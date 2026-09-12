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ગાંધીનગરમાં ચૂંટણી પહેલાં 1848 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત, કોટેશ્વર અંડરપાસ માટે 20.76 કરોડની જાહેરાત

મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં શહેરમાં કૂલ 1848 કરોડના વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું.

ગાંધીનગરમાં ચૂંટણી પહેલાં 1848 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત
ગાંધીનગરમાં ચૂંટણી પહેલાં 1848 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2026 at 12:26 PM IST

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ગાંધીનગર: ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પૂર્વે શહેરમાં વિકાસકાર્યોની મોટી ભેટ આપવામાં આવી છે. મુખ્યમંત્રી અને નાયબ મુખ્યમંત્રીની ઉપસ્થિતિમાં શહેરમાં કૂલ 1848 કરોડના વિવિધ વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ કોટેશ્વર પાસે અંડરપાસ બનાવવાની જાહેરાત કરી હતી અને તેના માટે 20.76 કરોડ ફાળવવાની જાહેરાત કરી હતી.

ગાંધીનગરમાં 1848 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત

મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે, ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકા માટે આજનો દિવસ ઐતિહાસિક છે. એક જ દિવસમાં રૂ.1848 કરોડના વિકાસકાર્યો લોકાર્પિત અને ખાતમુહૂર્ત થયા છે. વડાપ્રધાનની તાજેતરની ગાંધીનગર મુલાકાત દરમિયાન પણ કરોડો રૂપિયાના વિકાસકાર્યોની ભેટ મળી છે. તેમણે કહ્યું કે, ‘સેવાના ફળ હંમેશા મીઠા હોય છે.’ વડાપ્રધાને 25 વર્ષ સુધી સેવાનો ભેખ ધારણ કરી પ્રજાજનોની સુખાકારી માટે સતત કામ કર્યું હોવાનું પણ મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું.

ગાંધીનગરમાં ચૂંટણી પહેલાં 1848 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત (ETV Bharat Gujarat)

સરકારની વિવિધ યોજનાઓનો લાભ લાભાર્થીઓને 100 ટકા મળે તે માટે સરકાર પ્રયત્નશીલ હોવાનું મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું. પર્યાવરણની રક્ષા સાથે વિકાસને આગળ વધારવાની સરકારની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરતાં તેમણે ગાંધીનગરમાં 30 ઈ-બસનું પણ લોકાર્પણ કર્યું હતું. મુખ્યમંત્રીએ ઈ-બસને ફ્લેગ ઓફ કર્યા બાદ તેમાં મુસાફરી પણ કરી હતી.

આ પ્રસંગે નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, ગાંધીનગર અગાઉ માત્ર સચિવાલયના શહેર તરીકે ઓળખાતું હતું, પરંતુ હવે મહાત્મા મંદિર સહિતના વિવિધ આકર્ષણોને કારણે તેની આગવી ઓળખ બની છે. હવે નવરાત્રિ દરમિયાન પણ મોડી રાત સુધી ગરબા રમીને મા અંબાની આરાધના કરી શકાય તેવી સુવિધાઓ ઊભી થઈ રહી છે.

હર્ષ સંઘવીએ સરકાર દ્વારા સતત એક પછી એક સુવિધાઓ વધારવામાં આવી રહી હોવાનું જણાવ્યું હતું. ગાંધીનગરને સ્વચ્છ અને સુઘડ બનાવવા સહિતની કામગીરી બદલ તેમણે મેયર અને તેમની ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની બાબતે તેમણે મુખ્યમંત્રીના નેતૃત્વની પ્રશંસા કરી હતી.જોકે, કોંગ્રેસે વિકાસકાર્યોના લોકાર્પણને લઈને સરકાર પર પ્રહાર કર્યા છે. ગાંધીનગર મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલાં કરોડો રૂપિયાની ‘લાણી’ કરવામાં આવી છે. ભાજપના શાસન દરમિયાન અનેક ફરિયાદો સામે આવી હોવા છતાં તેના પર લોકાર્પણના કાર્યક્રમો કરીને પડદો પાડવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો હોવાનો ગણગણાટ સાંભળવા મળી રહ્યો છે.

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