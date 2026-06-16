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'સફારી સુપરહિટ' છેલ્લાં 9 મહિનામાં સાસણ ગીર-દેવળિયામાં 10 લાખ પ્રવાસીઓએ સફારીની મોજ માણી

1 ઓક્ટોબર 2025થી લઈને 15 જૂન 2026ના નવ મહિના દરમિયાન સાસણગીર અને દેવળીયા સફારી પાર્કમાં અંદાજિત 10 લાખ જેટલા પ્રવાસીઓએ સફારી પાર્કની મુલાકાત લીધી.

સહેલાણીઓમાં વધી રહેલો જંગલ સફારીનો ક્રેઝ
સહેલાણીઓમાં વધી રહેલો જંગલ સફારીનો ક્રેઝ (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 16, 2026 at 12:57 PM IST

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ગીરસોમનાથ: સાસણ ગીર સફારી પાર્ક અને દેવળીયા પાર્કમાં 1લી ઓક્ટોબર 2025થી લઈને 15 જૂન 2026ના નવ મહિના દરમિયાન સાસણ અને દેવળીયા સફારી પાર્કમાં અંદાજિત 10 લાખ જેટલા પ્રવાસીઓએ સફારી પાર્કની મુલાકાત લઈને એશિયામાં એકમાત્ર ગીરમાં જોવા મળતા સિંહોને નજર સમક્ષ નિહાળવાનો લ્હાવો પ્રાપ્ત કર્યો છે.

દર વર્ષે ગીર અભયારણ્યમાં પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં થાય છે વધારો

એકમાત્ર એશિયામાં અને તેમાં પણ ગુજરાતના ગીરમાં સિંહો જોવા મળે છે. ગીરના સિંહોને જોવા માટે દેશ અને દુનિયામાંથી ખૂબ મોટી સંખ્યામાં પ્રવાસીઓ વર્ષ દરમિયાન ગીર આવતા હોય છે. પ્રવાસન ગતિ વિધિ માટે સમગ્ર વિશ્વના પ્રવાસીઓનું કેન્દ્ર સાસણ ગીર અભયારણ્ય આજે પણ પહેલા નંબરે જોવા મળે છે. વર્ષમાં નવ મહિના દરમિયાન જંગલ સફારી સામાન્ય અને તમામ પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લુ રાખવામાં આવતું હોય છે. ત્યારે આ વર્ષે સાસણ ગીર અને દેવળીયામાં 9 મહિના દરમિયાન 10 લાખ કરતાં પણ વધારે પ્રવાસીઓએ અભયારણ્યની મુલાકાત લીધી છે, સામાન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો એક મહિનામાં એક લાખ કરતા વધારે પ્રવાસીઓ ગીરમાં સિંહ જોવા માટે આવી રહ્યા છે, અને દર વર્ષે પ્રવાસીઓની સંખ્યામાં ચોક્કસ અને મક્કમ ગતિએ વધારો પણ થઈ રહ્યો છે.

છેલ્લાં 9 મહિનામાં સાસણ ગીર-દેવળિયામાં 10 લાખ પ્રવાસીઓએ સફારીની મોજ માણી (Etv Bharat Gujarat)

નવ મહિનામાં 10 લાખ પ્રવાસીઓએ લીધી મુલાકાત

પાછલા નવ મહિના દરમિયાન સાસણગીર સફારી પાર્કમાં 02 લાખ અને દેવળીયા પાર્કમાં 8 લાખ મળીને કુલ 10 લાખ પ્રવાસીઓએ સાસણની સાથે દેવળિયા પાર્કમાં સિંહોને જોવાની મજા લીધી હતી. દેવળીયા સફારી પાર્ક વર્ષના 12 મહિના ખુલ્લું રહે છે, એક માત્ર બુધવારને બાદ કરતાં અઠવાડિયાના છ દિવસોમાં સફારી પાર્કમાં પ્રવાસન ગતિ વિધિ ચાલુ હોય છે, પરંતુ સાસણ ગીર અભયારણ્ય ચોમાસાના ચાર મહિના પ્રવાસન ગતિ વિધિ માટે બંધ રાખવામાં આવે છે, પરંતુ આ વખતે વન વિભાગ અને સરકારના નવા નિર્ણય મુજબ ગીર અભયારણ્ય જાહેર થયા બાદ પ્રથમ વખત ગીર સાસણ અભયારણ્યના વેકેશનમાં એક અઠવાડિયાનો વધારો કરાયો છે. 22 જૂન બાદ પરિસ્થિતિનું ફરી મૂલ્યાંકન થશે અને ત્યાર બાદ સાસણ સફારી પાર્ક ક્યારે બંધ કરવું તેને લઈને કોઈ અંતિમ નિર્ણય થશે.

સાસણ ગીર અભયારણ્ય અને દેવળિયા સફારી પાર્કમાં સિંહ દર્શનનો અનેરો લ્હાવો
સાસણ ગીર અભયારણ્ય અને દેવળિયા સફારી પાર્કમાં સિંહ દર્શનનો અનેરો લ્હાવો (Etv Bharat Gujarat)

વર્ષ દરમિયાન અનેક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન

ઓક્ટોબર 2025થી લઈને જૂન 2026ના આ 9 મહિના દરમિયાન સાસણ ગીરમાં માત્ર પ્રવાસન ગતિવિધિ પરંતુ ગીરમાં જોવા મળતા સિંહોની સંખ્યા અને તેનું સંવર્ધન થાય તે માટેના અનેક કાર્યક્રમોનું આયોજન પણ થાય છે. ગીરમાં પ્રથમ વખત બિલાડી કુળના પાંચ મોટા પ્રાણીઓનો આંતરરાષ્ટ્રીય સેમીનાર પણ એક મહિના પૂર્વે આયોજિત થયો હતો. જેમાં ભારત સરકારના વન પ્રધાન ભુપેન્દ્ર યાદવ અને વાઇલ્ડ લાઇફ બોર્ડની સાથે ગુજરાતના વન વિભાગના ઉચ્ચ અધિકારીઓની વચ્ચે વિશ્વના વન્ય જીવ સંશોધકો પણ હાજર રહ્યા હતા.

છેલ્લાં 9 મહિનામાં સાસણ ગીર-દેવળિયામાં 10 લાખ પ્રવાસીઓએ સફારીની મોજ માણી
છેલ્લાં 9 મહિનામાં સાસણ ગીર-દેવળિયામાં 10 લાખ પ્રવાસીઓએ સફારીની મોજ માણી (Etv Bharat Gujarat)

VVIP અને કલાકારોનો પણ જમાવડો

સાસણ ગીર સફારી પાર્ક ન માત્ર વિશ્વના પર્યટકોને આકર્ષિત કરી રહ્યો છે, પરંતુ ભારતની સાથે વિશ્વના VVIP અને કલા તેમજ ચલચિત્ર જગત સાથે સંકળાયેલા કલાકારો માટે પણ સાસણ ગીર પ્રવાસન સ્થળ તરીકે સૌથી શ્રેષ્ઠ પર્યટનનું સ્થળ પણ બની ચૂક્યું છે. ચલચિત્ર જગતના મહાનાયક અમિતાભ બચ્ચન, આમિર ખાન,સહિત અનેક નામી કલાકારો પણ સાસણ ગીરમાં આવી ચૂક્યા છે. એકાદ મહિના પૂર્વે જ આયુષ્યમાન ખુરાના રકુલ પ્રીત સિંઘ વામિકા ગબ્બી જેવા યુવાન અને ઉગતા કલાકારો પણ સાસણ ગીર સફારી પાર્કમાં સિંહોને જોવા માટે પહોંચ્યા હતા.

સહેલાણીઓમાં વધ્યો જંગલ સફારીનો ક્રેઝ
સહેલાણીઓમાં વધ્યો જંગલ સફારીનો ક્રેઝ (Etv Bharat Gujarat)

આ સિવાય રાજનેતા અને વીતેલા જમાનાની ફિલ્મ કલાકાર કંગના રનૌત સહિત રાષ્ટ્રપતિ દ્રોપદી મુર્મુ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વર્તમાન અને પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પણ પોતાની જાતને ગીરમાં સિંહને જોવા ખૂબ જ ઉત્સુકતા સાથે આવ્યા હતા. ઓકટોબર 2025થી લઈને જૂન 2026ના નવ મહિના કે જ્યાં રાષ્ટ્રપતિ વડાપ્રધાન અને દેશના અનેક પ્રધાનો અને મુખ્યપ્રધાનો સાસણમાં સિંહોને જોવા માટે પાછલા નવ મહિનામાં આવી ચૂક્યા છે.

  1. ગીરના જંગલને ચાર મહિનાનો આરામ, આજ સાંજથી જંગલમાં સફારી બંધ
  2. કેવડિયાનું જંગલ સફારી લોકો માટે બન્યું આકર્ષણનું કેન્દ્ર, એક જ વર્ષમાં 10 લાખ કરતા વધુ લોકોએ લીધી મુલાકાત

TAGGED:

JUNGLE SAFARI
JUNGLE SAFARI AT SASAN GIR
JUNGLE SAFARI AT DEVALIYA PARK
જંગલ સફારી
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