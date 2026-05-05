સુરત: મોટા વરાછાના મોલમાં ખરીદી કરવા ગયેલી યુવતી માટે ચેન્જિંગ રૂમ ‘કેદ’ બન્યો

બંધ અને સાંકડી જગ્યામાં ફસાઈ જવાને કારણે યુવતીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડતા ગભરાટના માર્યા તેણે બૂમાબૂમ શરૂ કરી ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડવા માંડી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 5, 2026 at 8:21 PM IST

સુરત: શહેરના મોટા વરાછા વિસ્તારમાં આવેલા એક જાણીતા મોલમાં કપડાંની ખરીદી કરવા ગયેલી યુવતી માટે રવિવારનો દિવસ આઘાતજનક સાબિત થયો હતો. સુમેરુ સીટી મોલમાં આવેલા એક શોરૂમમાં કપડાં ટ્રાય કરવા ગયેલી 26 વર્ષીય યુવતી ચેન્જિંગ રૂમમાં ફસાઈ ગઈ હતી. અચાનક દરવાજો લોક થઈ જતાં અંદર કેદ થયેલી યુવતી ગભરાઈને નીચે ફસડાઈ પડી હતી. આખરે ફાયર વિભાગે ઘટનાસ્થળે પહોંચી દરવાજો તોડી યુવતીનો હેમખેમ બચાવ કર્યો હતો.

મળતી વિગતો મુજબ, મોટા વરાછા સુદામા ચોક પાસે આવેલા સુમેરુ સીટી મોલના ‘રાધારાણી’ નામના કપડાના શોરૂમમાં એક યુવતી ગ્રાહક તરીકે આવી હતી. નવા કપડાં ટ્રાય કરવા માટે તે ચેન્જિંગ રૂમમાં ગઈ હતી, પરંતુ ટ્રાયલ બાદ બહાર નીકળવા જતાં દરવાજો ખુલ્યો નહોતો. લોક જામ થઈ જવાથી યુવતીએ ખૂબ પ્રયાસ કર્યા છતાં દરવાજો અકબંધ રહ્યો હતો. બંધ અને સાંકડી જગ્યામાં ફસાઈ જવાને કારણે યુવતીને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ પડવા લાગી હતી અને ગભરાટના માર્યા તેણે બૂમાબૂમ શરૂ કરી ધ્રુસકે ને ધ્રુસકે રડવા માંડી હતી.

યુવતીનો અવાજ સાંભળી શોરૂમનો સ્ટાફ અને અન્ય ગ્રાહકો દોડી આવ્યા હતા. સ્ટાફે બહારથી દરવાજો ખોલવા માટે ભારે જહેમત ઉઠાવી હતી, પરંતુ ટેકનિકલ ખામીને કારણે લોક ખુલ્યું નહોતું. ગ્રાહકોમાં પણ ચિંતાનો માહોલ ફેલાઈ જતાં તાત્કાલિક સુરત ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવી હતી.

ઘટનાની ગંભીરતા જોઈ સબ ફાયર ઓફિસર સિદ્ધાંત ગઢવી અને તેમની ટીમ તુરંત મોલ પર પહોંચી હતી. પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરી ફાયરના જવાનોએ સાધન-સામગ્રીની મદદથી ચેન્જિંગ રૂમનો દરવાજો તોડી પાડ્યો હતો. લગભગ અડધા કલાકની જહેમત બાદ યુવતીને સુરક્ષિત બહાર કાઢવામાં આવી હતી. યુવતી બહાર આવતા જ તેના પરિવારે રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. જોકે, યુવતી લાંબો સમય કેદ રહેતા ઊંડા આઘાતમાં હોવાથી તેને સાંત્વના આપવામાં આવી હતી.

આ અંગે સબ ફાયર ઓફિસર સિદ્ધાંત ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને માહિતી મળી હતી કે સુમેરુ સીટી મોલમાં એક યુવતી ચેન્જિંગ રૂમમાં ફસાઈ છે. અમારી ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી અને દરવાજો તોડીને યુવતીને બહાર કાઢી હતી. સમયસરની કામગીરીને કારણે મોટી દુર્ઘટના ટળી છે."

