાં પૂરઝડપે આવેલી રેન્જ રોવર કારએ બાઈકને ટક્કર મારી હતી. અકસ્માતમાં બંને રસ્તા પર પટકાયા હતા. હર્ષદને ગંભીર ઇજા થતાં સારવાર માટે હોસ્પિટલ લઈ જવાયા હતા, જ્યાં તેમનું મોત થયું હતું. કારચાલક અકસ્માત બાદ સ્થળ પરથી ફરાર થયો હતો.
CCTV ફૂટેજ અને કારની નંબર પ્લેટના આધારે બોપલ પોલીસે બાપુનગરના ધારાસભ્ય દિનેશસિંહ કુશવાહના ભત્રીજા રાઘવેન્દ્ર કુશવાહની ઓળખ કરી કાર સાથે ધરપકડ કરી હતી. ધરપકડ બાદ તેને પોલીસ સ્ટેશનમાંથી જામીન પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ કેસમાં સાણંદ ડિવિઝનનાં DySP નીલમ ગોસ્વામીએ અકસ્માતની વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, 11 નવેમ્બરે સવારે આશરે 6:45 વાગ્યે આ ગંભીર અકસ્માત થયો હતો.
દિવાળીથી લાભપાંચમ સુધીના આ બનાવો પર નજર કરીએ તો અમદાવાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ઘરફોડ ચોરી, સોનાની ચેન અને લગડીઓની ચોરી, વાહનચોરી, છેતરપિંડી, હત્યા, મારામારી અને અકસ્માત સહિતના અલગ-અલગ ગુનાઓ સામે આવ્યા છે. તહેવારોની ઉજવણી વચ્ચે બનેલી આ ઘટનાઓએ શહેરની સુરક્ષા અને કાયદો-વ્યવસ્થાને લઈને અનેક સવાલો ઊભા કર્યા છે.
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