ETV Bharat / state

સુરતના કાપોદ્રામાં વહેલી સવારે સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ સાથે ભીષણ આગ: 2ના મોત, 11 દાઝ્યા

ત્રણ માળની ઈમારતમાં કુલ 22 મજૂરો રહેતા હતા, જેઓ ત્યાં જ કામ કરતા અને રાત્રે જમવાનું બનાવીને સૂતા હતા.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 19, 2026 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારમાં આજે 19 માર્ચની વહેલી સવારે એક કમકમાટીભરી દુર્ઘટના સર્જાઈ છે. રચના સર્કલ પાસે આવેલા ભરતનગરના મારુતિ ચોક નજીક એક એમ્બ્રોઈડરી અને સિલાઈના એકમમાં વહેલી સવારે અંદાજે 04:30 થી 05:30 ના અરસામાં ભીષણ આગ ફાટી નીકળી હતી. આ ઘટનામાં બે શ્રમિકોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે, જ્યારે અન્ય 11 લોકો ગંભીર રીતે દાઝી જતાં તેમને સારવાર માટે સ્મીમેર હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.

શોર્ટ સર્કિટ અને સિલિન્ડર બ્લાસ્ટનું તાંડવ
વિગતો મુજબ, આ ત્રણ માળની ઈમારતમાં કુલ 22 મજૂરો રહેતા હતા, જેઓ ત્યાં જ કામ કરતા અને રાત્રે જમવાનું બનાવીને સૂતા હતા. પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, વહેલી સવારે શોર્ટ સર્કિટ થવાને કારણે ત્યાં પડેલા કાપડના જથ્થામાં આગ લાગી હતી. આગની જપેટમાં રસોઈ માટે રાખેલા નાના એલપીજી સિલિન્ડર આવતા જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો. ઈમારતમાંથી કુલ 8 સિલિન્ડર મળી આવ્યા હતા, જેમાંથી 3 સિલિન્ડર ફાટતા આગે રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું.

ફાયર વિભાગનું દિલધડક ઓપરેશન
ઘટનાની જાણ થતા જ અલગ-અલગ ચાર ફાયર સ્ટેશનની ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. ત્રીજા માળે પતરાના શેડમાં શ્રમિકો ફસાયા હોવાથી ફાયર વિભાગે હાઇડ્રોલિક પ્લેટફોર્મની મદદ લીધી હતી. જવાનોએ જીવના જોખમે ત્રીજા માળના પતરા તોડી અંદર પ્રવેશ કર્યો હતો અને 11 લોકોને સુરક્ષિત બહાર કાઢ્યા હતા. જોકે, કમનસીબે 2 વ્યક્તિઓએ આ ઘટનામાં જીવ ગુમાવ્યો છે.

ફાયર વિભાગે બાકીના સુરક્ષિત સિલિન્ડર બહાર કાઢી પોલીસને સોંપ્યા છે. હાલ સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં ઈજાગ્રસ્તોની સારવાર ચાલી રહી છે, જેમાંથી 7 લોકો ખતરાની બહાર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વરાછા પોલીસે આ મામલે અકસ્માતે મોતનો ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

સુરત ડિવિઝનલ ફાયર ઓફિસર ખડિયા રણજીતસિંહે જણાવ્યું કે, ભરતનગરમાં ખાતા આવેલા છે, ખાતા નંબર 46-47માં અગમ્ય કારણોસર આગ લાગેલી. આ અંગે જાણ થતા ફાયર સ્ટેશનની 4 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે મોકલી આપી હતી. ત્યારબાદ સિલિન્ડર હતા અંદર તે બ્લાસ્ટ થયા હતા. અમે 8 સિલિન્ડર કાઢેલા છે, જેનો કબજો પોલીસનો સોંપ્યો છે. જેમાંથી 3 સિલિન્ડર બ્લાસ્ટ થયેલા છે અને ખાતા છે બંને એમાં ત્રીજા માળ પર તેમણે પતરાનો શેડ બનાવ્યો છે તે શેર હાઈડ્રોલિક પ્લેટફોર્મ અને ફાયરટીમ દ્વારા કાપીને પતરા તોડીને રેસ્ક્યૂ કામગીરી કરી છે. જેમાં કુલ 11 લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયેલા હતા જેમાંથી 2 લોકોના મોત થઈ ગયા છે. બાકીના 9ને સ્મિમેર ખાતે નાની-મોટી ઈજાના પગલે લઈ જવામાં આવ્યા છે.

TAGGED:

SURAT FIRE NEWS
FIRE IN EMBROIDERY UNIT
SURAT FIRE INCIDENT
સુરતમાં આગની ઘટના
SURAT FIRE INCIDENT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.