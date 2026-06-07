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વડોદરામાં દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે પર અકસ્માત, મહેસાણા ધાર્મિક કાર્ય માટે જતા 4 લોકોના કરુણ મોત

પીડિતો વડોદરા જિલ્લાના અંપાડ ગામથી મહેસાણાના એક મંદિરમાં ધાર્મિક કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે મારુતિ ઇકો વાનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા.

વડોદરામાં અકસ્માત
વડોદરામાં અકસ્માત (ETV Bharat)
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By PTI

Published : June 7, 2026 at 6:52 PM IST

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વડોદરા: રવિવારે દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે પર વડોદરા નજીક ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. રોંગ સાઈડમાં જતી રહેલી વાન સામેથી આવતા અન્ય વાહન સાથે અથડાઈ હતી. અકસ્માતની આ ઘટનામાં 4 લોકોના મોત થઈ ગયા છે, જ્યારે 5 જેટલા લોકો ઈજાગ્રસ્ત થઈ ગયા હતા.

વડોદરા તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્સ્પેક્ટર આર.વી. ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, શનિવારે રાત્રે 11.30 વાગ્યાની આસપાસ સમિયાલા ગામ નજીક આ અકસ્માત થયો હતો.

તેમણે કહ્યું, "અકસ્માતમાં ચાર લોકોએ પોતાના જીવ ગુમાવ્યા, જ્યારે પાંચને ઇજાઓ પહોંચી હતી."

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, પીડિતો વડોદરા જિલ્લાના અંપાડ ગામથી મહેસાણાના એક મંદિરમાં ધાર્મિક કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે મારુતિ ઇકો વાનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા.

ડ્રાઈવર, નરેન્દ્રસિંહ રાઠોડ, ભૂલથી અમદાવાદ તરફ જવાને બદલે મુંબઈ જતા કેરેજવે પર વાહન હંકારી દીધું. લગભગ ચાર કિલોમીટર મુસાફરી કર્યા પછી, મુસાફરોને ભૂલનો અહેસાસ થયો.

ઈન્સ્પેક્ટર ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, રાઠોડે કથિત રીતે તે જ લેન પર યુ-ટર્ન લીધો અને એક્સપ્રેસ વેની રોંગ બાજુએ વાહન ચલાવવાનું શરૂ કર્યું.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે, લક્ષ્મીપુરા ગામની સીમમાં ટોલ પ્લાઝા નજીક ઇકો વાન એક અજાણ્યા વાહન સાથે અથડાઈ હતી.

મૃતકોની ઓળખ ગૌરી સોલંકી, દલપત મેવાડા, નરેન્દ્રસિંહ રાઠોડ અને પ્રહલાદ બારડ તરીકે થઈ છે.

અન્ય પાંચ વ્યક્તિઓ, જેમાંથી ચારની ઓળખ કનુભાઈ મેવાડા, રમેશ સોલંકી, લક્ષ્મી સોલંકી અને ધર્મિષ્ઠા બારડ તરીકે થઈ છે, તેમને ઈજા થઈ હતી અને તેમને તબીબી સારવાર માટે તાત્કાલિક ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું, વડોદરા તાલુકા પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને મોટર વાહન અધિનિયમ હેઠળ કેસ નોંધ્યો છે, અને અકસ્માતમાં સંડોવાયેલા અન્ય વાહનને શોધવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે.

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TAGGED:

VADODARA ACCIDENT
DELHI MUMBAI EXPRESS WAY
ACCIDENT IN VADODARA
વડોદરામાં અકસ્માત
4 DEATH IN VADODARA ACCIDENT

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