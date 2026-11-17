એશિયાના સૌથી મોટા પંંપિંગ સ્ટેશનમાંથી ETVનો ગ્રાઉન્ડ રિપોર્ટ: સુરેન્દ્રનગરથી સૌરાષ્ટ્રની 9 કેનાલોમાં પાણી છોડાયું, 1000 ગામોની ચિંતા દૂર થશે
આ વખતે વલભીપુર, મોરબી, માળિયા, લીંબડી, બોટાદ, નરસિંહપુરા સહિતની 09 કેનાલમાં પાણી છોડવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે.
Published : November 17, 2026 at 9:25 PM IST
ફઝલ ચૌહાણ, સુરેન્દ્રનગર: સૌરાષ્ટ્રની તરસ છીપાવવા માટે આખરે મોટા સમાચાર આવ્યા છે. એશિયાના સૌથી મોટા ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશનથી દૈનિક 7 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણયથી સૌરાષ્ટ્રભરના ખેડૂતો અને સ્થાનિક લોકોમાં આનંદનો માહોલ છવાઈ ગયો છે. ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશનને સૌરાષ્ટ્રનું પાણિયારું ગણવામાં આવે છે. અહીંથી છોડવામાં આવતું પાણી સૌરાષ્ટ્રના અનેક જિલ્લાઓ સુધી પહોંચે છે અને લાખો લોકોની પાણીની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. ખેતી માટે, પીવા માટે અને પશુધન માટે આ પાણી જીવાદોરી સમાન છે. આ વર્ષે કચ્છ અને સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદની અછત જોવા મળી હતી, જેના કારણે ખેડૂતો અને લોકો ચિંતામાં હતા. ત્યારે ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશનથી પાણી છોડવાની શરૂઆત થતા લોકોએ હાશકારો અનુભવ્યો છે.
આ વખતે વલભીપુર, મોરબી, માળિયા, લીંબડી, બોટાદ, નરસિંહપુરા સહિતની 09 કેનાલમાં પાણી છોડવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ કેનાલો મારફતે પાણી સૌરાષ્ટ્રના અંતરિયાળ ગામડાઓ સુધી પહોંચશે. જે ગામોમાં અત્યાર સુધી પાણીની તંગી હતી, ત્યાં હવે કેનાલમાં પાણી આવતા ખેડૂતો વાવેતર કરી શકશે. પીવાના પાણીની સમસ્યા પણ ઘણી હદ સુધી હલ થશે. સૌરાષ્ટ્રમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી વરસાદ ઓછો થવાના કારણે ડેમો અને જળાશયોમાં પાણીનું સ્તર નીચું ગયું હતું. ખેડૂતોને શિયાળુ પાકના વાવેતર માટે પાણી મળશે કે કેમ તે મોટો પ્રશ્ન હતો. પરંતુ નર્મદા વિભાગે સમયસર નિર્ણય લઈને ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશનથી પાણી છોડવાનું શરૂ કર્યું છે. આ પાણી માર્ચ મહિના સુધી છોડવામાં આવશે, જેથી શિયાળુ પાકને પૂરતું પાણી મળી રહે.
કેનાલમાં પાણી આવતા જ ખેડૂતોમાં પણ નવો ઉત્સાહ આવ્યો છે. ઘણા ખેડૂતોએ પાણીની રાહ જોઈને વાવેતર રોકી રાખ્યું હતું. હવે પાણી આવતા જ તેઓએ ઘઉં, ચણા, જીરું, વરિયાળી જેવા શિયાળુ પાકનું વાવેતર શરૂ કરી દીધું છે. પાણી મળવાથી પાકનું ઉત્પાદન પણ સારું થશે અને ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થશે.
પાણીની સમસ્યા ભૂતકાળ બને તે પ્રકારના પ્રયાસો હવે શરૂ થયા છે. સરકાર દ્વારા સૌરાષ્ટ્રને પાણીદાર બનાવવા માટે અનેક યોજનાઓ ચાલી રહી છે. નર્મદાનું પાણી સૌરાષ્ટ્રના છેવાડા સુધી પહોંચે તે માટે પંપિંગ સ્ટેશનો અને કેનાલ નેટવર્કને મજબૂત કરવામાં આવી રહ્યું છે. ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશન આ સમગ્ર વ્યવસ્થાનું હૃદય ગણાય છે. ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશનની ક્ષમતા એટલી મોટી છે કે તે એશિયાનું સૌથી મોટું પંપિંગ સ્ટેશન ગણાય છે. અહીંથી દરરોજ હજારો ક્યુસેક પાણી ઉપાડીને કેનાલોમાં છોડવામાં આવે છે. આ માટે મોટા પંપો અને આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે. સ્ટેશન પર કામ કરતા કર્મચારીઓ દિવસ-રાત પાણીનો પુરવઠો જળવાઈ રહે તે માટે મહેનત કરી રહ્યા છે.
વલભીપુર, મોરબી, માળિયા, લીંબડી, બોટાદ જેવા વિસ્તારોમાં પાણી પહોંચતા ત્યાંના તળાવો અને ચેકડેમો પણ ભરાશે. જેનાથી ભૂગર્ભ જળના તળ પણ ઊંચા આવશે. આગામી ઉનાળામાં પણ પાણીની તંગી ન પડે તે માટે આ પાણી ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. એકંદરે, ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશનથી 7 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવાની શરૂઆત સૌરાષ્ટ્ર માટે આશીર્વાદ સમાન છે. વરસાદની અછત વચ્ચે પણ ખેડૂતોના ચહેરા પર સ્મિત પાછું આવ્યું છે. સૌરાષ્ટ્રનું પાણિયારું ફરી એકવાર સૌરાષ્ટ્રની તરસ છીપાવવા માટે સજ્જ થયું છે.
03 વિશાળ બલ્ક પાઇપલાઇન વડે પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે
- ઢાંકી નાવડા પાઇપલાઇન જેમાંથી અમરેલી ભાવનગર બોટાદ અને જૂનાગઢ જિલ્લાના વિસ્તારોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે
- ટાંકી હડાળા પાઇપલાઇન જેમાંથી રાજકોટ જામનગર દેવભૂમિ દ્વારકા અને પોરબંદર જેવા જિલ્લાઓને પીવાનું પાણી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યું છે.
- ટાંકી માળિયા પાઇપલાઇન જેમાંથી મોરબી અને કચ્છ જિલ્લાના ગામોના શહેરોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે.
સુરેન્દ્રનગરમાં આવેલું છે એશિયાનું સૌથી મોટું ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશન
એશિયાનું સૌથી મોટું પંપિંગ સ્ટેશન એટલે લખતર પાસે આવેલું ઢાંકી પંપીંગ સ્ટેશન જેમાંથી સૌરાષ્ટ્રના લગભગ 1000થી વધુ ગામોને પીવાનું અને સિંચાઈ માટેનું પાણી વિતરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ત્યારે ચાલુ વર્ષે પણ વરસાદની ઘટ હોવાના કારણે તંત્ર અને સરકાર દ્વારા નિર્ણય કરી અને રોજનું 07 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. જેમાંથી ખેડૂતો સિંચાઈ માટેનું પાણી લઈ શકે છે અને રવિ પાકનું ઉત્પાદન કરવા અંગેની તૈયારીઓ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશનમાં પાણીની આવક વધુ હોવાના કારણે ગામડાઓમાં પીવા માટેનું પાણી પણ પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશન 25 વર્ષ પહેલા બનાવવામાં આવ્યું હતું અને હાલમાં સૌરાષ્ટ્રનું પાણીયારૂ ગણવામાં આવે છે.
સૌરાષ્ટ્રમાં પીવાના પાણીની કોઈ સમસ્યા નહીં સર્જાય - જગદીશ વિશ્વકર્મા
હાલમાં સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વરસાદની અછત છે જેને લઇને તળાવ ખાલી છે. ત્યારે પીવા અને વપરાશના અને સિંચાઈના પાણીના પ્રશ્ન સર્જાય રહ્યા હોવાની બુમરાડ પડી રહી છે. તેવા સંજોગોમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ જગદીશ વિશ્વકર્મા ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશનની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા અને સમગ્ર સ્ટેશનની મુલાકાત કરવામાં આવી હતી અને આજથી 7000 ક્યુસેક પાણી છોડવાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. જેને લઈને સૌરાષ્ટ્રની 10 કેનાલમાં સિંચાઈ માટેનું અને પીવા માટેનું પાણી છોડવામાં આવશે. ત્યારે 5.25 લાખ હેક્ટર જમીનમાં સિંચાઈ માટેનું પાણી આજથી મળી રહેશે. આ ઉપરાંત એક મિનિટમાં 04 લાખ લિટર પાણીની સપ્લાય કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે 25 વર્ષ પહેલા એશિયાનો સૌથી મોટો ગણાતો ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશન આજે સૌરાષ્ટ્રમાં પીવાના પાણી અને સિંચાઈના પાણીના નિવારણ માટેનું સૌથી મોટું આધારભૂત સ્ત્રોત બન્યા હોવાનો પણ જગદીશ વિશ્વકર્માએ જણાવ્યું હતું.
ઝાલાવાડને પાણીયારો બનાવામાં ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશનની મહત્વની ભૂમિકા
ઝાલાવાડને પાણીયારો અને ખેતી ક્ષેત્ર અને હરિયાળી ક્રાંતિ અને શ્વેત ક્રાંતિમાં ગુજરાતમાં મહત્વની ભૂમિકા અને ટોપ લેવલે લઈ જવા માટે ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશન મહત્વની આધારભૂત સ્તંભ બન્યો છે. જેને લઈને ઝાલાવાડના વિકાસમાં ઢાંકી પંપિંગ સ્ટેશનનું મહત્વનો ફાળો રહેલો છે. અને જેને લઇ ખેડૂતો આર્થિક રીતે અને તમામ પ્રકારે સધ્ધર બન્યા છે અને પશુપાલન ક્ષેત્રમાં પણ શ્વેત ક્રાંતિ આવી છે.
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