ETV Bharat / state

શિયાળામાં 3 હજાર કિલો તલની સાની ઝાપટી જાય છે ભાવનગરવાસીઓ, આ વર્ષે કેવી છે માંગ અને કેવા છે ભાવ ? જાણો

ભાવનગરમાં પેઢી દર પેઢી ચાલ્યા આવતા સાનીના વેપારમાં આજે પણ લોકોમાં તેલઘાણીની સાનીની માંગ સૌથી વધુ જોવા મળી રહી છે.

શિયાળામાં સ્વાસ્થ્યવર્ધક તલની સાની
શિયાળામાં સ્વાસ્થ્યવર્ધક તલની સાની (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 1:43 PM IST

|

Updated : November 24, 2025 at 2:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભાવનગર: ભાવનગર સહિત સમગ્ર રાજ્યમાં કડકડતી ઠંડીનો પ્રારંભ થઈ ગયો છે. શિયાળામાં શરીરને ગરમાવો આપવા માટે લોકો શરીરને ગરમાવો આપતી ખાદ્ય ચીજોનો વિશેષ ઉપયોગ કરતા હોય છે. તલની સાની પણ એક એવો આહાર છે જે સ્વાસ્થ્યવર્ધક માનવામાં આવે છે.

ભાવનગર શહેરમાં વર્ષોથી તલમાંથી બનતી સાનીની માંગ વધારે રહે છે. ભાવનગરની તેલ ઘાણીમાંથી તૈયાર થતી સાનીની ખુબ બોલબાલા રહી છે. પેઢી દર પેઢી ચાલ્યા આવતા સાનીના વેપારમાં આજે પણ લોકોમાં તેલઘાણીની સાનીની માંગ સૌથી વધુ જોવા મળી રહી છે. તલની સાનીની સાથે હવે તો ખજૂરની સાની પણ લોકોના આરોગ્યને આકર્ષી રહી છે. ત્યારે જાણીએ કે મોંઘવારીમા તલના વધેલા ભાવ વચ્ચે સાનીનો શું ભાવ છે અને લોકોમાં કેવી માંગ છે તેના વિશે.

શિયાળામાં સ્વાસ્થ્યવર્ધક તલની સાની (Etv Bharat Gujarat)

પેઢી દર પેઢી ચાલ્યો આવતો સાનીનો વ્યવસાય

ભાવનગર શહેરના મેઘાણી સર્કલ વિસ્તારમાં 50 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી તેલઘાણી કાર્યરત છે. આ તેલઘાણીના સંચાલક હાજી મહેબુબભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અમે 60 વર્ષથી સાની બનાવીએ છીએ. પહેલા મારા પિતાજી હાજી મુસાભાઈ સાની બનાવતા હતા અને છેલ્લા 40 વર્ષથી આ વ્યવસાય હું સંભાળું છું. અમારે સાનીનું વેચાણ સારું છે. સારામાં સારા તલ લાવીએ છીએ. તલ ખાસ પ્રોસેસ કરીને તલમાંથી સાની બનાવીએ છીએ.

ભાવનગરની તેલ ઘાણીમાંથી તૈયાર થતી સાનીની ખુબ બોલબાલા
ભાવનગરની તેલ ઘાણીમાંથી તૈયાર થતી સાનીની ખુબ બોલબાલા (Etv Bharat Gujarat)

સાનીના ભાવ દરેકને પોસાય તેવા

તેલઘાણીના સંચાલક હાજી મહેબૂબભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, લોકોને બહુ ગળ્યું લાગે નહીં તે માટે અમે માપસરમાં ગોળ નાખીએ છીએ. અમારી સાનીનો ઉપાડ એટલે વધારે છે કે અમારી સાનીની માંગ ખૂબ વધારે છે. વર્ષમાં સીઝન દરમિયાન લોકો 30 ટન અમારી સાની ખાઈ જાય છે, એટલે કે, 3000 કિલો જેટલી સાની ખવાઇ જાય છે.

તલની સાની સાથે ખજુરની સાનીની પણ વધી માંગ
તલની સાની સાથે ખજુરની સાનીની પણ વધી માંગ (Etv Bharat Gujarat)

ગયા વર્ષ કરતાં ભાવ અમે નીચો રાખ્યો છે, તલના ભાવ આ વર્ષે 6500 રૂપિયા છે, જે ગયા વર્ષે 4700 રૂપિયા હતા. ભાવ એટલે નીચે રાખ્યો છે કે, નાનો માણસ પણ સાની લઈને ખાઈ શકે. ગયા વર્ષે સાનીના ભાવ 280 સફેદ તલની સાની અને 320 કાળા તલની સાનીના હતા તે અમે આ વર્ષે યથાવત રાખ્યા છે.

સ્વાસ્થ્યવર્ધક માનવામાં આવે છે તલની સાની
સ્વાસ્થ્યવર્ધક માનવામાં આવે છે તલની સાની (Etv Bharat Gujarat)

સ્વાસ્થ્ય માટે લોકો વર્ષોથી આરોગે છે સાની

તેલઘાણીમાં લોકો સામેથી ખરીદી કરવા આવે છે, ત્યારે તેલઘાણીના સંચાલક હાજી મહેબુબભાઇએ મૌખિક જણાવ્યું હતું કે, અમે ખજૂરમાંથી પણ સાની બનાવવાની શરૂઆત કરી છે, જેની માંગ પણ જોવા મળે છે.

ભાવનગરમાં 50 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી તેલઘાણીમાં બનતી તલની સાની
ભાવનગરમાં 50 વર્ષ કરતાં વધુ સમયથી તેલઘાણીમાં બનતી તલની સાની (Etv Bharat Gujarat)

સાની ખરીદવા આવેલા નટુભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અહીંયા તેલઘાણીમાં એકદમ શુદ્ધ અને સારી સાની મળે છે. હું અહીંયા નજીકમાં રહું છું અને 40 વર્ષથી લેવા આવું છું. સવારમાં સાની રોજ આરોગવાથી તંદુરસ્તી સારી રહે છે.આખો દિવસ સારો જાય છે. ભાવ એકદમ રિજનેબલ છે અને વ્યાજબી ભાવ છે.

આ પણ વાંચો

  1. શક્તિનો સીધો સોર્સ "સાની", ભાવનગરના બજારમાં આવ્યું ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે ખાસ "કચરિયું"
  2. સફેદ અને કાળા તલની સાની "કચરીયા"ની મોસમ શરૂ, બજારમાં આવી ગોળ વગરની લેટેસ્ટ તલની સાની
Last Updated : November 24, 2025 at 2:47 PM IST

TAGGED:

HOME MADE SESAME SANI
BHAVNAGAR NEWS
BHAVNAGAR PEOPLE
SESAME SANI DEMAND DURING IN WINTER
SESAME SANI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.