સુરેન્દ્રનગરમાં ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજની બંધારણ સભા યોજાઈ, ભાજપ-કોંગ્રેસના નેતાઓ એક મંચ પર દેખાયા
અંબાડા ગામથી બે કિલોમીટર દૂર આવેલા આશ્રમ ખાતે સમગ્ર બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને બંધારણ સભાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : February 8, 2026 at 9:03 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરમાં પાટડી દસાડા ક્ષત્રિય ઠાકોર સમાજ દ્વારા બંધારણ સભાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં ભાજપ-કોંગ્રેસના નેતાઓ એક મંચ ઉપર નજરે પડ્યા હતા. અંબાડા ગામથી બે કિલોમીટર દૂર આવેલા આશ્રમ ખાતે સમગ્ર બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને બંધારણ સભાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં સમગ્ર દસાડા વિસ્તારના ઠાકોર સમાજના લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સામાજિક આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા જેમાં અલગ અલગ નિયમો ઘડવામાં આવ્યા હતા.
ઠાકોર સમાજના શું નિયમો બનાવાયા?
- જેમાં ખાસ કરીને લગ્ન પ્રસંગમાં જાનમાં 100 લોકોએ જ જવા માટે આહવાન કરવામાં આવ્યું હતું.
- આ ઉપરાંત દીકરીના પિતાએ ફક્ત 21,000 સુધીનું જ કરિયાવર આપવાનો પણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો.
- સામાજિક પ્રસંગે, લગ્ન પ્રસંગે ડીજે પ્રથા બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો.
- જન્મદિવસની ઉજવણી પણ બંધ કરવા ઠાકોર સમાજ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો, તો સગાઈમાં પણ માત્ર 25 લોકોએ જવું, ઓઢામણામાં પ્રથા પણ બંધ કરવાનો નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો.
- સગાઈમાં વર પક્ષે કન્યા પક્ષને મોબાઈલ આપવા ઉપર પણ પ્રતિબંધ મુકાયો હતો.
- બોલામણા પ્રથા ઉપર પણ પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
- જે પરગણું દીકરી આપે ત્યાં જ દીકરી આપી તે પણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો હતો.
સમાજ શિક્ષણ પ્રતિ આગળ વધે શિક્ષિત બને અને કુરિવાજોથી દૂર રહે તે માટે વ્યસન મુક્તિ અંગેના પણ શપથ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં ગેનીબેન ઠાકોર ચંદુભાઈ સિહોરા અલ્પેશ ઠાકોર સહિતના આગેવાનો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આગામી દિવસોમાં વ્યસનથી દૂર રહે તેવી યુવા વર્ગને અપીલ કરવામાં આવી હતી અને શિક્ષણ ક્ષેત્રમાં ખૂબ આગળ વધે તે અંગેનો નિર્ણય પણ કરવામાં આવ્યો હતો. વાલેવડામાં બનેલ ઘટના મુદ્દે અલ્પેશ ઠાકોર ખાનગી હોટલમાં પોલીસ અધિકારીઓને સભા પૂર્ણ કરી મળવા પહોંચ્યા.
પોલીસ સામે વાલેવડા ગામમાં વિરોધ
વાલેવડામાં દારૂ વેચાણની ખાનગી બાતમી ગ્રામજનો દ્વારા આપવામાં આવી હતી. ત્યારે દસાડા પોલીસ ત્યાં પહોંચી ત્યારે દારૂમાં બુટલેગરો ના ઝડપાયા પરંતુ પીધેલી હાલતમાં ઝડપાયેલા લોકોને પોલીસ, પોલીસ સ્ટેશનને લઈ જતી હતી. તે દરમિયાન ગ્રામજનો દ્વારા તેમને છોડાવી લેવાનો પ્રયાસ કરતા ઘર્ષણ થયું હતું અને આ મુદ્દે પાટડી પીઆઇ વાય.યુ.ઉપાધ્યાય દ્વારા ફરજ રૂકાવટ અંગેની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી ત્યારે આ અંગે ગ્રામજનોમાં ઉકળતો જરૂર ફેલાઈ જવા પામ્યો હતો. ત્યારે અલ્પેશ ઠાકોર પાટડી આવ્યા ત્યારે તેમને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. ત્યારે અલ્પેશ ઠાકોર સભા પૂર્ણ કરી અને ખાનગી હોટલમાં ડીવાયએસપી સહિતના અધિકારીઓને મળવા પહોંચ્યા હતા. જેમાં બે માંગણી મૂકવામાં આવી હતી દસાડા પીઆઇની તાત્કાલિક બદલી કરવામાં આવે તેમજ ફરજ રૂકાવટનો કેસ છે તે પરત ખેંચી લેવામાં આવે. પરંતુ ડીવાયએસપી દ્વારા ઉપર કક્ષાએ રજૂઆત કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી આપવામાં આવી હતી.
DJ પર પ્રતિબંધ અંગે વિક્રમ ઠાકોરના વિરોધ પર અલ્પેશ ઠાકોરે શું કહ્યું?
ઠાકોર સમાજ દ્વારા બંધારણ સભાનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને અલગ અલગ પ્રકારના બંધારણો પણ જાહેર કરવામાં આવી રહ્યા છે જેમાં ડીજે ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો. જેમાં વિક્રમ ઠાકોરે તાજેતરમાં જાહેરમાં નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું અને ડીજે સંચાલકો અને કલાકારો પ્રત્યેનું પણ સમર્થન જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારે આ અંગે વિવાદ છેડાયો હતો. ત્યારે જાહેરમાં અલ્પેશ ઠાકોર દ્વારા આ અંગે નિવેદન આપવામાં આવ્યું હતું કે સમાજના દિકરા છે તેમની સાથે બેસીને ચર્ચા કરવામાં આવશે. આજે જે સભા મળી છે તેમાં નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે કે બેસીને રાસ ગરબા ગાઈ શકશે, તો પોતાનું ડીજેનું સેટઅપ તે રીતે કરે તે પ્રકારની ટકોર અલ્પેશ ઠાકોર દ્વારા જાહેર મંચ ઉપરથી કરવામાં આવી હતી.
