શિવરાત્રીની ધામધૂમથી ઉજવણી: અમરેલીમાં રામેશ્વરમ મંદિરની થીમ પર ઉજવણી, મરડેશ્વર મહાદેવ ખાતે ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું

Published : February 15, 2026 at 7:47 PM IST
અમદાવાદ: આજે ગુજરાત સહિત દેશભરમાં શિવરાત્રિનો તહેવાર ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. ગુજરાતના શિવાલયો પણ આજે હર હર મહાદેવના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યા હતા. અમરેલીમાં દક્ષિણ ભારતના રામેશ્વર મંદિરની થીમ પર શિવરાત્રિનો તહેવાર ઉજવાયો હતો, તો પંચમહાલના સુપ્રસિદ્ધ મરડેશ્વર મહાદેવ મંદિરમાં પણ ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું હતું.
અમરેલી જિલ્લોના વડિયા નજીક આવેલા વીંજીવડ ગામમાં મહાશિવરાત્રિના પાવન પર્વે આ વર્ષે અનોખી અને આકર્ષક ઉજવણી જોવા મળી. પરંપરા અને ભક્તિ સાથે સંસ્કૃતિનો સુમેળ સાધતી આ ઉજવણી સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચાનું કેન્દ્ર બની છે. વીંજીવડ ગામમાં પ્રકાશ ભાઇ ઢેબરીયા પરિવાર દ્વારા આયોજિત શિવરાત્રિ મહોત્સવમાં દક્ષિણ ભારતના સુપ્રસિદ્ધ રામેશ્વરમ મંદિરની થીમ પર સમગ્ર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ગામના નીલકંઠ મહાદેવ મંદિરે રામેશ્વર મંદિર જેવી ભવ્ય સજાવટ, શિવાલયની વિશેષ રચના તેમજ તમિલ સંસ્કૃતિને પ્રતિબિંબિત કરતી કલાત્મક થીમ તૈયાર કરાઈ હતી, જે દર્શનાર્થીઓમાં ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની.
ઉત્સવ દરમિયાન દર્શનાર્થીઓ માટે રામેશ્વર શિવાલય મુજબનો વિશેષ ડ્રેસ કોડ રાખવામાં આવ્યો હતો. આ કારણે અનેક શિવભક્તો પરંપરાગત તમિલ વસ્ત્રોમાં શિવપૂજા, અર્ચના અને અભિષેક કરતા નજરે પડ્યા. મંદિર પરિસરમાં દક્ષિણ ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝલક, વેશભૂષા અને શિવભક્તિના ભાવોએ એક અનોખું આધ્યાત્મિક વાતાવરણ સર્જ્યું. આ શિવરાત્રિ મહોત્સવમાં અમરેલી જિલ્લાથી ઉપરાંત આસપાસના વિસ્તારોમાંથી પણ મોટી સંખ્યામાં લોકો પરિવાર સાથે ઉમટી પડ્યા હતા. રામેશ્વર મંદિરની ઝાંખી સમાન તૈયાર કરાયેલ શિવાલયના દર્શન કરવા માટે ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળ્યો.
પંચમહાલના મરડેશ્વર મહાદેવ ખાતે ભક્તો ઉમટ્યા
પંચમહાલ જીલ્લામા શિવરાત્રી પર્વની ધામધુમથી ઉજવણી કરવામા આવી હતી. જીલ્લામાં આવેલા વિવિધ શિવાયલોના દર્શનાર્થે સવારથી ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. જીલ્લાના શહેરા તાલુકાના પાલીખંડા ગામે અને હાલોલ અને શામળાજી હાઈવે માર્ગને અડીને મરડેશ્વર મહાદેવનું શિવાલય આવેલું છે. શિવરાત્રી પર્વને લઈને અહીં મેળો ભરાયો હતો. મરડેશ્વર દાદાના દર્શન કરવા માટે મંદિરના દરવાજાથી બહાર સુધી લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી હતી. મંદિર પરિસર હર હર મહાદેવ અને ઓમ નમઃ શિવાયના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યુ હતું. તાલુકા તેમજ જીલ્લાભરમાંથી મોટી સંખ્યામા ભાવિકો ઉમટી પડ્યા હતા. સ્ટેટ હાઈવે રોડને અડીને આવેલુ હોવાથી અન્ય રાજ્યોમાં જતા મુસાફરોએ રોકાઈને મરડેશ્વર મહાદેવના દર્શન કર્યા હતા. અત્રે ઉલ્લેખનીય છેકે આ મરડેશ્વર મંદિર સાથે જોડાયેલી લોકવાયકા મુજબ દર વર્ષે અહી આવેલુ શિવલિંગ ચોખાના દાણા જેટલુ વધે છે.
હાલોલનગરમાં આવેલા વિવિધ શિવાલયોમાં ભાવિકોનુ ઘોડાપુર
હાલોલનગરમાં આવેલા વિવિધ શિવાયલોમાં પણ ભાવિકોનુ ઘોડાપુર જોવા મળ્યું હતું. જેમા નગરમાં આવેલા ભીમનાથ મહાદેવ, ઓમકાર મહાદેવ, શ્રી વિશ્વેશ્વર મહાદેવ સહિતના શિવમંદિરોમા ભાવિકોએ ઘોડ઼ાપુર ઉમટ્યુ હતુ. ભાવિકોએ શિવાલય પર બીલીપત્ર અપર્ણ કરીને જળ,દુધ, અભિષેક કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી.
