નળ સરોવરના 1 હજારથી વધુ પરિવારો જેના પર નભે છે, તે શિયાળાની ગુણકારી થેક કેવી રીતે થાય છે તૈયાર?
શિયાળાની શરૂઆત થતા જ આખા નળ સરોવર પંથકમાં થેક કાઢવાની પ્રક્રિયા શરૂ થઈ ગઈ છે.
Published : October 28, 2026 at 6:31 PM IST
ફઝલ ચૌહાણ, સુરેન્દ્રનગરઃ ગુજરાતનું સૌથી મોટું પ્રાકૃતિક સરોવર એટલે નળ સરોવર. દર વર્ષે શિયાળામાં દેશ-વિદેશના યાયાવર પક્ષીઓ મોટી સંખ્યામાં અહીં આવે છે. આ નળ સરોવર માત્ર પક્ષીઓ માટે જ નહીં, પ્રકૃતિની અનેક અણમોલ ભેટ માટે પણ જાણીતું છે. આવી જ એક ભેટ એટલે નળ સરોવરની થેક. શિયાળામાં આરોગ્ય માટે અતિઉત્તમ ગણાતી આ થેક કેવી રીતે તૈયાર થાય છે તેનો જુઓ સ્પેશિયલ રિપોર્ટ.
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના નળ સરોવર પંથકમાં કુદરતની અણમોલ ભેટ સમાન ગણાતી 'થેક' કમળકાકડી/જળકંદ જેવી વિશિષ્ટ વનસ્પતિની આવક શરૂ થઈ ગઈ છે. નળ સરોવરમાં કુદરતી રીતે ઉત્પાદિત થતી થેક માત્ર સ્થાનિક સ્તરે જ નહીં, પરંતુ વિશ્વભરમાં જાણીતી છે. દર વર્ષે શિયાળાની ઋતુની શરૂઆત સાથે જ અહીં થેક કાઢવાની પ્રક્રિયા પૂરજોશમાં શરૂ થઈ ગઈ છે. નળકાંઠાની આસપાસના નાની કઠેચી, મોટી કઠેચી, ગડથલ, રાણાગઢ સહિત 10થી વધુ ગામો આ થેક થકી પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવે છે.
કેવી રીતે તૈયાર થાય છે થેક?
થેક તૈયાર કરવાની પ્રક્રિયા ખૂબ જ જટિલ અને મહેનત માગી લે છે. લોકો રાત્રિના સમયે કલાકો સુધી નળ સરોવરના પાણીમાં ઉભા રહે છે અને થેક બહાર કાઢે છે. ત્યારબાદ તેમાંથી કચરો દૂર કરીને તેને સાફ કરવામાં આવે છે. સફાઈ કર્યા બાદ દિવસભર થેકને સુકવી રાખવામાં આવે છે ત્યારબાદ તેને શેકીને ગ્રાહકો સુધી પહોંચાડવામાં આવે છે.
1 હજારથી વધુ પરિવારોને મળે છે આજીવિકા
નળ સરોવર અને તેની આસપાસના 10થી વધુ ગામો જેવા કે રાણાગઢ, નાની કઠેચી, મોટી કઠેચી, ગડથલ સહિતના ગામોમાં અસંખ્ય પરિવારો છે જેમની આજીવિકાનું મુખ્ય સાધન જ થેક છે. અનેક પરિવારો તો અડધી સદી કરતા પણ વધુ સમયથી આ કામ કરી રહ્યા છે અને પોતાના પરિવારનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. 10 ગામોના અંદાજિત 1 હજારથી વધુ પરિવારજનો આ પ્રવૃત્તિમાં હાલ જોડાયેલા છે. થેકના સારા ઉત્પાદનથી તેઓ પણ સારી આવક રળી રહ્યા છે.
છેલ્લા 50 વર્ષ કરતા પણ વધુ સમયથી આ વ્યવસાય કરી રહેલા રહેમતબેન કહે છે કે, લગભગ જ્યારથી હું સમજતી થઈ, ત્યારથી આ જ કામ કરું છું. અમારા બાપ-દાદા પણ આ જ કામ કરતા હતા. આ વિસ્તારમાં બીજું કંઈ કામ મળતું નથી એટલે આ જ કામ કરીને અમે અમારા પરિવારનું ગુજરાન ચલાવીએ છીએ.
અન્ય રાજ્યોમાં પણ ખૂબ ડિમાન્ડ
નળ સરોવર વિસ્તારમાં ઉતપન્ન થતી આ થેક પોતાની ઉત્તમ ગુણવતાના લીધે દેશ-વિદેશમાં પ્રખ્યાત છે. આસપાસના ધ્રાંગધ્રા, હળવદ, મોરબી, રાજકોટ અને જામનગરથી લોકો થેક લેવા માટે સ્પેશિયલ નળ સરોવર આવે છે. ન માત્ર ગુજરાત પરંતુ મહારાષ્ટ્ર, મધ્યપ્રદેશ અને બેંગ્લોર સહિતના રાજ્યો ઉપરાંત વિદેશમાં પણ તેની ખૂબ જ માંગ છે. સ્વાદ અને પૌષ્ટિકતાના કારણે વિવિધ રાજ્યોના બજારોમાં તેની વધુ ડિમાન્ડ રહે છે.
શિયાળામાં સ્વાસ્થ્ય માટે ઉત્તમ થેક
શિયાળાના સમયે જ નળ સરોવરમાં પાકતી થેક અનેક પોષક તત્વોથી ભરપૂર હોય છે. આ થેક ખાવાથી શરીરમાં નવી ઊર્જાનો સંચાર થાય છે. શારીરિક નબળાઈ દૂર થાય છે. તે કુદરતી રીતે ફાઈબરથી ભરપૂર થેક પાચનક્રિયાને મજબૂત બનાવે છે. તેનાથી ગેસ, એસિડિટી અને કબજિયાત જેવી પેટની સમસ્યાઓમાં રાહત મળે છે. થેકની પ્રકૃતિ શરીરને આંતરિક ઠંડક આપવાની છે. આથી તે આંતરિક શરીરની ગરમી અને બળતરા શાંત કરવામાં મદદરૂપ બને છે. શિયાળાની ઋતુમાં તેને શેકીને ખાવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ મજબૂત બને છે. તેમાં ગ્લુકોઝનું પ્રમાણ ઓછું અને જટિલ કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ હોવાથી તે સુગરનું સ્તર એકાએક વધવા દેતું નથી, જે ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટે હિતવાહક ગણાય છે.
શિયાળામાં સૌથી આરોગ્ય પ્રદ અને પોષક તત્વોથી ભરપૂર આ દેગ હાલ 1 હજાર રૂપિયા કિલોના ભાવે વેચાઈ રહી છે. સ્થાનિક લોકો રાતભર પાણીમાંથી થેક કાઢે છે, તેમાંથી કચરો દૂર કરે છે અને ત્યારબાદ તેનું વેચાણ કરે છે. હાલ આ થેક નળ સરોવર કાંઠાના 10થી વધુ ગામના 1 હજારથી વધુ પરિવારોને રોજગારી અને આજીવિકા પૂરી પાડી રહી છે.
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