સુરેન્દ્રનગરમાં રાજકોટ રેન્જની ટીમ દ્વારા 15 ગુનાના કુખ્યાત દેવેન્દ્ર બોરીચા પર ફાયરિંગ, આરોપીને પગમાં ગોળી વાગી
આરોપીએ રાજકોટ અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલા સાયલાના ગોસળ ગામ નજીક રેન્જ પીએસઆઇની રિવોલ્વર છીનવી લેવાનો પ્રયત્ન કરીને સરકારી ગનમાંથી ફાયરિંગનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.
Published : October 16, 2026 at 10:41 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં અલગ અલગ 15થી વધુ ગુનામાં સંકળાયેલા દેવેન્દ્ર ઉર્ફે ડેંડુ બોરીચા ઉપર રાજકોટ રેન્જની ટીમ દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે. પગના ભાગે ચાર જેટલી ગોળી વાગતા તેને સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજ ખાતે સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યો છે.
દેવેન્દ્ર ઉર્ફે ડેંડુ બોરીચા તાજેતરમાં અલગ અલગ છ જેટલા ગુનાઓ માટે ફરાર હતો. જેમાં દારૂ, ખંડણી, ફાયરિંગ, રાયોટિંગ સહિતના ગુનાઓ તેના પર નોંધાયેલા હતા. અંતે તેની રાજકોટ રેન્જ પોલીસે ધરપકડ કરી હતી અને તેને રાજકોટ ખાતે લઈ જવામાં આવતો હતો. તે દરમિયાન રાજકોટ અમદાવાદ નેશનલ હાઈવે ઉપર આવેલા સાયલાના ગોસળ ગામ નજીક રેન્જ પીએસઆઇ ભાનુભાઈની રિવોલ્વર છીનવી લેવાનો પ્રયત્ન કરીને સરકારી ગનમાંથી ફાયરિંગનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો હતો.
તે દરમિયાન રેન્જના અન્ય પીએસઆઇ પૃથ્વીરાજસિંહ મોરી દ્વારા પણ બે રાઉન્ડ પગ ઉપર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યા હતા. જેમાં દેવેન્દ્ર ઉર્ફે ડેંડુંને પગના ભાગે ગોળી વાગી હતી અને ત્યારબાદ તેની હાલત ગંભીર થતા સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજ ખાતે તેને સારવાર માટે 108 મારફતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
આ અંગે આગળની તપાસ કરવા માટે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલું સહિતના અધિકારીઓ દોડી ગયા હતા અને આ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ત્યારે અલગ અલગ તેના ઉપર 15થી વધુ ગુનાઓ હોવાનું સામે આવ્યું. હાલમાં સુરેન્દ્રનગરની મેડિકલ કોલેજમાં સારવાર માટે રાખવામાં આવ્યો છે અને વધુ તપાસ એએસપી સહિતના અધિકારીઓ જોડાયા છે.
આરોપી કુલ 6 ગુનામાં ફરાર હતો જે નીચે મુજબ છે.
સાયલા- પ્રોહીબિશન
ધજાળા - ખંડણી
વીંછિયા - હત્યાનો પ્રયાસ (આર્મ્સ એક્ટ) તથા રાયોટિંગ (આર્મ્સ એક્ટ)
સાણંદ - પ્રોહીબિશન
લીંબડી - આર્મ્સ એક્ટ
શું બની હતી ઘટના?
આરોપીને રાજકોટ રેન્જ ટીમ દ્વારા સાયલા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગોસાળ ગામના રસ્તે ગોસળીયા હનુમાનજી મંદિર પાસેથી હસ્તગત કરવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કાર્યવાહી કરવામાં આવતા તે દરમ્યાન રસ્તામાં ઊલટીના બહાને ગાડી ઊભી રખાવી આરોપીએ નીચે ઉતારતા PSIની પિસ્તોલ છીનવવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. ઝપાઝપી કરેલ દરમ્યાન કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે સમયસૂચકતા વાપરી સ્વબચાવમાં PSI પૃથ્વીરાજસિંહ મોરી દ્વારા 2 રાઉન્ડ ફાયર કરવામાં આવેલા હતા.
આગળની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે - પ્રેમસુખ ડેલું સુરેન્દ્રનગર પોલીસવડા
જે ઘટના બની છે તેમાં ગુનો દાખલ કરવા અંગેની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે, તેવું સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પોલીસવડા પ્રેમસુખ ડેલું દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. હાલ આરોપી મેડિકલ કોલેજ ખાતે સારવાર હેઠળ છે અને તેની તબિયત સ્થિર છે. હાલ વધુ તપાસ સાયલા પોલીસ અને સુરેન્દ્રનગર લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમોએ હાથ ધરી છે. પોલીસ ઉપર હુમલાની ઘટના બાદ આ પ્રકારની ઘટના બની છે. ત્યારે આગળની તપાસ સાયલા પોલીસ સ્ટેશનને ગુનો દાખલ કર્યા બાદ શરૂ કરવામાં આવશે. અલગ અલગ 15 જેટલા ગુના નો આ આરોપી હોવાનું પણ જિલ્લા પોલીસ વડાએ જણાવ્યું છે.
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