સુઈગામમાં પિતાએ અઢી વર્ષના દીકરાને પેટ્રોલ છાંટીને સળગાવી દીધો, પાપ છુપાવવા સ્મશાનમાં લાશ દાટી દીધી
કાકાએ ફરિયાદ કરતા હત્યારા પિતા સામે સુઈગામ પોલીસ મથકે ગુનો નોધી ધરપકડ કરાઈ છે.
Published : October 15, 2026 at 8:56 AM IST
વાવ-થરાદ: આમ તો પિતાએ સંતાનો માટે સુરક્ષાની ઢાલ હોય છે. પિતાની જોતા જ સંતાનોના ચહેરા ઉપર સ્મિત આવી જતું હોય છે અને પિતા પોતાના સંતાનોને જીવથી પણ વધારે વ્હાલ કરતા હોય છે પરંતુ વાવ થરાદ જિલ્લાના સુઈગામમાં કંઈક એવો ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો કે આ પિતા ઉપર ચારેતરફથી ફિટકાર વરસી રહ્યો છે. સુઈગામમાં એક પિતાએ પોતાના જ અઢી વર્ષના માસુમો પુત્ર ઉપર પેટ્રોલ છાંટીને તેને સળગાવી દીધો. પુત્રના મોત બાદ પોતાનું પાપ અને મોતનું સાચું કારણ છુપાવવા માટે પિતાએ તેની લાશને સમશાનમાં લઈ જઈને દાટી દીધી. જોકે સમગ્ર બનાવની જાણ થયા બાદ કાકાએ સગા ભત્રીજા એટલે કે હત્યારા પિતા સામે ફરિયાદ નોંધાવતા તેના પાપનો ઘડો ફૂટી ગયો છે.
પ્રાપ્ત થતી વિગતો મુજબ સુઈગામના રાવળવાસમાં રહેતા અશોક જીતાભાઈ રાવળે 13 ઓક્ટોબરના બપોરે આશરે 1:00 થી 2:00ના અરસામાં પોતાના અઢી વર્ષના પુત્ર નવઘણ ઉપર પેટ્રોલ છાટી સળગાવી દીધો હતો. ત્યારબાદ તેને દવાખાને લઈ ગયો હતો જ્યાં તેનું મોત થયું હતું. જોકે પોતાની કરતું છુપાવવા અને પુત્રના મોતનું સાચું કારણ છુપાવવા માટે સમાજના સમશાનમાં પુત્રની લાશને દાટી દીધી હતી. જે અંગેની જાણ તેના કાકા બાબુબાઈ રાવળને થતા હત્યારા ભત્રીજા અશોક રાવળ સામે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગામના સમશાનમાં પહોંચીને પુત્રની લાશને ખોદકામ કરી બહાર કાઢી પીએમ અર્થે ખસેડી છે. જે બાદ પોલીસે હત્યારા પિતા અશોક રાવળ સામે BNSની કલમ 103(1) હત્યા અને 238 પુરાવાનો નાશ કરવાની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને તેની ધરપકડ કરી લીધી છે. ધરપકડ બાદ અશોક રાવળે પુત્રની હત્યા કરી હોવાની કબુલાત કરી દીધી છે.
પ્રાપ્ત થતી વિગતો મુજબ અશોકના લગ્ન હિંમતનગર ખાતે થયા છે. પરંતુ તેની પત્ની છેલ્લા ઘણા સમયથી રિસામણે બેઠી છે. જેથી પોતાના અઢી વર્ષના પુત્ર નવઘણની સાર સંભાળ અને પાલનપોષણ કરવું તેનાથી મુશ્કેલ બનતું હતું. બાળકને રાખવાવાળું કે દેખભાળ કરવાવાળું કોઈ જ ન હતું ત્યારે પોતાના જ લોહીને બોજરૂપ સમજીને તેને આ ઘટનાને અંજામ આપ્યો હોવાની કબૂલાત કરી છે.
પેટ્રોલ છાંટીને સળગાવ્યા બાદ અઢી વર્ષનો પુત્ર ખાટલા ઉપર દાઝેલી હાલતમાં બેઠેલાના અંતિમ દયનીય દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા છે. જે બાળકને પિતાએ મોટો કર્યો તે જ બાળકને પિતાએ જ મોત આપી દીધું છે. માસુમ બાળકને ક્યાં ખબર હતી કે તેના પિતા જ એક દિવસે તેને આ રીતે નિર્દયતા પૂર્વક મારી નાખશે જોકે આ કળિયુગી પિતા સામે હાલ તો ચારેય તરફ ફિટકાર વરસી રહ્યો છે.
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