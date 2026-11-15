વડોદરામાં રીલ બનાવવા માલગાડીના કન્ટેનર પર ચઢેલા 18 વર્ષના યુવકનું કરંટ લાગતા મોત
રેલવે સ્ટેશન પર ઊભેલી માલગાડીના કન્ટેનર પર ચઢેલો યુવક ઉપરથી પસાર થતી હાઈટેન્શન વીજલાઇનના સંપર્કમાં આવતાં તેને જોરદાર વીજ કરંટ લાગ્યો હતો.
Published : November 15, 2026 at 3:08 PM IST
વડોદરા: વડોદરાના મકરપુરા રેલવે સ્ટેશન પર ગત સાંજે બનેલી ઘટનાએ ફરી એકવાર સોશિયલ મીડિયા માટે જોખમી સ્ટંટ કરતા યુવાનોની સુરક્ષા સામે સવાલ ઊભા કર્યા છે. રેલવે સ્ટેશન પર ઊભેલી માલગાડીના કન્ટેનર પર એક યુવક ચઢી ગયો હતો. આ દરમિયાન ઉપરથી પસાર થતી હાઈટેન્શન વીજલાઇનના સંપર્કમાં આવતાં તેને જોરદાર વીજ કરંટ લાગ્યો હતો. કરંટની અસરથી યુવક ગંભીર હાલતમાં કન્ટેનર પર જ ફસાઈ ગયો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં જ 108 ઇમરજન્સી સેવા, ફાયર બ્રિગેડ અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમો સ્થળ પર દોડી આવી હતી. જોકે, હાઈટેન્શન વીજલાઇનના કારણે સીધી બચાવ કામગીરી કરવી શક્ય નહોતી. સૌપ્રથમ રેલવે લાઇનનો વીજ પુરવઠો બંધ કરાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ફાયર બ્રિગેડના જવાનોએ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી ભારે જહેમત બાદ યુવકને કન્ટેનર પરથી નીચે ઉતાર્યો હતો. ગંભીર હાલતમાં તેને તાત્કાલિક નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે લઈ જવામાં આવ્યો હતો. જોકે, ટૂંકી સારવાર બાદ ફરજ પરના તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો.
મૃતકની ઓળખ નચિકેત સંજય મંડલ તરીકે થઈ છે. તેની ઉંમર 18 વર્ષ હતી અને તે અભ્યાસ કરતો હતો. તે હાલ માણેજા ક્રોસિંગ પાસે રહેતો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
આ બનાવ અંગે PSI દેવ દત્તે જણાવ્યું હતું કે, મૃતક નચિકેત સંજય મંડલ 18 વર્ષનો હતો અને અભ્યાસ કરતો હતો. તે ગત સાંજે માલગાડીના કન્ટેનર પર ચઢી ગયો હતો. આ દરમિયાન વીજ કરંટ લાગતાં તેનું મોત નીપજ્યું હતું. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, યુવક સોશિયલ મીડિયાની ઘેલછામાં રીલ બનાવવાના પ્રયાસમાં જીવ ગુમાવ્યો હોવાની આશંકા છે. જોકે, આ મામલે વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
PSI દેવ દત્તે સોશિયલ મીડિયાના શોખીન યુવાનોને જાગૃત રહેવા અપીલ કરતાં જણાવ્યું હતું કે, ફોલોઅર્સ વધારવાની લાલચમાં કોઈએ પોતાનો જીવ જોખમમાં ન મૂકવો જોઈએ. આવા જોખમી પ્રયાસો ક્યારેક જીવલેણ સાબિત થઈ શકે છે. બીજી તરફ, પોલીસે મૃતકનો મોબાઈલ ફોન પણ કબજે કર્યો છે અને તેની તપાસના આધારે ઘટનાની વધુ વિગતો મેળવવાનો પ્રયાસ હાથ ધર્યો છે.
મકરપુરા રેલવે સ્ટેશનની આ ઘટનામાં 18 વર્ષના યુવાને જીવ ગુમાવતાં પરિવારજનોમાં શોક છવાયો છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં રીલ બનાવવાની આશંકા સામે આવી છે, ત્યારે મોબાઈલની તપાસ અને અન્ય પુરાવાઓથી ઘટનાનું સાચું કારણ સ્પષ્ટ થશે. સોશિયલ મીડિયા પર થોડા ફોલોઅર્સ અને લાઇક્સ મેળવવા માટે જીવન જોખમમાં મૂકવું કેટલું ભારે પડી શકે છે તેની આ ઘટના ગંભીર ચેતવણી આપે છે.
આ પણ વાંચો: