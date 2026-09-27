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સુરતઃ રસીકરણમાં ઘોર બેદરકારી, પેરાસિટામોલના બદલે આપી ડાયાબિટીશની દવા, 5 બાળકો ICUમાં એડમિટ

સુરતમાં પલસાણાના કણાવ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં બનેલી ઘટના બાદ હેલ્થ વર્કરને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં બનેલી ઘટના બાદ હેલ્થ વર્કરને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે.
પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં બનેલી ઘટના બાદ હેલ્થ વર્કરને સસ્પેન્ડ કરી દેવામાં આવ્યા છે. (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 27, 2026 at 3:22 PM IST

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સુરતઃ પલસાણા તાલુકાના કણાવ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર હેઠળ આવતા પલસાણા-1 સબ સેન્ટરમાં આરોગ્ય વિભાગની ગંભીર બેદરકારીનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મમતા દિવસ અંતર્ગત રસીકરણ માટે આવેલા માસૂમ બાળકોને રસી આપ્યા બાદ સામાન્ય તાવ અને દુખાવા માટે આપવામાં આવતી પેરાસિટામોલ કિડ ટેબ્લેટના બદલે મોટી ઉંમરના ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટેની દવા આપી દેવાતા પાંચ બાળકોની તબિયત લથડી હતી. બાળકોના લોહીમાં શુગરનું પ્રમાણ ઘટી જતાં તેમને સઘન સારવાર માટે ICU/PICUમાં દાખલ કરવાની ફરજ પડી હતી. બનાવ સામે આવ્યા બાદ આરોગ્ય વિભાગે જવાબદાર હેલ્થ વર્કર સામે સસ્પેન્શનની કાર્યવાહી કરી છે.

પ્રાપ્ત થતી વિગતો મુજબ, 23 સપ્ટેમ્બરના રોજ પલસાણા-1 સબ સેન્ટર ખાતે મમતા દિવસ અંતર્ગત કુલ 7 બાળકોનું રસીકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. રસીકરણ બાદ બાળકોને સામાન્ય રીતે તાવ કે દુખાવો થાય તો તેના નિયંત્રણ માટે પેરાસિટામોલ કિડ ટેબ્લેટ આપવામાં આવે છે. જોકે, ફરજ પર હાજર ફીમેલ હેલ્થ વર્કર ઇન્દુ ચૌધરી દ્વારા પેરાસિટામોલની જગ્યાએ ‘ગ્લિમીપ્રાઈડ 2 એમજી’ આપી દેવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે.

ગંભીર બેદરકારી બાદ આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ તપાસના આદેશ આપ્યા (Etv Bharat Gujarat)

શું છે ’ગ્લિમીપ્રાઈડ 2MG’

ગ્લિમીપ્રાઈડ સલ્ફોનિલયુરિયા વર્ગની ડાયાબિટીસની દવા છે, જે શરીરમાં ઇન્સ્યુલિનનો સ્ત્રાવ વધારે છે. તેની વધુ માત્રા લેવાય તો લોહીમાં શુગરનું પ્રમાણ જોખમી રીતે ઘટી શકે છે. તબીબી જગતમાં બાળકોમાં આવી દવાના અણધાર્યા સેવન બાદ ગંભીર હાઈપોગ્લાયકેમિયા નોંધાયો છે.

સલ્ફોનિલયુરિયા પ્રકારની દવાઓના અતિસેવનથી થતી હાઈપોગ્લાયકેમિયા ક્યારેક લાંબો સમય રહી શકે છે અને ફરીથી પણ થઈ શકે છે. ગંભીર કિસ્સામાં તબીબી દેખરેખ હેઠળ ગ્લુકોઝ સહિતની સારવાર અને જરૂરિયાત મુજબ ઓક્ટ્રિયોટાઈડ જેવી દવાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

5 બાળકોની તબિયત બગડતાં દોડતું થયું તંત્ર

દવા લીધા બાદ પાંચ બાળકોની તબિયત લથડતાં આરોગ્ય તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. બાળકોના લોહીમાં શુગરનું પ્રમાણ ઘટી જતાં તેમને તાત્કાલિક સારવારની જરૂર પડી હતી. 24 સપ્ટેમ્બરના રોજ પાંચ બાળકોને વધુ સારવાર અને દેખરેખ માટે ICU/PICUમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા.

માત્ર એક ભૂલ અને પાંચ બાળકો ICUમાં

રસીકરણ બાદ બાળકોને આપવાની દવા અને ડાયાબિટીસના દર્દીઓ માટેની દવા વચ્ચેની ઓળખમાં થયેલી ભૂલના કારણે પાંચ માસૂમ બાળકોને ICU/PICU સુધી સારવાર લેવાની સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ ઘટનાએ સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં દવાઓની ઓળખ, સંગ્રહ અને વિતરણ દરમિયાન કેટલી ગંભીર તકેદારી જરૂરી છે તે અંગે સવાલો ઉભા કર્યા છે. ઘટનાની ગંભીરતા જોતા આરોગ્ય વિભાગે ફરજ પરની હેલ્થ વર્કર ઇન્દુ ચૌધરીને સસ્પેન્ડ કરવાનો આદેશ કર્યો છે અને સમગ્ર મામલે ઉપરી અધિકારીને તપાસ સોંપવામાં આવી છે.

આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ આપ્યા તપાસના આદેશ

આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાના જણાવ્યા અનુસાર, રસીકરણ દરમિયાન બેદરકારી દાખવનાર નર્સને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવી છે અને ઉપરી અધિકારીને તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. મંત્રીના જણાવ્યા મુજબ હાલ તમામ બાળકોની હાલત સ્થિર છે.

ગંભીર બેદરકારી સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ

માસૂમ બાળકોને રસીકરણ બાદ આપવામાં આવેલી દવામાં થયેલી આ ગંભીર ચૂકને પગલે જવાબદારી નક્કી કરવાની માંગ ઉઠી રહી છે. બાળકોને ખોટી દવા કેવી રીતે આપવામાં આવી, દવાઓનો સંગ્રહ અને લેબલિંગ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું હતું, દવા આપતા પહેલાં તેની ચકાસણી કેમ ન થઈ અને સમગ્ર પ્રક્રિયામાં અન્ય કોઈની બેદરકારી હતી કે કેમ? આ તમામ મુદ્દે તપાસમાં સ્પષ્ટતા થવી જરૂરી બની છે.

આ ઘટનાએ એક તરફ પાંચ બાળકોના પરિવારજનોમાં ચિંતા ફેલાવી છે, બીજી તરફ સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્રોમાં દવા વિતરણની વ્યવસ્થા અને કર્મચારીઓની જવાબદારી અંગે પણ ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. હવે તપાસના અહેવાલ બાદ સમગ્ર ઘટનામાં કોની કેટલી જવાબદારી નક્કી થાય છે અને આરોગ્ય વિભાગ આગળ શું કાર્યવાહી કરે છે તેના પર નજર છે.

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