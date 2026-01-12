આદિવાસી આંગણે 2026: વલસાડમાં વિસરાતી રમતો-આદિવાસી વાનગી ફરી જીવંત બની
વલસાડ જિલ્લાના ફલધરા ગામે પૂર્ણેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પટાંગણમાં ‘આદિવાસી આંગણે 2026’ નામે વિશેષ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : January 12, 2026 at 7:10 PM IST
વલસાડ: પરંપરા અને સંસ્કૃતિને જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ વલસાડ જિલ્લાના ફલધરા ગામે પૂર્ણેશ્વર મહાદેવ મંદિરના પટાંગણમાં ‘આદિવાસી આંગણે 2026’ નામે વિશેષ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ આદિવાસી સમાજની વિસરાતી જતી સંસ્કૃતિ, પરંપરા અને જીવનશૈલીને પુનઃજીવંત કરવો અને આજની પેઢીને તેના મૂળ સાથે જોડવાનો રહ્યો. ગામના વિશાળ પટાંગણમાં યોજાયેલા આ કાર્યક્રમમાં બાળકો, યુવાનો, વૃદ્ધો તેમજ આસપાસના વિસ્તારોમાંથી આવેલા લોકો મોટી સંખ્યામાં જોડાયા હતા.
વિસરાતી રમતોને ફરી જીવંત કરવાનું આયોજન
કાર્યક્રમનું એક મુખ્ય આકર્ષણ બાળકો માટે આયોજિત વિસરાતી જતી પરંપરાગત રમતો રહ્યું. આજના ડિજિટલ યુગમાં મોબાઈલ અને ટીવીમાં વ્યસ્ત થતી બાળ પેઢીને પોતાના બાળપણની સાચી ખુશીઓનો અનુભવ કરાવવા ગિલ્લી દંડા, ભમરડા, ટાયર ફેરવવું, પથ્થર દાવ, લંગડી અને રીંગ જેવી રમતોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ખાસ વાત એ હતી કે માત્ર નાના બાળકો જ નહીં પરંતુ મોટેરાઓ અને વયસ્કો પણ આ રમતોમાં ઉત્સાહભેર જોડાયા હતા. રમતો રમતાં અનેક લોકોએ પોતાના બાળપણની યાદો તાજી કરી હતી.
આદિવાસી નૃત્ય અને સંગીતે બાંધી સમા
કાર્યક્રમ દરમિયાન વિવિધ આદિવાસી નૃત્યો અને સંગીત કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પરંપરાગત વાદ્યોના તાલે રજૂ થયેલા નૃત્યો દર્શકો માટે આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યા હતા. લગ્ન ગીતો, લોકગીતો અને પરંપરાગત નૃત્યો દ્વારા આદિવાસી સમાજની જીવનશૈલી અને સંસ્કૃતિનું સુંદર પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે આદિવાસી દેવી-દેવતાઓના પૂજનની રીતો પણ પ્રદર્શન રૂપે રજૂ કરવામાં આવી હતી, જેથી યુવાનોને પોતાની પરંપરા વિશે વધુ સમજ મળી શકે.
વ્યસનમુક્તિ માટેનો સામાજિક સંદેશ
કાર્યક્રમને માત્ર સાંસ્કૃતિક નહીં પરંતુ સામાજિક હેતુ સાથે પણ જોડવામાં આવ્યો હતો. વલસાડ જિલ્લા અને ડાંગ વિસ્તારથી આવેલા સોશિયલ મીડિયા કાર્યકરો દ્વારા વ્યસનમુક્તિ અંગે મહત્વપૂર્ણ સંદેશાઓ પાઠવવામાં આવ્યા હતા. યુવાનોને નશાના દુષ્પરિણામો વિશે જાગૃત કરી સ્વસ્થ અને સંસ્કારસભર જીવન જીવવા માટે પ્રેરણા આપવામાં આવી હતી. આ સંદેશાઓને હાજર લોકોએ ખૂબ આવકાર્યો હતો.
આદિવાસી ભોજનનો અનોખો સ્વાદ
કાર્યક્રમમાં આદિવાસી વાનગીઓ માટે વિશેષ સ્ટોલ વ્યવસ્થા ઉભી કરવામાં આવી હતી. આ સ્ટોલ પર પરંપરાગત આદિવાસી ભોજન અને વાનગીઓ રજૂ કરવામાં આવી હતી, જે લોકો માટે ખાસ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું. સેંકડોની સંખ્યામાં લોકો આ વાનગીઓનો સ્વાદ લેવા ઉમટી પડ્યા હતા. નાગલીના રોટલા, ચોખાના રોટલા, વાલ-ચણાનું શાક, શેરડીના રસમાંથી બનેલું પીઠીયું, અડદના લોટમાંથી બનેલું ભુજીયું જેવી અનેક પરંપરાગત વાનગીઓએ લોકોની રસનાને તૃપ્ત કરી હતી.
આયોજકોનો હેતુ અને સંકલ્પ
કાર્યક્રમના આયોજન અંગે માહિતી આપતાં ડૉ. હેમંત પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યક્રમનું એકમાત્ર હેતુ વિસરાતી જતી આદિવાસી સંસ્કૃતિને સંરક્ષિત કરી તેને આજની પેઢીના યુવાનોને વારસામાં આપવાનો છે. તેમણે ઉમેર્યું કે જો યુવાનો પોતાની સંસ્કૃતિને ઓળખશે તો સમાજ વધુ મજબૂત બનશે.
સાંસ્કૃતિક વારસાની દિશામાં મહત્વપૂર્ણ પગલું
ફલધરા ગામે યોજાયેલ ‘આદિવાસી આંગણે 2026’ કાર્યક્રમ માત્ર એક કાર્યક્રમ નહીં, પરંતુ આદિવાસી સંસ્કૃતિના સંરક્ષણ માટેનું મહત્વપૂર્ણ પગલું સાબિત થયું. ગામેગામ આવા કાર્યક્રમો યોજાઈ તો પરંપરા અને સંસ્કૃતિ જીવંત રહેશે અને આવનારી પેઢી પોતાના મૂળને ભૂલશે નહીં, એવો વિશ્વાસ હાજર લોકોએ વ્યક્ત કર્યો હતો.
આ પણ વાંચો: