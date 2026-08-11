સુરત મેડિકલ કોલેજમાં રેગિંગની ઘટના બાદ વડોદરાની બરોડા મેડિકલ કોલેજમાં એન્ટી-રેગિંગ વ્યવસ્થા સક્રિય
સુરત મેડિકલ કોલેજમાં રેગિંગની ઘટનામાં તબીબ વિદ્યાર્થી ડૉ. હર્ષ પંડ્યાના કરુણ મોત બાદ સમગ્ર રાજ્યના તબીબી ક્ષેત્રમાં ચકચાર અને અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
Published : August 11, 2026 at 5:20 PM IST
વડોદરા: સુરત મેડિકલ કોલેજમાં રેગિંગનો ભોગ બન્યા બાદ તબીબ વિદ્યાર્થી ડૉ. હર્ષ પંડ્યાના કરુણ મોતની ઘટનાથી સમગ્ર તબીબી આલમમાં અરેરાટી વ્યાપી છે. આ ગંભીર ઘટનાના પડઘા હવે વડોદરા સુધી પહોંચ્યા છે. સુરતની ઘટનામાંથી બોધપાઠ લઈને વડોદરાની બરોડા મેડિકલ કોલેજમાં એન્ટી-રેગિંગ સ્ક્વોડને સક્રિય કરી દેવામાં આવ્યું છે અને કેમ્પસ તથા હોસ્ટેલ પરિસરમાં મોનિટરિંગ વધારી દેવામાં આવ્યું છે.
સુરત મેડિકલ કોલેજમાં રેગિંગની ઘટનામાં તબીબ વિદ્યાર્થી ડૉ. હર્ષ પંડ્યાના કરુણ મોત બાદ સમગ્ર રાજ્યના તબીબી ક્ષેત્રમાં ચકચાર અને અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. આ ગંભીર ઘટનાને પગલે મેડિકલ કોલેજોમાં રેગિંગ સામેની વ્યવસ્થાઓને લઈને ફરી એકવાર સવાલો ઉઠ્યા છે. જુનિયર તબીબો, વિદ્યાર્થીઓ અને વાલીઓમાં પણ ચિંતા જોવા મળી રહી છે.
આ સમગ્ર ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને હવે વડોદરાની બરોડા મેડિકલ કોલેજ પણ એલર્ટ મોડ પર આવી છે. સુરતમાં બનેલી ઘટનામાંથી પાઠ લઈને બરોડા મેડિકલ કોલેજના વહીવટી તંત્ર દ્વારા એન્ટી-રેગિંગ વ્યવસ્થાને વધુ સક્રિય કરવામાં આવી છે. કોલેજ કેમ્પસ ઉપરાંત હોસ્ટેલ વિસ્તારમાં પણ સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેથી કોઈપણ પ્રકારની રેગિંગની ઘટના બને તે પહેલાં જ તેને અટકાવી શકાય. ખાસ કરીને નવા પ્રવેશ લેતા ફ્રેશર વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત અને ભયમુક્ત વાતાવરણ મળી રહે તે માટે કોલેજ તંત્ર દ્વારા તકેદારી વધારવામાં આવી છે.
બરોડા મેડિકલ કોલેજના ડીન ડૉ. જીવરાજ ડામોરે સ્પષ્ટતા કરી છે કે કોલેજમાં રેગિંગ સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવવામાં આવી રહી છે. નેશનલ મેડિકલ કમિશન (NMC)ની માર્ગદર્શિકાનું ચુસ્તપણે પાલન કરવામાં આવી રહ્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે. કોલેજ તંત્ર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને કોઈપણ પ્રકારની હેરાનગતિ કે રેગિંગનો સામનો કરવો પડે તો તાત્કાલિક ફરિયાદ કરી શકે તેવી વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી છે.
કોલેજ અને હોસ્ટેલ કેમ્પસમાં એન્ટી-રેગિંગ કમિટી તથા એન્ટી-રેગિંગ સ્ક્વોડ દ્વારા સતત દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓ સાથે કોઈપણ પ્રકારની અયોગ્ય વર્તણૂક, ધાકધમકી કે માનસિક-શારીરિક હેરાનગતિ ન થાય તે માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. સાથે જ વિદ્યાર્થીઓ માટે હેલ્પલાઇન અને ફરિયાદ નિવારણની વ્યવસ્થા પણ સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી છે.
રેગિંગને માત્ર મજાક અથવા સિનિયર-જુનિયર વચ્ચેના સામાન્ય પરિચય તરીકે જોવાને બદલે તે વિદ્યાર્થીના માનસિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર કરી શકે તેવી બાબત તરીકે જોવાની જરૂરિયાત છે. ખાસ કરીને મેડિકલ કોલેજોમાં અભ્યાસનું દબાણ પહેલેથી જ વધુ હોય છે ત્યારે કોઈપણ પ્રકારની ધાકધમકી અથવા હેરાનગતિ વિદ્યાર્થીઓ માટે ગંભીર પરિસ્થિતિ ઊભી કરી શકે છે.
સુરતની દુઃખદ ઘટના બાદ હવે વડોદરાની બરોડા મેડિકલ કોલેજે પણ પોતાના કેમ્પસમાં રેગિંગ સામેની વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવી છે. કોલેજ તંત્રનું કહેવું છે કે જો કોઈ વિદ્યાર્થીને રેગિંગ અંગે કોઈ ફરિયાદ કે મુશ્કેલી હોય તો તે નિર્ભયતાથી કોલેજ તંત્ર સુધી પોતાની વાત પહોંચાડી શકે છે.
સુરતની ગંભીર રેગિંગ ઘટનાના પગલે વડોદરાની બરોડા મેડિકલ કોલેજે સાવચેતી વધારી છે. એન્ટી-રેગિંગ કમિટી અને સ્ક્વોડને સક્રિય કરીને કેમ્પસ તથા હોસ્ટેલમાં સતત મોનિટરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કોલેજ તંત્રએ NMCની ગાઇડલાઇન મુજબ રેગિંગ સામે ઝીરો ટોલરન્સની નીતિ અપનાવવાનો સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે, જેથી દરેક વિદ્યાર્થી સુરક્ષિત અને ભયમુક્ત વાતાવરણમાં અભ્યાસ કરી શકે.