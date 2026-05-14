ETV Bharat / state

ચોટીલા-રાજકોટ હાઈવે પર ધ્રુજાવી દેતો અકસ્માત, ડમ્પર-ટ્રાવેલ્સની ટક્કરમાં 4 લોકો જીવતા ભડથું થયા, 10 ઈજાગ્રસ્ત

અમદાવાદ-રાજકોટ હાઈવે પર સાંગાણી પાટીયા પાસે એક લક્ઝરી બસ અને ડામર ભરેલા ટેન્કર વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો.

ચોટીલા રાજકોટ હાઈવે પર અકસ્માત
ચોટીલા રાજકોટ હાઈવે પર અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 14, 2026 at 8:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા-રાજકોટ નેશનલ હાઈવે પર આજે એક કાળજું કંપાવી દે તેવી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. સાંગાણી ગામ પાસે ડામર ભરેલા ટેન્કરનું ટાયર ફાટતા પાછળથી આવતી એક ખાનગી લક્ઝરી બસ તેની સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ચોટીલા-રાજકોટ નેશનલ હાઈવે પર આજે એક કાળજું કંપાવી દે તેવી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. સાંગાણી ગામ પાસે ડામર ભરેલા ટેન્કરનું ટાયર ફાટતા પાછળથી આવતી એક ખાનગી લક્ઝરી બસ તેની સાથે ધડાકાભેર અથડાઈ હતી. આ ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે શોર્ટ સર્કિટના કારણે બસમાં અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આ કરુણ અકસ્માતમાં 4 વ્યક્તિઓના ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યા મોત નિપજ્યા છે.

ચોટીલા-રાજકોટ હાઈવે પર ધ્રુજાવી દેતો અકસ્માત
ચોટીલા-રાજકોટ હાઈવે પર ધ્રુજાવી દેતો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલા હાઈવે પર મોટો અકસ્માત
અકસ્માતની જાણ થતા જ ચોટીલાના નાયબ કલેક્ટર એચ.ટી. મકવાણા સહિતનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. વહીવટી તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ફાયર ફાઈટર બોલાવી આગ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. પ્રાથમિક અંદાજ મુજબ 10 જેટલા લોકોને સામાન્ય ઈજાઓ પહોંચી છે, જ્યારે ગંભીર રીતે ઘવાયેલા 4 મુસાફરોને વધુ સારવાર માટે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. મૃતકોના મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે રાખવામાં આવ્યા છે.

ચોટીલાના નાયબ કલેક્ટર એચ.ટી મકવાણાએ જણાવ્યું કે, મોડી રાત્રે દોઢ વાગ્યે ચોટીલા-રાજકોટ હાઈવે પર સાંગાણી ગામના પાટિયા નજીક ખાનગી ટ્રાવેલ્સ અને ડામર લઈ જતા ડમ્પર વચ્ચે અકસ્માત થયો છે. આ અકસ્માતમાં 4 લોકોના મોત થયા છે. ચારેય મૃતદેહોને ચોટીલા રેફરલ હોસ્પિટલ ખાતે પોસ્ટમોર્ટમ માટે લઈ જવામાં આવ્યા છે. સાથે સાથે નાની-મોટી ઈજાઓ થઈ છે તેવા 10 લોકોને 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા છે અને તમામની સારવાર ચાલી છે. બસ અમદાવાદથી રાજકોટ જતી હતી. આગળ ડમ્પર જતું હતું ડામર ભરેલું એનું પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ ટાયર ફાટતા તે સળગી ગયું હતું અને પાછળની સાઈડ ટ્રાવેલ્સ અથડાઈ એવી વિગતો સામે આવી છે. 35-40 લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે.

ચોટીલા-રાજકોટ હાઈવે પર ધ્રુજાવી દેતો અકસ્માત
ચોટીલા-રાજકોટ હાઈવે પર ધ્રુજાવી દેતો અકસ્માત (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે હાથ ધરી તપાસ
રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા ઘાયલો અને તેમના પરિવારજનોની પૂછપરછમાં અકસ્માતની ભયાનકતા સામે આવી છે. હાલ પોલીસ દ્વારા આ અકસ્માત અંગે ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. હાઈવે પર આ અકસ્માતને પગલે લાંબો ટ્રાફિક જામ પણ સર્જાયો હતો.

DySP એસ.એસ ભદોરીયાએ કહ્યું, ગઈ રાત્રે આશરે દોઢેક વાગ્યાની આજુ બાજુ અમદાવાદ-રાજકોટ હાઈવે પર સાંગાણી પાટીયા પાસે એક લક્ઝરી બસ અને ડામર ભરેલા ટેન્કર વચ્ચે અકસ્માત થયો હતો. જેમાં આગ લાગી જવાના કારણે દાઝી જવા અને ઈજાના કારણે 10 વ્યક્તિઓને ઈજા થયેલી જેમને ચોટીલા સરકારી દવાખાને અને ત્યારબાદ તેમને રાજકોટ રિફર કરવામાં આવ્યા. આ પછી 4 ડેથ બોડી અંદરથી કાઢવામાં આવી. હાલમાં તપાસ ચાલુ છે.

આ પણ વાંચો:

  1. અરવલ્લી: મેઘરજમાં વીજ ફોલ્ટના કારણે 50 જેટલા મકાનોમાં ટીવી, ફ્રીજ, એસી સહીત ઇલેક્ટ્રિક ઉપકરણો બળી ગયા
  2. કચ્છ: કંડલા પોર્ટ પર દુર્ઘટના, કાર્ગો હોલ્ડમાં બેભાન મળેલા ત્રણ મજૂરોના મોતથી ચકચાર
  3. રાજકોટમાં બેકાબૂ વોલ્વો કારે અન્ય ચાર કાર અને બાઇકને અડફેટે લીધા, ચાર લોકો ઈજાગ્રસ્ત

TAGGED:

CHOTILA RAJKOT HIGHWAY ACCIDENT
SURENDRANAGAR BUS ACCIDENT
ચોટીલા રાજકોટ હાઈવે પર અકસ્માત
CHOTILA RAJKOT HIGHWAY ACCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.