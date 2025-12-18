'આદિવાસીઓને ઠારો, નહીં તો આગામી દિવસોમાં તમારી ઈજ્જત આબરૂ નહીં રહે', પાડલીયા ઘટના મામલે કોંગ્રેસ નેતાઓનું નિવેદન
આજે કોંગ્રેસ સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી અને ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડી સહિત આદિવાસી સમાજના લોકો એકત્ર થઈ ધરણાં કર્યા.
બનાસકાંઠા: અંબાજીના પાડલીયામાં બનેલી ચકચારી હુમલાની ઘટનાના હવે ઘેરા પ્રત્યાઘાતો જોવા મળી રહ્યા છે. આ સમગ્ર ઘટનામાં હવે કોંગ્રેસે પણ ન્યાયની માંગ સાથે આદિવાસી સમાજને જાહેરમાં સમર્થન આપ્યું છે. દાંતા પ્રાંત કચેરી નજીક આજે કોંગ્રેસ સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોર, ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણી અને ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડી સહિત આદિવાસી સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થઈ ધરણાં કર્યા કરી ન્યાયની માંગ કરી છે.
આદિવાસી સમાજ અને કોંગ્રેસનું કહેવું છે કે, આ જે સમગ્ર પાડલીયા ગામે બનેલી ઘટનામાં એક તરફી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે, એટલું જ નહી આદિવાસી વિધવા મહિલા સાથે અન્યાય થયો હોવાના આક્ષેપો ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડી અને કોંગ્રેસે કર્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે, વન અધિકાર અધિનિયમ 2006 હેઠળ જે આદિવાસી સમાજના ભાઈઓની જમીનના દાવા ચાલુ છે, તેમને સરકાર આ જમીન આપી દે જો. આદિવાસી સમાજના લોકો સાથે બેઠક કરીને તેમને જમીન આપી હોત તો કદાચ આ ઘટના ન બની હોત.
આ ધરણાં સ્થળે પહોંચેલા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે પણ તંત્ર અને પોલીસ સામે ગંભીર આક્ષેપો કર્યા હતા. તેમને કહ્યું કે, ખેડૂતોને કઈ નથી આપવું, તોડ કરીને પોલીસને પૈસા આપી દો એટલે તે કબજો લઈ લેશે અને સરકારનું કામ થઈ જશે. આ સકરીબેન ત્રણ પેઢીથી ત્યાં રહે છે. જો સરકારે તમને મકાન બનાવીને રહેવાની વ્યવસ્થા કરી આપી હોય તો આજે આ ઘટના ન બની હોત. સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે કહ્યું, તંત્ર, પોલીસ અને ફોરેસ્ટ વિભાગના અધિકારીઓ યોગ્ય સંકલન સોલ્યુશન લાવી શકતા હતા, પરંતુ તે દિશામાં પ્રયાસ નથી કરવામાં આવ્યો.
વડગામના ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ ધરણાં સ્થળથી કહ્યું કે, વિધાનસભા, મુખ્યમંત્રીનુ કાર્યાલય, સચિવાલય, કલેકટરનું મકાન અને જે આ SDMના મકાનોના પાયામાં ગુજરાતના આદિવાસી સમાજના કડિયા અને મજૂરોનો લોહી અને પરસેવો છે. કોંગ્રેસના સમયમાં જંગલ-જમીનનો જે કાયદો બનાવવામાં આવ્યો હતો તેના તેના 50-52 ટકા દાવાઓ પડતર રાખી ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે આદિવાસી સમાજ અને પોલીસ, જંગલ વિભાગ વચ્ચે સતત ટકરાવ જીવતો રહે એવું ષડ્યંત્ર રચ્યું છે. જો આ બધા પ્રશ્નોના સમાધાન થઈ ગયા હોત જો આ જમીને તેમને મળી ગઈ હોત તો આ ઘર્ષણ ન થતું. પોલીસ પણ ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડી અને આદિવાસી તરફે થયેલ અન્યાય મામલે નક્કર કાર્યવાહી કરે તેવી માંગ ધારાસભ્ય જીગ્નેશ મેવાણીએ કરી છે નહીં તો આગામી દિવસોમાં ઉમરગામ સુધીનો પટ્ટો ગરમ થશે તેવી ચીમકી તેમને આપી છે.
ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીએ કહ્યું કે, છેલ્લા પાંચ દિવસથી અમે ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છીએ. વિધવા બહેનને જે માનસિક ત્રાસ આપ્યો તેની ફરિયાદ ધ્યાને લઇ વન વિભાગ સામે લેવામાં આવે તેવી અમારી માંગ છે. તેમજ આદિવાસી સમાજના લોકો પર જે ફરિયાદ કરવામાં આવી છે તે તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવે. જો તમે આદિવાસીઓને છંછેડશો તો પછી અમે ધીરેધીરે બહાર આવી રહ્યા છીએ. આજે અમે તમને કહી રહ્યા છે કે તમે અમને ઠારો નહીં.
આગામી દિવસોમાં તમારી ઈજ્જત આબરૂ નહીં રહે તે પ્રકારનું નિવેદન ધારાસભ્ય કાંતિભાઈ ખરાડીએ આપ્યું છે. આગામી દિવસોમાં જરૂર પડે તો વિધાનસભાનો ઘેરાવ કરવો પડશે તો પણ અમે કરીશું તેવી તૈયારી તેમને દર્શાવી છે.
મહત્વનું છે કે અંબાજીના પાડેલીયા ગામે બનેલી ઘટના હવે વધુ ગરમાઈ છે. આ સમગ્ર મામલામાં હવે રાજકારણ પણ એન્ટ્રી લઈ ચૂક્યું છે. પાડલીયા ગામની ઘટનામાં હવે પોલીસ અને તંત્ર વધુ ભરાય તેવી પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે. જે ઘટના બની તેને લઈને ધારાસભ્યો પોતાની સંવેદના તો વ્યક્ત કરી રહ્યા છે પરંતુ સાથે સાથે આદિવાસી સમાજને પણ નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું અને તેમને પણ ઈજાઓ પહોંચી હોવાનું જણાવીને તેમને ન્યાય મળે તે દિશામાં નક્કર કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી રહ્યા છે. આગામી દિવસોમાં વધુ ઉગ્ર આંદોલન કરવાની ચીમકી આપવામાં આવી છે.
