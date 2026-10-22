બનાસકાંઠાના આ ગામમાં કેનાલના પાણી બન્યા આફત! 2 વર્ષથી ખેડૂતો નથી કરી શકતા ખેતી
કેનાલના પાણીથી ખેડૂતો ખેતી કરી સારી આવક મેળવી રહ્યા છે. પરંતુ આ જ કેનાલના પાણી ખેડૂતો માટે મોટી મુશ્કેલી ઉભી કરી દીધી છે.
Published : October 22, 2026 at 5:36 PM IST
બનાસકાંઠાઃ વાવ-થરાદ જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારમાં કેનાલના પાણી ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ છે. કેનાલના પાણીથી ખેડૂતો ખેતી કરી સારી આવક મેળવી રહ્યા છે. પરંતુ એક એવું ગામ છે જ્યાં આ જ કેનાલના પાણી ખેડૂતો માટે મોટી મુશ્કેલી ઉભી કરી દીધી છે. આ ગામમાં કેનાલના પાણીના કારણે જ ખેડૂતો ખેતી નથી કરી શકતા. શું છે આ ખેડૂતોની મુશ્કેલીઓ અને કેમ કેનાલના પાણી તેમના માટે આફત બન્યા છે, વાંચો આ વિશેષ અહેવાલ.
વાવ થરાદ જીલ્લો એટલે કે, છેવાડાના જીલ્લો જ્યાં પાણીના તળ એટલા ઊંડે ગયા છે કે, હવે ખેડૂતોના બોર ફેલ થઈ ગયા છે. કૂવાના પાણી હજારો ફૂટ ઊંડે ગયા છે. જેથી કુવા અને બોરના પાણીથી ખેતી કરવી શક્ય નથી. ત્યારે સરકારે સરહદી ગામડાઓમાં લાખો કરોડો રૂપિયા ખર્ચ કરીને નર્મદાની કેનાલો બીછાવી છે, જેથી ખેડૂતો ખેતી કરી શકે. આજ કેનાલો થકી ખેડૂતોને શિયાળુ અને ઉનાળું સિઝનમાં પાણી આપવામાં આવે છે. જેથી ખેડૂતો ખેતી કરી શકે છે. પરંતુ વાવ થરાદ જિલ્લાના ધરણીધર તાલુકાના આછુવા ગામે નર્મદા કેનાલના જ પાણીએ ખેડૂતોને ખેતી વિહોણા કરી નાખ્યા છે. ગામની સીમામાંથી પસાર થતી નર્મદા કેનાલના પાણીનો ભેજ આસપાસના ખેતરોમાં રહેતા ખેડૂતો ટ્રેક્ટરથી ખેડાઈ કરી શકતા નથી. જેથી ઉનાળુ શિયાળુ કે ચોમાસું પાકની વાવણી થઈ શકતી નથી. ખેતરોમાં આવતા ભેજથી ખેડૂતો પાકની વાવણી કર્યા વિના પાયમાલ થઈ રહ્યા છે.
ખેડૂતોનું કહેવું છે કે ગામની સીમમાં આશરે 100 એકર જેટલી જમીનમાં નર્મદા કેનાલના પાણીનો ભેજ ઉતરી રહ્યો છે. ભેજ એટલો વધી જાય છે કે, ખેતરમાં ટ્રેક્ટર લઈને પણ જઈ શકાય તેમ નથી. સતત રહેતા ભેજના કારણે કોઈ પાકની વાવણી પણ થઈ શકતી નથી, આ બાબતે નર્મદા વિભાગમાં અનેકવાર લેખિત અને મૌખિક રજૂઆતો કરવામાં આવી છે. પરંતુ તંત્ર છે કે આ સમસ્યાનું નિરાકરણ લાવવા માટે કોઈ જ નક્કર પગલા લેતું નથી. શિયાળો ઉનાળુ અને ચોમાસુ આ ત્રણેય સિઝન ખેતરોમાં રહેલા ભેજના કારણે ફેલ થઈ રહી છે અને ખેડૂતોને મોટો આર્થિક ફટકો પડી રહ્યો છે. ખેડૂતોનું માનીએ તો કેનાલના તળિયામાં જેટલી મજબૂતાઈથી અને ગુણવત્તાયુક્ત કામ થવું જોઈતું હતું, એ પ્રમાણે આ વિસ્તારમાં થયું નથી, જેના કારણે કેનાલના પાણીનો ભેજ સતત ખેતરોમાં આવી રહ્યો છે.
ગામના સરપંચ રાણાભાઈ પટેલે કહ્યું હતું કે, છેલ્લા બે વર્ષથી માઈનોર 2 અને 3માં જ્યારે પણ પાણી છોડવામા આવે છે, ત્યારે છેવાડા સુધી પહોંચતું નથી. કેનાલ બનાવવા સમયે પ્લાસ્ટિકનો ઉપયોગ કરવાનો હતો. પરંતુ તે કર્યો નથી તેવા આક્ષેપો સરપંચએ કર્યા છે. સરપંચનું કહ્યું છે કે, છેલ્લા બે વર્ષથી ગામની 100 એકર જેટલી જમીનમાં કેનાલનું પાણી ભેજના કારણે આવી જાય છે, જેથી ખેડૂતો ખેતી નથી કરી શકતા અને પોતાના ખેતરો છોડી અન્ય જગ્યાએ ભાગે વાવવા માટે મજબૂર બન્યા છે.
છેલ્લા બે વર્ષથી આ ગામના ખેડૂતો પોતાની જમીન હોવા છતાં ખેતી વિહોણા બન્યા છે. નર્મદા વિભાગમાં રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ આજ દિન સુધી ખેડૂતોની સમસ્યાનો કોઈ જ ઉકેલ તંત્ર લાવી શક્યું નથી. જેથી નર્મદા કેનાલના પાણી હાલમાં ખેડૂતો માટે મોટી મુશ્કેલી ઊભી કરી દીધી છે. આ અંગે નર્મદા વિભાગ કાર્યપાલક ઈજનેર દિનેશભાઈ ચૌધરી જોડે ટેલીફોનિક વાતચીત કરતા તેમણે કહ્યું, કેનાલ લીકેજ હોવાની સમસ્યા છે, જે અંગે કચેરી લેવલથી પ્રક્રિયા કરાઈ છે. વહીવટી મંજૂરીની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે તંત્ર પ્રયાસ કરશે.
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