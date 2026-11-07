આપઘાતના આધારે પતિ-નણંદને દોષિત ઠેરવી શકાય નહીં: ગુજરાત હાઈકોર્ટે નિર્દોષ છૂટકારાનો ચુકાદો યથાવત્ રાખ્યો
પરિણીતાના આપઘાતના એક કિસ્સામાં ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટે પતિ તથા નણંદને નિર્દોષ જાહેર કરવાના ચુકાદાને ગુજરાત હાઈકોર્ટે યથાવત્ રાખ્યો છે. જાણો શું છે સમગ્ર મામલો ?
Published : November 7, 2026 at 2:54 PM IST
અમદાવાદઃ ગુજરાત હાઈકોર્ટે પરિણીત મહિલાના આપઘાતના કેસમાં પતિ અને નણંદને નિર્દોષ જાહેર કરવાના ટ્રાયલ કોર્ટના ચુકાદાને યથાવત્ રાખ્યો છે. હાઈકોર્ટે નોંધ્યું છે કે માત્ર મહિલાએ આપઘાત કર્યો હોવાના આધારે પતિ કે સાસરિયાં સામે આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણા અને શારીરિક-માનસિક ત્રાસના ગુના સાબિત થઈ શકતા નથી. આ માટે આરોપીઓએ આપઘાત કરવા માટે ઉશ્કેરણી કરી હોય, ઇરાદાપૂર્વક મદદ કરી હોય અથવા દુષ્પ્રેરણા આપી હોય તેવા વિશ્વસનીય પુરાવા જરૂરી છે.
પ્રસ્તુત કેસની હકીકત મુજબ, ફરિયાદીની દીકરીના લગ્નજીવન દરમિયાન તેમને એક દીકરીનો જન્મ થયો હતો. દેવિકા તેના પતિ, સાસુ અને નણંદ સાથે ગાંધીનગરમાં સરકારી ક્વાર્ટરમાં રહેતી હતી. તેનો પતિ ડીજીપી કચેરીમાં ટાઇપિસ્ટ કમ ક્લાર્ક તરીકે ફરજ બજાવતો હતો, જ્યારે નણંદ એલએલબીનો અભ્યાસ કરતી હતી.
આરોપ હતો કે 24 જુલાઈ, 2008ના રોજ મૃતકે તેની માતા સાથે ફોન પર વાતચીત દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે, તેની દીકરીની સંભાળ રાખવાને કારણે તે ઘરકામ યોગ્ય રીતે કરી શકતી નથી અને તેના કારણે સાસરિયાં તેને માનસિક તથા શારીરિક ત્રાસ આપતાં હતાં. બીજા દિવસે એટલે કે 25 જુલાઈ, 2008ના રોજ મહિલા બાથરૂમમાંથી બહાર ન આવતાં દરવાજો તોડવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને બેભાન અવસ્થામાં સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ લઈ જવાઈ હતી, જ્યાં તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કરી હતી. આ ઘટનાને પગલે મૃતક પરિણીતાના પિતાએ તેના પતિ, સાસુ અને નણંદ સામે IPCની કલમ 498A, 306 અને 114 હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
આ કેસમાં ગાંધીનગરની સેશન્સ કોર્ટે 20 ફેબ્રુઆરી, 2010ના રોજ પુરાવાના અભાવે તમામ આરોપીઓને નિર્દોષ જાહેર કર્યા હતા. આ ચુકાદાને પડકારતાં ગુજરાત સરકારે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં અપીલ કરી હતી. જોકે, અપીલની સુનાવણી દરમિયાન એક આરોપી સાસુનું મૃત્યુ થતાં તેમની સામેની અપીલ સમાપ્ત થઈ હતી અને પતિ તથા નણંદ સામેની અપીલ ચાલુ રહી હતી.
ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં રાજ્ય સરકારે દલીલો કરી હતી કે, ફરિયાદ પક્ષે સાક્ષીઓ અને દસ્તાવેજી પુરાવાઓ રજૂ કર્યા હોવા છતાં ટ્રાયલ કોર્ટે તેનું યોગ્ય મૂલ્યાંકન કર્યું નથી. બીજી તરફ, આરોપીઓ તરફથી એડવોકેટ નિશી પટેલે દલીલ કરી હતી કે ફરિયાદ પક્ષ આરોપીઓ સામેના આક્ષેપો પુરવાર કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યો છે. સાક્ષીઓનાં નિવેદનોમાં વિરોધાભાસ અને અસંગતતાઓ છે તથા આરોપીઓને ગુના સાથે જોડતો કોઈ વિશ્વસનીય પુરાવો નથી.
એડવોકેટ નિશી પટેલે જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત હાઈકોર્ટે પુરાવાઓનું પુનઃમૂલ્યાંકન કરતાં નોંધ્યું હતું કે મૃતકના માતા-પિતા કે અન્ય પરિવારજનોએ અગાઉ ક્યારેય પતિ કે નણંદ દ્વારા કરવામાં આવતા ત્રાસ અંગે કોઈ ચોક્કસ ફરિયાદ કે ઘટના જણાવી નથી. સાક્ષીઓના નિવેદનોમાં પણ આરોપી પતિ અને નણંદ દ્વારા મૃતક મહિલાને શારીરિક કે માનસિક ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાની કોઈ નક્કર વિગતો સામે આવી નથી.
કોર્ટે વધુમાં નોંધ્યું હતું કે સાસુ સાથે ઘરકામ બાબતે ક્યારેક સામાન્ય બોલાચાલી થતી હોવાનો આક્ષેપ હતો, પરંતુ તેના આધારે પતિ અને નણંદે મૃતક મહિલાને આપઘાત કરવા માટે મજબૂર કરી હોવાનો નિષ્કર્ષ કાઢી શકાય નહીં. માત્ર લગ્નજીવનના અઢી વર્ષના સમયગાળાના આધારે પણ ભારતીય પુરાવા અધિનિયમની કલમ 113A અને 113B હેઠળની ધારણાઓ લાગુ કરી શકાય નહીં. તેના માટે ક્રૂરતા કે ત્રાસ અંગેના પ્રાથમિક અને વિશ્વસનીય પુરાવા જરૂરી છે.તબીબી પુરાવાઓ અંગે હાઈકોર્ટે નોંધ્યું હતું કે પત્ની ની મૃત્યુ ગળેફાંસો ખાવાથી થયેલી ગૂંગળામણને કારણે થયું હોવાનું મેડિકલ પુરાવાઓ દર્શાવે છે. ત્રણ વ્યક્તિઓએ સાથે મળીને તેનું ગળું દબાવ્યું હોય તો શરીર પર અલગ પ્રકારની ઇજાઓ જોવા મળવાની શક્યતા હતી. આથી તબીબી પુરાવાઓ પણ આપઘાતના તારણને સમર્થન આપતા હતા.
હાઈકોર્ટે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે IPCની કલમ 306 હેઠળ આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો સાબિત કરવા માટે કલમ 107માં દર્શાવેલા દુષ્પ્રેરણાના આવશ્યક તત્ત્વો પુરવાર કરવા જરૂરી છે. આરોપીઓએ આપઘાત માટે ઉશ્કેરણી કરી હોય, ઇરાદાપૂર્વક મદદ કરી હોય અથવા અન્ય રીતે દુષ્પ્રેરણા આપી હોય તેવા પુરાવા વિના માત્ર આપઘાતના આધારે તેમને દોષિત ઠેરવી શકાય નહીં.હાઈકોર્ટે નિર્દોષ છૂટકારાના ચુકાદા સામેની અપીલમાં આરોપીઓને મળતી બેવડી નિર્દોષતાની ધારણાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો.
જો ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે બે વાજબી નિષ્કર્ષ શક્ય હોય તો અપીલ કોર્ટ દ્વારા ટ્રાયલ કોર્ટના નિર્દોષ છૂટકારાના ચુકાદામાં સામાન્ય રીતે હસ્તક્ષેપ કરવો જોઈએ નહીં. આ તમામ હકીકતો અને પુરાવાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકારની અપીલમાં કોઈ યોગ્યતા ન હોવાનું માની તેને ફગાવી દીધી હતી અને ગાંધીનગર સેશન્સ કોર્ટ દ્વારા પતિ તથા નણંદને નિર્દોષ જાહેર કરવાના ચુકાદાને યથાવત્ રાખ્યો હતો.
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