ગુજરાત રાજ્યમાં કપાસના ઉત્પાદનમાં મોખરાનું સ્થાન ધરાવતો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતોને જ કપાસે રડાવ્યા
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા ચાલુ વર્ષે પણ 3.66 લાખ ટ્રેક્ટર જમીન ઉપર કપાસના પાકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : November 26, 2026 at 1:22 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સમગ્ર ગુજરાતમાં સૌથી વધુ કપાસનું ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા ચાલુ વર્ષે પણ 3.66 લાખ ટ્રેક્ટર જમીન ઉપર કપાસના પાકનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. તેની પાછળ ખેડૂતો દ્વારા મજૂરી બિયારણ અને ખાતર અને મહેનત કરી અને વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. કપાસનું ઉત્પાદન વધે તે પ્રકારના તમામ પ્રયત્નો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવ્યા હતા. પરંતુ હવે કપાસ પાકી ગયો છે અને તેનું વિણાટ કામ પૂરજોશમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ચાલી રહ્યું છે. ત્યારે વીણાટ કામ કરતાં ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે કારણ કે વીઘે જે ઉત્પાદન આવવું જોઈએ એટલું ઉત્પાદન આવી રહ્યું નથી.
ખેડૂતોએ આશા રાખી હતી કે કપાસ વિણાટ કામ ચાલુ થશે ત્યારે વિઘે 10 થી 12 મણ કપાસ ઉત્પાદન થશે. પરંતુ તેની સામે માત્ર 15 થી 17 કિલો સુધી અને સારો કપાસ હોય તો 02 મણ સુધીની ઉપજ આવી રહી છે. ત્યારે ખેડૂતોએ કપાસ પાછળ કરવામાં આવેલો ખર્ચ પણ ન નીકળતા હોવાનો ખેડૂતોએ હૈયા વરાળ કાઢતા પોતાની વેદના ઠાલવી છે. ખાસ કરીને લખતર દસાડા તાલુકામાં સૌથી વધુ વરસાદ પડ્યો એટલે કપાસના પાકમાં પાણી ભરાઈ ગયા અને પાંચ દિવસ સુધી પાણી રહ્યા. ત્યારબાદ વરસાદની એ તબક્કો પૂર્ણ થયા પછી બીજા તબક્કામાં વરસાદની જરૂર હતી. વરસાદ આવ્યો જ નહીં એટલે સૌથી વધુ નુકસાન આ વિસ્તારમાં પહોંચ્યું છે. ત્યારે ખાસ લખતર તાલુકાના અંકેવાળીયા ગામના ખેડૂતો દ્વારા પોતાની વેદના ઠાલવવામાં આવી છે. વિઘે માત્ર 15થી 17 કિલો કપાસનું ઉત્પાદન આવી રહ્યું છે. જેને લઇને વ્યાપક નુકસાન પહોંચી રહ્યું છે.
વિઘે 9 હજારનો ખર્ચ સામે ઉત્પાદન 15 કિલો - ચંદ્રકાન્ત પટેલ, ખેડૂત
સુરેન્દ્રનગરના અંકેવાળિયા ગામના ખેડૂત ચંદ્રકાંતભાઈ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે, વિઘે 9000 રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. તેની પાછળ કરવામાં આવેલા મજૂરી, ખાતર, દવાઓ અને મહેનત પાણીમાં ગઈ હોય તે પ્રકારનો ઘાટ થઈ રહ્યો છે. હાલ ખેતરમાંથી કપાસ નિર્ણય રહ્યો છે ત્યારે વિઘે માત્ર 15 કિલો જેટલી ઉપજ આવી રહી છે એટલે ચાલુ વર્ષે મોળો કપાસ થયો છે એટલે ખેડૂતોને નુકસાન અને ખોટ ખાવાનો સમય આવ્યો છે.
ખેડૂતોએ હૈયા વેદના ઠાલવી અને જણાવ્યું છે કે, સરકાર આ મુદ્દે ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદીનો પ્રારંભ કરે અને તેમાં ભાવમાં વધારો આપવામાં આવે તેવી સુરેન્દ્રનગરના ખેડૂતો દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે. એક વિઘા ખેડૂતોએ 9 થી 10 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો. પરંતુ તેની સામે એક મણ જેટલો પણ કપાસનો ઉતારો આવ્યો નથી એટલે ઉતારાને લઈને ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે.
સરકાર ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદી શરૂ કરે - ભરત પટેલ, ખેડૂત
હાલ વિઘે ઉતારો ઓછો આવ્યો હોવાના કારણે ખેડૂત ભરતભાઈ પટેલ દ્વારા માંગ કરવામાં આવી છે કે, સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદી શરૂ કરવામાં આવે. જેમાં 2200 રૂપિયાથી લઇ 2500 સુધીનો પ્રતિ મણનો ભાવ નક્કી કરવામાં આવે. હજુ સુધી સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદી શરૂ કરવામાં આવી નથી ત્યારે સરકાર ટેકાના ભાવે ખરીદી કરે અને વધુ રકમ ચૂકવે તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
ખેડૂતોએ સરકાર પાસે માંગ કરી છે કે, તમામ માર્કેટીંગ યાર્ડમાં ટેકાના ભાવે કપાસની ખરીદી ચાલુ કરવામાં આવે, જેમાં 2200 થી 2500 રૂપિયા પ્રતિ મણના ભાવ ચુકવણી કરવામાં આવે તો જ ખેડૂતોને સરભર થાય તેવી પરિસ્થિતિ છે. નહીંતર કપાસ ઉત્પાદનમાં ખોટ થાય તે પ્રકારની વેદના ખેડૂતો દ્વારા ઠાલવવામાં આવી છે.
ચાલુ વર્ષે કપાસમાં વાવેતરમાં નુકસાન, સરકાર એક વર્ષની વ્યાજમાફી અને દેવામાફી ધિરાણ રદ કરે તો જ ખેડૂત ઉભો થઇ શકશે - દલસુખ પટેલ, ખેડૂત
સરકાર દ્વારા ચાલુ વર્ષે કપાસમાં વાવેતરમાં નુકસાન ગયું હોવાના કારણે કેટલાક નિર્ણયો કરવા જરૂરી છે. જિલ્લો કપાસનો સૌથી વધુ ઉત્પાદન કરતો જિલ્લો છે. પરંતુ હાલ વાતાવરણ અને વરસાદના કારણે કપાસનો ઉત્પાદન ઘટ્યું છે. દલસુખભાઈ પટેલ નામના ખેડૂતોએ માંગ કરી છે કે, ચાલુ વર્ષે સરકાર દ્વારા વ્યાજ માફી આપવામાં આવે, લોન માફી આપવામાં આવે, ધિરાણ પણ માફ કરવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે. તો જ ખેડૂતો ઊભા થઈ શકે તેવી પરિસ્થિતિ છે. નહિતર ખેડૂતો વધુ દેવાદાર બને તે પ્રકારની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થયું છે.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં દર વર્ષે 4 લાખ ગાસડીઓનું ઉત્પાદન પણ ચાલુ વર્ષે વરસાદે બગાડી મોસમ
દર વર્ષે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 04 લાખ ગાંસળીઓ કપાસનો ઉત્પાદન થતું હોય છે. પરંતુ ચાલુ વર્ષે વરસાદની અનિયમિતતા અને ઓછો વરસાદ અને જે વિસ્તારમાં પડ્યો ત્યાં વધુ પડતો વરસાદ પડ્યો તેમાં લખતર, દસાડા અને લીંબડી તાલુકાનો સમાવેશ થાય છે. ત્યાં પાણી ભરાઈ રહેવાના કારણે કપાસના પાકને નુકસાન પહોંચ્યું. અન્ય સાયલા, મુળી, સુરેન્દ્રનગર, વઢવાણ, ચોટીલા, થાનગઢ સહિતના વિસ્તારોમાં કપાસના પાકનું વાવેતર થયું પણ ત્યાં વરસાદની અછત હતી એટલે આ વિસ્તારમાં 25% જેટલી વરસાદની અછત હોવાના કારણે કપાસના પુરતું પાણી ન મળ્યું. એટલે આ વિસ્તારમાં કપાસનું ઉત્પાદન ઘટ્યું એક બાજુ વધુ વરસાદના કારણે કપાસનું ઉત્પાદન ઘટ્યું તો બીજી બાજુ વરસાદ ન હોવાના કારણે કપાસનો ઉત્પાદન ઘટ્યું. એટલે ચાલુ વર્ષે માત્ર કપાસના પાકમાં ખર્ચો નીકળે તેવી પણ ખેડૂતોની પરિસ્થિતિ નથી ત્યારે ખેડૂતો હવે ચિંતામાં મુકાઈ રહ્યા છે.
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