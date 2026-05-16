સુરેન્દ્રનગરમાં અનુસૂચિત જાતિની મહિલાને કૂવામાંથી પાણી ન ભરવા દેવાયું, 6 સામે નોંધી એટ્રોસિટીની ફરિયાદ

સુરેન્દ્રનગરના પાટડી તાલુકાના દસાડા ગામના મેતાસર ગામે અનુસૂચિત જાતિના લોકો સાથે ભેદભાવ રાખવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

સુરેન્દ્રનગરમાં અસ્પૃશ્યતાની ઘટના
સુરેન્દ્રનગરમાં અસ્પૃશ્યતાની ઘટના
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 16, 2026 at 8:50 PM IST

સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 21મી સદીમાં પણ અસ્પૃશ્યતાની ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં પાટડી તાલુકાના મેતાસર ગામે અનુસુચિત જાતિના પરિવારનો બહિષ્કાર કરી અને જાહેર કુવામાં પાણી ન ભરવા દેવાનો બનાવ બન્યો છે. હાલમાં લોકો ચાંદ સુધી પહોંચી ગયા અને તમામ ક્ષેત્રમાં વિકાસની હરણફાળ ભરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આજની તારીખે પણ અનુસુચિત જાતિના લોકો સાથે અસ્પૃશ્યતા રાખીને પાણી પણ નથી ભરવા દેવામાં આવતું તે પ્રકારની ઘટના બની રહી છે.

સુરેન્દ્રનગરના પાટડી તાલુકાના દસાડા ગામના મેતાસર ગામે અનુસૂચિત જાતિના લોકો સાથે ભેદભાવ રાખવામાં આવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે અને આ અંગે ભેદભાવ મુદ્દે વિડિયો પણ ઉતારવામાં આવ્યો છે. આ અંગે તમામ પ્રકારના પુરાવાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા બાદ પોલીસ વિભાગે પણ 21મી સદીમાં અસ્પૃશ્યતા રાખી અને ભેદભાવ રાખનાર તત્વો વિરુદ્ધમાં એટ્રોસિટી એક્ટ મુજબ ગુનો દાખલ કર્યો છે. જેમાં કુકાભાઈ તેમજ ધરમશીભાઈ, મનસુખભાઈ, પ્રતાપભાઈ, સોમાભાઈ અને બે મહિલા સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. FIR દાખલ કરી અને પોલીસે પણ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

શું હતી સમગ્ર ઘટના?
રાજકોટમાં રહેતા અને મહેતાસર ગામના યુવાન દિલીપભાઈ ભીખાભાઈ રાઠોડ જ્યારે ગામે આવ્યા હતા ત્યારે તેમના પરિવારના બહેન ગામના કુવા પાસે પાણી ભરવા ગયા હતા. એ સમયે ગામના કેટલાક લોકોએ તેમને પાણી ભરવા ન દીધું હતું અને જાતિ આધારિત અપમાનજનક શબ્દ બોલી અને તેમની સાથે ખરાબ વર્તન કર્યું હતું. જેને લઇને હવે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ ઘટનામાં પોલીસે ગુનો દાખલ કરી અને વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.

કાલી તાલુકાના મેતાસર ગામે જાહેરમાં કુવામાંથી પાણી ભરવા ન દેવાની અને તેમનો સામાજિક બહિષ્કાર કરવાની ગંભીર ઘટના સામે આવતા આ બાબતે હવે તપાસ ડીવાએસપી કક્ષાના અધિકારીને સોંપવામાં આવી છે અને હાલના તબક્કામાં તપાસ ઊંડાણપૂર્વક રીતે ચાલી રહી છે.

કૂવામાં પાણી ન ભરવા દેવા મુદ્દે તપાસ ચાલુ છે અને પુરાવા પણ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે - પાર્થ પરમાર DYSP
આ ઘટના અંગે DySP પાર્થ પરમાર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, મેતાસર ગામે અનુસુચિત સમાજના લોકોને કુવામાંથી પાણી ભરવા દેવામાં ન આવતા આ મુદ્દે 6 લોકો સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. DySP દ્વારા અપાયેલી વધુ વિગતો મુજબ, હાલમાં તમામ પ્રકારના પુરાવાઓ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા છે અને આ અંગે વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે અને તમામની અટકાયત કરી અને કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવા અંગેની તજવીજ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. આગામી દિવસોમાં આ પ્રકારની ઘટના સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં ન બને તે માટેની તકેદારી અને આરોપીઓને કાયદાનું ભાન પણ કરાવવામાં આવશે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં 10 વર્ષમાં 380 લોકોએ ધર્મ પરિવર્તન કર્યું છે. ગ્રામીણ વિસ્તારમાં દલિત સમાજના લોકોને દાઢી-મૂછ અને આજની તારીખે પણ ઘોડા ઉપર ચડવા દેવામાં નથી આવતા અને ભેદભાવ રાખવામાં આવતા ધર્મ પરિવર્તનનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે - ભંતે પથિક બૌદ્ધ ધર્મના સંત

આ અંગે બૌદ્ધ ધર્મના સંત ભંતેજી પથિક પાસેથી વિગત પૂછવામાં આવતા તેમના દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે, સુરેન્દ્રનગરમાં મોટાભાગે ધર્મ પરિવર્તન દલિત સમાજના અને અનુસૂચિત સમાજના લોકો કરતા હોય છે. આજની તારીખે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પીવાના પાણી કુવામાંથી ભરવા દેવામાં નથી આવતા અને ઘોડે ચડવા દેવામાં આવતા નથી, દાઢી મૂછો પણ રાખવા દેવામાં નથી આવતી. તે પ્રકારની ઘટના પણ બની રહી છે ત્યારે મૂળ ધર્મનો અંગીકાર કરી અને ત્યારબાદ બૌદ્ધ ધર્મ અપનાવા તરફ લોકો વળતા હોય છે અને 10 વર્ષમાં 380થી વધુ લોકોએ ધર્મ પરિવર્તન કરવામાં આવ્યું છે અને મારા દ્વારા દીક્ષા લેવડાવવામાં આવી છે.

