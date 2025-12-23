સુરેન્દ્રનગર: શાળામાં શિક્ષા લેવા આવેલા બાળકોને હાથમાં સાવરણા પકડાવીને સફાઈ કરાવી! તપાસના આદેશ અપાયા
બાળકોનો સફાઈ કરતો વીડિયો સામે આવ્યા બાદ શિક્ષણ વિભાગ હવે સફાળું જાગતું થયું છે અને બાળકો પાસે અભ્યાસ સિવાયની કામગીરી ન કરાવાના આદેશ અપાયા છે.
Published : December 23, 2025 at 10:44 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: જિલ્લાની સરકારી શાળાઓની હાલત સતત દયનીય બનતી જઈ રહી છે. ત્યારે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની સરકારી શાળાઓમાં અભ્યાસ માટે આવતા વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષકો-આચાર્યો અને શાળામાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ દ્વારા સાફ-સફાઈ કરાવવામાં આવતી હોવાના બનાવો સતત સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બનતા રહે છે. હાલમાં જ જિલ્લાના લીંબડી તાલુકામાં આવેલી ઉમેદપરની સરકારી પ્રાથમિક શાળામાં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને હાથમાં સાવરણા લઈને સફાઈ કરાવતો વીડિયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ થયો હતો. જે બાદ શિક્ષણ વિભાગ હવે સફાળું જાગતું થયું છે અને બાળકો પાસે અભ્યાસ સિવાયની કામગીરી ન કરાવાના આદેશ અપાયા છે.
વીડિયો વાઈરલ થયા બાદ શાળાઓને શું સૂચના અપાઈ?
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની 1000થી વધુ શાળાઓ આવેલી છે ત્યાં અભ્યાસ માટે આવતા બાળકોને ફક્ત શિક્ષણ લક્ષી પ્રવૃત્તિઓ કરાવવામાં આવે અન્યથા પ્રવૃત્તિ કરાવવામાં આવશે. તો તેવી શાળાઓના શિક્ષકો તેમજ આચાર્ય તેમજ પ્રવૃત્તિઓ કરાવતા ઇસમો વિરુદ્ધમાં પગલાં ભરવાના આદેશ પણ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા આપી દેવામાં આવ્યા છે. સરકારી શાળામાં આવતા વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય શિક્ષણ મળે તે પ્રકારની વ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ કરવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે.
શાળાએ આવતા વિદ્યાર્થીઓ પાસે કોઈપણ પ્રકારની સફાઈની કામગીરી હોય કે પછી શાળાને લગતી કામગીરી હોય કે શિક્ષકોના પર્સનલ કામો વિદ્યાર્થીઓ પાસે ન કરાવવા પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. તમામ તકેદારી રાખી અને ત્યારબાદ શાળાનું સંચાલન કરી અને વિદ્યાર્થીઓને યોગ્ય અને સારું શિક્ષણ આપવાની પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. ત્યારે અગામી દિવસોમાં વિદ્યાર્થીઓ પાસે માત્ર શિક્ષણના કામો જ સરકારી શાળામાં કરાવામાં આવે તેવી સૂચના આપવામાં આવી છે.
સુરેન્દ્રનગરના પ્રાથમિક જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી ભગીરથસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું કે, વીડિયોની ક્લિપ મને પણ મળી છે. શાળાના બાળકો સાવરણો લઈને સફાઈ કરતા દેખાય છે. શાળાનો દરવાજો, શાળાનું કેમ્પસ દેખાય છે તેના આધારે મેં તાલુકા શિક્ષણ અધિકારી લીંબડીને તપાસના આદેશ આપી દીધા છે અને તેઓ આજે જ સ્થળ પર જઈને હકીકતના અહેવાલ રજૂ કરશે. અને તમામના નિવેદનો લેશે અને જે દોષી જણાય કે જેના દ્વારા આ કૃત્ય થયું હોય, વિદ્યાર્થીઓની આ રીતે શામેલગીરી કરી હોય તો તેમના વાલીઓના પણ નિવેદન લેશે અને જરૂર લાગશે તો નિયમ મુજબની કાર્યવાહી કરશે જેથી જિલ્લાની અન્ય શાળામાં આ રીતે કોઈ જગ્યાએ વિદ્યાર્થીઓ સાથે આવી કામગીરી ન લેવામાં આવે.