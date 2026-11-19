સુરેન્દ્રનગરમાં સફાઈકર્મીએ બતાવ્યું 'સોનાનું દિલ', કચરાની ગાડીમાં ફેંકેલા સોનાના સિક્કા શોધીને મહિલાને પરત કર્યા
ડોર ટુ ડોર કચરો ઉઘરાવતા વાહનમાં એક મહિલાએ ભૂલથી 4 તોલા સોનું કચરામાં નાખી દીધું હતું.
Published : November 19, 2026 at 1:29 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર શહેરમાંથી માનવતા મહેકાવતો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સુરેન્દ્રનગર શહેરના મયુર નગર વિસ્તારમાં રહેતી વીરાબેન દરજી નામની મહિલાએ પોતાના ઘરમાં પર્સમાં ચાર જેટલા સોનાના સિક્કા રાખ્યા હતા અને તે પાકીટમાં મૂક્યા હતા. પરંતુ અચાનક કચરો ઉઘરાવતી ડોર ટુ ડોરની ગાડી આવતા પોતાનું પાકીટ પણ આ કચરાની સાથે ફેંકી દીધું હતું. આ બાબતની જાણ થતા તેમણે તાત્કાલિક ધોરણે સુરેન્દ્રનગર સેનિટેશન વિભાગને જાણ કરી હતી. ત્યારે સામાન્ય રીતે કચરામાંથી સોનું મળે તો લોકો તેને પોતાનું સમજી લે છે, પરંતુ અહીં સફાઈ કર્મચારીએ પ્રામાણિકતાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું હતું અને મૂળ માલિકને સોનું પરત કર્યું હતું.
ડોર ટુ ડોર કચરો ઉઘરાવતા વાહનમાં એક મહિલાએ ભૂલથી 4 તોલા સોનું કચરામાં નાખી દીધું હતું. મહિલાને જ્યારે આ વાતની ખબર પડી ત્યારે તેના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી. પરંતુ સફાઈ કર્મચારીની પ્રામાણિકતા અને મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓની તાત્કાલિક કાર્યવાહીના કારણે તે સોનું મૂળ માલિકને પરત મળ્યું છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર શહેરમાં સફાઈ કર્મચારીની માનવતાને બિરદાવી છે.
સુરેન્દ્રનગર શહેરમાં રોજની જેમ સવારે ડોર ટુ ડોર કચરો ઉઘરાવતું વાહન આવ્યું હતું. એક મહિલાએ ઘરનો કચરો કાઢીને વાહનમાં નાખ્યો હતો. તે સમયે ઉતાવળમાં કે અજાણતામાં મહિલાએ ઘરમાં રહેલું 4 તોલા સોનું પણ કચરા સાથે નાખી દીધું હતું. વાહન ત્યાંથી આગળ નીકળી ગયું હતું. થોડી વાર બાદ મહિલાને ધ્યાન આવ્યું કે સોનું નથી. ઘરમાં બધે શોધ્યું, પણ ક્યાંય મળ્યું નહીં. ત્યારે તેને યાદ આવ્યું કે કચરા સાથે સોનું પણ વાહનમાં જતું રહ્યું છે.
ડોર ટુ ડોર કચરો ઉઘરાવતા સફાઈ કર્મચારી માંગુ ડાંગીને ચાર જેટલા સોનાના સિક્કા કચરામાંથી મળી આવ્યા હતા. તેણે કહ્યું કે, જે મહિલા દ્વારા મયુર નગરમાંથી કચરો ફેંકવામાં આવ્યો હતો અને તેની સાથે સોનાના સિક્કા પણ ફેંકવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. કચરાની ગાડી ખાલી કરવામાં આવી અને તપાસ કરવામાં આવતા અંદરથી ચાર જેટલા સોનાના સિક્કાઓ મળી આવ્યા હતા. જેની આશરે કિંમત રૂપિયા 7,00,000 હતી. થાય છે અને આ અંગે મૂળ મહિલા માલિકને પરત આપવામાં આવ્યા હતા ત્યારે માંગુ સાથે વાત કરવામાં આવતા તેના જણાવ્યું હતું કે મહિલાનો ફોન આવ્યો અને તાત્કાલિક કચરો ખાલી કરી અને તેમાં રહેલી કોથળીમાં પડેલા ચાર સિક્કાઓ શોધી આપવામાં આવ્યા હતા અને પરત પણ આપવામાં આવ્યા છે અને મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ આ કામગીરીને બિરદાવી પણ છે.
મહિલા તાત્કાલિક જાગી ગઈ અને તેણે મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓને જાણ કરી હતી. મહિલાએ રડતા અવાજે સમગ્ર ઘટના જણાવી હતી. અધિકારીઓએ પણ આ બાબતને ગંભીરતાથી લીધી હતી. કારણ કે 4 તોલા સોનું એટલે લાખો રૂપિયાની મિલકત. એક ગરીબ કે મધ્યમવર્ગીય પરિવાર માટે આ મોટી મૂડી કહેવાય. અધિકારીઓએ તાત્કાલિક ધોરણે તપાસ શરૂ કરી હતી. કયા વિસ્તારમાં કયું વાહન ગયું હતું, તેની માહિતી મેળવવામાં આવી હતી. ડોર ટુ ડોરના વાહનને રસ્તામાં જ અટકાવીને તેની તપાસ કરવામાં આવી હતી.
વાહનમાં રહેલા કચરાને ખૂબ જ ધ્યાનપૂર્વક તપાસવામાં આવ્યો હતો. સફાઈ કર્મચારીઓએ પણ પૂરો સહકાર આપ્યો હતો. કચરાના ઢગલામાંથી શોધખોળ કરતાં આખરે 4 તોલા સોનું મળી આવ્યું હતું. સોનું મળતાં જ મહિલાના ચહેરા પર ખુશી છવાઈ ગઈ હતી. તેની આંખમાંથી ખુશીના આંસુ વહી ગયા હતા. અધિકારીઓની હાજરીમાં તે સોનું મૂળ માલિકને પરત આપવામાં આવ્યું હતું. મહિલાએ સફાઈ કર્મચારી અને અધિકારીઓનો હૃદયપૂર્વક આભાર માન્યો હતો.
સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાના સેનિટેશન ચેરમેન બીપીનભાઈ ખાંભલા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, સફાઈ કર્મચારીએ મહાનગરપાલિકાનું ગૌરવ વધાર્યું છે અને પોતાની પ્રામાણિકતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. ત્યારે મહાનગરપાલિકા દ્વારા તેને આર્થિક સન્માનિત કરવામાં આવશે અને તેના કામની કદર પણ કરવામાં આવશે. એક વર્ગ ચારના કર્મચારી દ્વારા પોતાની લોભ લાલચ અને કોઈપણ પ્રકારની સ્વાર્થ વગર ચાર જેટલા સોનાના સિક્કા પરત કર્યા છે, જેની કિંમત 7 લાખ રૂપિયા થાય છે ત્યારે તેના દ્વારા દેખાડવામાં આવેલી માનવતાની મહાનગરપાલિકા કદર કરશે અને તેને સ્પેશિયલ સન્માનિત પણ કરવામાં આવશે.
આજે પણ સમાજમાં પ્રામાણિકતા જીવંત છે. જે સફાઈ કર્મચારીઓને આપણે ઘણીવાર હલકા ગણીએ છીએ, તે જ કર્મચારીઓએ આજે માનવતાનું સૌથી મોટું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. જો તેઓ ઈચ્છત તો સોનું છુપાવી શકત, કોઈને ખબર પણ ન પડત. પરંતુ તેમણે એવું કર્યું નહીં. તેમણે પોતાની ફરજની સાથે સાથે પ્રામાણિકતા પણ નિભાવી છે. આવા કર્મચારીઓ ખરેખર સન્માનને પાત્ર છે.
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