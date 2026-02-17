ભાયાવદર નગરપાલિકાના ન્યાય સમિતિ ચેરમેન અને વકીલ પર હુમલાનો બનાવ
Published : February 17, 2026 at 3:07 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટના ઉપલેટા તાલુકાના ભાયાવદરમાં આવાસ યોજનાના વીડિયો વિવાદમાં વકીલ પર હુમલો થયાના આક્ષેપ સાથે ભાયાવદર પોલીસમાં વિવિધ કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. આ ફરિયાદમાં ભાયાવદર નગરપાલિકામાં ન્યાય સમિતિના ચેરમેન અને વ્યવસાએ વકીલ એવા નિરજભાઈ પાલજીભાઈ મકવાણાએ બે શખ્સો સામે હુમલો અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપ્યાનો આક્ષેપ કર્યો છે.
પોલીસમાં નોંધાવેલી વિગતો મુજબ, આ ઘટના પાછળ સોશિયલ મીડિયામાં અપલોડ કરાયેલો એક વીડિયો મુખ્ય કારણ હોવાનું સામે આવ્યું છે અને આ બાબતમાં ફરિયાદીના આક્ષેપ મુજબ, તેમણે આવાસ યોજનાના લાભાર્થીઓ અંગે એક વીડિયો બનાવી વોટ્સએપ સ્ટેટસ અને ગ્રુપમાં મૂક્યો હતો. આ વીડિયોમાં "ટીખળો" શબ્દના પ્રયોગથી નારાજ થઈને ભરતભાઈ ભીમાભાઈ ડોડીયા અને મગનભાઈ હાજાભાઈ સોલંકીએ તેમને સ્મશાન રોડ પર આવેલા એક ગોડાઉન પાસે બોલાવ્યા હતા. ત્યાં બંને શખ્સોએ વીડિયો બાબતે બોલાચાલી કરી ગાળો આપી હોવાનો આક્ષેપ ફરિયાદમાં કરવામાં આવ્યો છે.
આ બાબતે વધુમાં, નિરજભાઈએ એવો પણ આક્ષેપ કર્યો છે કે, ભરતભાઈ ડોડીયાએ તેમના હાથમાં રહેલી લાકડી વડે તેમના કપાળના ભાગે ઘા માર્યો હતો, જેના કારણે તેમને ત્રણ ટાંકા આવ્યા છે. સાથોસાથ મગનભાઈ સોલંકીએ તેમને ધક્કો મારી પીઠના ભાગે ઈજા પહોંચાડી હોવાનું પણ ફરિયાદમાં જણાવાયું છે. હુમલા બાદ બંને શખ્સોએ તેમને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ પણ કરવામાં આવ્યો છે.
આ સમગ્ર બનાવ બાદ એડવોકેટ અને ન્યાય સમિતિના ચેરમેન નીરજ મકવાણાને પ્રથમ ભાયાવદર હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવેલ હતા અને આ અંગે ભાયાવદર પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) 2023 ની કલમ 115(2), 118(1), 352, 351(3), 3(5) તથા જી.પી. એક્ટની કલમ 135 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હાલમાં ફરિયાદી નિરજભાઈ સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે જેમાં પ્રથમ ભાયાવદર અને બાદમાં જુનાગઢ સારવાર માટે લઈ જવાયેલ છે.
ભાયાવદરમાં નગરપાલિકાના સદસ્ય તેમજ ન્યાય સમિતિના ચેરમેન અને વ્યવસાયે વકીલ તરીકે જાણીતા યુવા વકીલ પર થયેલા વીડિયોના આધારે હુમલાની ઘટના બાદ સમગ્ર પંથકની અંદર ચકચાર મચી દવા પામ્યો છે, જેમાં આ બનાવ અને નોંધાયેલ પોસ ફરિયાદ બાબતે ભાયાવદર પોલીસ સ્ટેશનનો ટેલિફોનિક સંપર્ક કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં PSO મંજુબેન દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે આ બાબતે હાલ કોઈની અટકાયત નથી કરવામાં આવી તેવું જણાવ્યું છે.
