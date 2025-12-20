વાળ ખેંચીને ઢસડ્યા, માર માર્યો... ઉનાની શાળામાં મહિલા શિક્ષિકા પર સરપંચ સહિત ગ્રામજનોએ કર્યો હુમલો
ચાલુ શાળા દરમિયાન સરપંચ સહિત ગ્રામજનોએ શાળામાં ઘુસી મહિલા શિક્ષિકા રમાબેન પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, જેને લઈ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.
Published : December 20, 2025 at 10:31 PM IST
ગીર સોમનાથ: ઉના તાલુકાના કાળાપણ ગામની પ્રાથમિક શાળામાં આજે શિક્ષણ જગતને શરમાવે તેવી ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. ચાલુ શાળા દરમિયાન સરપંચ સહિત ગ્રામજનોએ શાળામાં ઘુસી મહિલા શિક્ષિકા રમાબેન ડાભી પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે, જેને લઈ સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
કાળાપણ પ્રાથમિક શાળામાં ધોરણ 6, 7 અને 8માં સામાજિક વિજ્ઞાન ભણાવતા શિક્ષિકા રમાબેન ડાભી સામે વિદ્યાર્થીઓને માર મારવા અને નાપાસ કરવાની ધમકી આપવાના આરોપો ગ્રામજનો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. આ મુદ્દે આજે સરપંચ મનીષાબેન મજીઠીયા સહિત કેટલીક મહિલાઓ શાળામાં ઘુસી આવી હતી અને શિક્ષિકા સાથે મારામારી કરી હતી.
CCTVમાં કેદ થયો હુમલો
શાળામાં થયેલી મારામારીના CCTV ફૂટેજ સામે આવ્યા છે, જેમાં શિક્ષિકા ક્લાસ રૂમમાં હોય છે ત્યારે ગામના મહિલા સરપંચ સહિત 5 જેટલી મહિલાઓ ક્લાસ રૂમમાં ઘૂસી આવે છે. જેમાં પહેલા બોલાચાલી કર્યા બાદ મહિલાઓ શિક્ષિકાને માર મારવા લાગે છે અને મારથી બચવા મહિલા શિક્ષિકા ક્લાસ રૂમમાં દોડવા લાગે છે અને બેન્ચ કૂદે છે. ત્યારે આ મહિલાઓ તેમને પકડી લે છે અને શિક્ષિકાના માથાના વાળ પકડી ઢસડે છે અને એક વૃદ્ધ મહિલા ચપ્પલ મારવા માટે પ્રયાસ કરે છે. ઘટનાની જાણ થતા શાળાના આચાર્ય પણ ક્લાસ રૂમમાં આવી જાય છે. બાદમાં મહિલા શિક્ષક દ્વારા 112 નંબર ડાયલ કરી પોલીસને જાણ કરવામાં આવતા ઉના પોલીસ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવી હતી.
શિક્ષિકા રમાબેનનો દાવો: “18 વર્ષથી ફરજ બજાવું છું છતાં આચાર્ય ન બનાવ્યા, સરપંચના પતિ અને કેટલાક સ્ટાફને મારી કામગીરી ગમતી ન હોય જેથી મને હેરાન કરવામાં આવી રહી છે.” શાળામાં અધિકારીઓ આવતા શિક્ષિકા રમા બેન ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડવા લાગ્યા હતા. આ બાબતે રમા બેને ઉચ્ચ અધિકારીઓને પણ ગત 8/12/2025 ના રોજ મહિલા સરપંચ, મહિલા સરપંચના પતિ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સહિતનાઓ હેરાન કરતા હોવાની લેખિત રજૂઆત કરી હતી.
તાળાબંધીની ચીમકી
ગ્રામજનોએ માંગ ઉઠાવી છે કે શિક્ષિકા રમાબેનને તાત્કાલિક શાળામાંથી દૂર કરવામાં આવે, નહીં તો સોમવારે શાળાને તાળાબંધી કરવાની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. ચાલુ શાળામાં સરપંચ સહિત ગ્રામજનો દ્વારા શિક્ષિકા પર થયેલો હુમલો શિક્ષણ વ્યવસ્થાની સુરક્ષા અને શિસ્ત પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. હવે સમગ્ર બનાવ અંગે શિક્ષણ વિભાગ શું કાર્યવાહી કરે છે તે જોવું રહ્યું.
હાલ ઉના પોલીસે કાળાપણ ગામના મહિલા શિક્ષક રમાબેન ડાભીને માર મારનાર કાળાપણ ગામના મહિલા સરપંચ મનીષાબેન મહેશભાઈ મજેઠીયા, શાંતુબેન શાંતિલાલ વાજા તેમજ ત્રણ અજાણી મહિલાઓ સહિત કુલ 5 વિરુદ્ધ BNS ની કલમ 121(1), 221, 115(2), 352, 351(2), 54 મુજબ ગુનો નોંધી ધોરણસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ પણ વાંચો: