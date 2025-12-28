ETV Bharat / state

સુરતના લવાછા ગામે યોજાયેલી અશ્વ દોડમાં રાજસ્થાનનો ઘોડો પહેલા ક્રમે, માલિકને શું ઈનામ મળ્યું?

દક્ષિણ ગુજરાત હોર્સ એસોસિયેશન દ્વારા અહીં દર વર્ષે ડિસેમ્બર મહિનામાં પરંપરાગત અશ્વ દોડનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

સુરતના લવાછા ગામે અશ્વદોડનું આયોજન
સુરતના લવાછા ગામે અશ્વદોડનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 28, 2025 at 10:02 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના લવાછા ગામે આજે ઘોડાઓની હણહણાટી અને ધૂળની ડમરીઓ વચ્ચે ભવ્ય અશ્વ દોડનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. દક્ષિણ ગુજરાત હોર્સ એસોસિયેશન દ્વારા છેલ્લા 20 વર્ષથી યોજાતી આ સ્પર્ધામાં આ વર્ષે પણ દેશભરમાંથી 60 જેટલા અશ્વ માલિકોએ ભાગ લીધો હતો. અલગ-અલગ ત્રણ કેટેગરીમાં યોજાયેલી આ દોડમાં વિજેતાઓને બાઈક અને રોકડ પુરસ્કાર આપી સન્માનિત કરાયા હતા.

સુરતના લવાછા ગામે અશ્વદોડનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

સુરતના ઓલપાડમાં આવેલું લવાછા ગામ આજે અશ્વપ્રેમીઓથી ઉભરાઈ ગયું હતું. દક્ષિણ ગુજરાત હોર્સ એસોસિયેશન દ્વારા અહીં દર વર્ષે ડિસેમ્બર મહિનામાં પરંપરાગત અશ્વ દોડનું આયોજન કરવામાં આવે છે. આ વર્ષે પણ ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને છેક કચ્છથી આવેલા 60 જેટલા ઉત્તમ ઓલાદના અશ્વોએ મેદાનમાં પોતાનું કૌવત બતાવ્યું હતું. બહારના રાજ્યોમાંથી આવતા અશ્વ માલિકો અને તેમના જોકીઓ માટે એસોસિયેશન દ્વારા રહેવા-જમવાની ખાસ વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવી હતી.

સુરતના લવાછા ગામે અશ્વદોડનું આયોજન
સુરતના લવાછા ગામે અશ્વદોડનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

આ અશ્વ દોડમાં મુખ્યત્વે ત્રણ કેટેગરી રાખવામાં આવી હતી: નાની રવાલ, મધ્યમ રવાલ અને મોટી રવાલ. છેલ્લા ચાર દિવસથી જોકીઓ પોતાના અશ્વો સાથે અહીં પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા હતા. સ્પર્ધામાં કોઈ અન્યાય ન થાય તે માટે એક્સપર્ટ્સ દ્વારા ઝીણવટભર્યું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું અને આખી દોડનું વીડિયો રેકોર્ડિંગ પણ કરાયું હતું. ટેકનિકલ પાસાઓ તપાસ્યા બાદ જ વિજેતાઓના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા.

સુરતના લવાછા ગામે અશ્વદોડનું આયોજન
સુરતના લવાછા ગામે અશ્વદોડનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

આ સ્પર્ધાનો મુખ્ય હેતુ મનોરંજનની સાથે અશ્વ પાલન અને અશ્વ દોડને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે. આજના દિવસે યોજાયેલી સૌથી રોમાંચક એવી મોટી રવાલ દોડમાં રાજસ્થાનના અશ્વએ બાજી મારી હતી. વિજેતા અશ્વ માલિકને ઇનામ સ્વરૂપે બાઇક એનાયત કરવામાં આવી હતી, જ્યારે અન્ય કેટેગરીમાં વિજેતા બનેલા સ્પર્ધકોને ટ્રોફી અને રોકડ રકમ આપી પ્રોત્સાહિત કરાયા હતા. લવાછાની આ અશ્વ દોડ હવે દક્ષિણ ગુજરાતમાં અશ્વપ્રેમીઓ માટે એક મોટું આકર્ષણનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે.

સુરતના લવાછા ગામે અશ્વદોડનું આયોજન
સુરતના લવાછા ગામે અશ્વદોડનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)
સુરતના લવાછા ગામે અશ્વદોડનું આયોજન
સુરતના લવાછા ગામે અશ્વદોડનું આયોજન (ETV Bharat Gujarat)

આ પણ વાંચો:

  1. સરદાર@150 સ્વદેશી પદયાત્રાનું ખોડલધામ ખાતે ભવ્ય સમાપન, રાષ્ટ્રીય એકતા અને 'મેક ઈન ઈન્ડિયા'નો ગુંજ્યો નાદ
  2. સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીમાં 4 દિવસમાં 4 લાખ લોકો આવ્યા!, પ્રવાસીઓ માટે નવા વર્ષને લઈ SOU દ્નારા ખાસ તૈયારીઓ

TAGGED:

SURAT NEWS
HORSE RIDING IN SURAT
HORSE RIDING RACE
LAVACHHA VILLAGE HORSE RIDING
HORSE RIDING IN SURAT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.