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સુરતમાં પતિની નફ્ફટાઈ, પ્રેમિકા સાથે મળીને પત્નીને માર્યો માર, CCTVમાં કેદ થઈ ક્રૂરતા

ગત વર્ષ 2019થી પતિ-પત્ની વચ્ચે અણબનાવ ચાલતો હોવાથી તેઓ અલગ રહે છે અને ફેમિલી કોર્ટમાં કેસ પણ પેન્ડિંગ છે.

સુરતના વરાછામાં પતિની ક્રૂરતા
સુરતના વરાછામાં પતિની ક્રૂરતા (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 13, 2026 at 7:28 AM IST

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સુરત: શહેરના મોટા વરાછા વિસ્તારમાં એક કૌટુંબિક અણબનાવે હિંસક વળાંક લેતા ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. જાહેર રસ્તા પર એક પત્નીને તેના પતિએ જ આંતરીને ગાળો આપી, વાળ પકડી બેરહેમીપૂર્વક માર માર્યો હતો. આટલું જ નહીં, આ હુમલામાં કારમાં બેઠેલી પતિની પ્રેમિકા પણ સામેલ થઈ હતી. આ સમગ્ર ઘટના નજીકના સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ જતાં પોલીસ તપાસનો ગાળિયો વધુ મજબૂત બન્યો છે.

શું હતી ઘટના?

મૂળ છાપરાભાઠા રોડ, અમરોલી વિસ્તારમાં રહેતી 34 વર્ષીય મહિલા બ્યુટી પાર્લર ચલાવી પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. વર્ષ 2010માં તેમના લગ્ન પ્રવિણ અમરશીભાઇ ગોળકીયા સાથે થયા હતા. ગત વર્ષ 2019થી પતિ-પત્ની વચ્ચે અણબનાવ ચાલતો હોવાથી તેઓ અલગ રહે છે અને ફેમિલી કોર્ટમાં કેસ પણ પેન્ડિંગ છે.

પતિને જાહેરમાં માર મારવા બદલ પતિ સામે પોલિસ કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

ઘટનાના દિવસે, પીડિત મહિલા પોતાની દીકરીને સ્કૂલે મૂકી પરત ફરી રહી હતી. મોટા વરાછા પ્રગતિ આઈટી પાર્ક પાસે પહોંચતા જ એક સફેદ કલરની કાર આવીને તેમની આગળ ઉભી રહી ગઈ હતી. કારમાંથી નીચે ઉતરેલા પતિ પ્રવિણે રસ્તામાં આડા આવવાની તકરાર કરી પત્નીને બિભત્સ ગાળો આપવાનું શરૂ કર્યું હતું. જ્યારે મહિલાએ વિરોધ કર્યો, ત્યારે પતિ ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને પત્નીના વાળ પકડી તેને કારની પાછળ લઈ જઈ ઢીંકા અને મુક્કાનો માર માર્યો હતો. આ સમયે કારમાં બેઠેલી પતિની પ્રેમિકાએ પણ કારમાંથી બહાર આવી મહિલાને મોઢા પર તમાચાઓ માર્યા હતા.

સુરતના વરાછામાં પ્રેમિકા સાથે મળીને પતિએ પત્નીને માર માર્યો
સુરતના વરાછામાં પ્રેમિકા સાથે મળીને પતિએ પત્નીને માર માર્યો (Etv Bharat Gujarat)

જાહેરમાં ધમકી આપી ફરાર

રસ્તા પર મહિલા પર થઈ રહેલો અત્યાચાર જોઈ રાહદારીઓ એકઠા થઈ ગયા હતા અને મહિલાને વધુ મારથી બચાવી હતી. જતા-જતા પતિએ પીડિતાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. ઘટનાને પગલે ભયભીત બનેલી મહિલાએ 112 પર કોલ કરી પોલીસને જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ 108 મારફતે તેને સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યા હતા.

CCTVમાં કેદ થઈ પતિ અને તેની પ્રેમિકાની ક્રૂરતા
CCTVમાં કેદ થઈ પતિ અને તેની પ્રેમિકાની ક્રૂરતા (Etv Bharat Gujarat)

ઉત્રાણ પોલીસના PIએ આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, પીડિત મહિલાની ફરિયાદના આધારે ઉત્રાણ પોલીસે આરોપી પતિ પ્રવિણ અમરશીભાઇ ગોળકીયા અને તેની પ્રેમિકા વિરૂદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 115(2), 296(બી), 351(૩) અને 54 હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો છે. હાલ પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજ કબજે કર્યા છે અને આસીસ્ટન્ટ સબ ઇન્સપેકર ધર્મેશ મહેરિયા દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ધોળા દિવસે જાહેર રોડ પર પતિ દ્વારા પત્ની પર કરાયેલા આ હુમલાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચર્ચા જગાવી છે.

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TAGGED:

DOMESTIC VIOLENCE
HUSBAND BEAT HIS WIFE
SURAT POLICE
સુરત
VIOLENCE

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