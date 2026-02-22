ETV Bharat / state

સુરતમાં આઈફોનની લૂંટનો પ્રતિકાર કરનાર યુવતીનું યુવકે ગળું કાપી નાખ્યું

માત્ર ₹85,000ના આઈફોન માટે એક શ્રમજીવી યુવતીના ગળે ચપ્પુ ફેરવી દેનાર મંગલ પાલ હવે જેલના સળિયા ગણી રહ્યો છે.

સુરતમાં યુવતીનું મર્ડર કરનાર ઝડપાયો
સુરતમાં યુવતીનું મર્ડર કરનાર ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 22, 2026 at 8:27 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના ઔદ્યોગિક હબ ગણાતા પીપોદરા GIDC વિસ્તારમાં ચાર દિવસ અગાઉ ધોળા દિવસે બનેલી રુંવાડા ઉભા કરી દે તેવી લૂંટ અને જાનલેવા હુમલાની ઘટનામાં કોસંબા પોલીસે મુખ્ય સૂત્રધારને ઝડપી પાડ્યો છે. માત્ર ₹85,000ના આઈફોન માટે એક શ્રમજીવી યુવતીના ગળે ચપ્પુ ફેરવી દેનાર મંગલ પાલ હવે જેલના સળિયા ગણી રહ્યો છે, જ્યારે તેનો સાથીદાર હજુ પોલીસ પકડથી દૂર છે.

સુરતમાં યુવતીનું મર્ડર કરનાર ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

ગત 18મી ફેબ્રુઆરીના રોજ સવારે 8:40 કલાકે જ્યારે પીપોદરાની રાધે સિલ્વર GIDCમાં નોકરી કરતી વનિતાબેન શર્મા ફરજ પર જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે કાળ બનીને આવેલા બે શખ્સોએ તેમનો રસ્તો રોક્યો હતો.

આરોપી મંગલ પાલ (મૂળ ઓડિશા) અને તેના સાથીદાર બલુ નાયકે યુવતી પાસે કિંમતી ફોન હોવાની રેકી કરી હતી. લૂંટારુઓએ આઈફોન 15 પ્લસ ઝૂંટવવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે વનિતાબેને હિંમત બતાવી પ્રતિકાર કર્યો અને બૂમાબૂમ કરી હતી. પકડાઈ જવાની બીકે ઉશ્કેરાયેલા મંગલ પાલે પાસે રહેલા તીક્ષ્ણ ચપ્પુ વડે યુવતીના ગળાના ભાગે જીવલેણ ઘા ઝીંકી દીધો હતો.

સુરતમાં યુવતીનું મર્ડર કરનાર ઝડપાયો
સુરતમાં યુવતીનું મર્ડર કરનાર ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

લોહીલુહાણ હાલતમાં પણ યુવતીએ હિંમત હારી નહોતી. તેના અવાજને પગલે આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા હતા. ભાગવા જતાં મંગલ પાલને લોકોએ રંગેહાથ ઝડપી પાડી મેથીપાક ચખાડ્યો હતો અને ત્યારબાદ કોસંબા પોલીસને હવાલે કર્યો હતો. જોકે, તેનો સાથીદાર બલુ નાયક નાસી છૂટવામાં સફળ રહ્યો હતો.

