બારડોલીમાં પ્રેમી યુગલ ભાગી થતા યુવકના પરિવારને તાલીબાની સજા, માતા-બહેન અને ભાઈને ઝાડ સાથે બાંધી માર્યા, સરઘસ કાઢ્યું
બારડોલીના મસાડમાં કાયદો હાથમાં લેતી ભયાનક ઘટનામાં પ્રેમી યુગલ ફરાર થતા યુવકના માતા-બહેન અને ભાઈને યુવતીના પરિજનોએ ગામમાં સરઘસ કાઢી થાંભલે બાંધી માર માર્યો.
Published : February 5, 2026 at 9:35 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના બારડોલી તાલુકાના મસાડ ગામે માનવતાને શરમાવે તેવી અને મધ્યયુગીન બર્બરતાની યાદ અપાવતી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. પ્રેમ લગ્નના મામલે અદાવત રાખી યુવતીના પરિવારે કાયદો હાથમાં લઈ યુવકના નિર્દોષ પરિવારજનોને 'તાલિબાની સજા' આપી હતી. યુવકના માતા, બહેન અને ભાઈને ઘરમાં ઘૂસી માર માર્યા બાદ આખા ગામમાં ફેરવી, ગામના ચોરે થાંભલા સાથે બાંધીને બેરહેમ રીતે ફટકારતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.
ઘરમાં ઘૂસી હિંસા આચરી
મળતી માહિતી મુજબ, મસાડ ગામનો એક યુવક અન્ય સમાજની યુવતી સાથે નાસી ગયો હતો. આ બાબતની દાઝ રાખી યુવતીના પરિવારજનો અને સમાજના આશરે 13 જેટલા લોકો હથિયારો સાથે યુવકના ઘરે ત્રાટક્યા હતા. હુમલાખોરોએ કોઈ પણ વાત સાંભળ્યા વગર ઘરમાં રહેલા યુવક, તેની માતા અને તેની બહેન પર હુમલો કર્યો હતો. હિંસાની પરાકાષ્ઠા ત્યારે આવી જ્યારે આ ત્રણેયને માર મારતા ગામના ચોરે લઈ જવામાં આવ્યા અને ત્યાં ઝાડ તથા થાંભલા સાથે દોરડાથી બાંધી જાહેરમાં ફટકારવામાં આવ્યા હતા. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા હાહાકાર મચી ગયો છે.
પોલીસની કાર્યવાહી: 13 હુમલાખોરો ઝડપાયા
આ ઘટના અંગે આસિસ્ટન્ટ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ અક્ષય સિંહજીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "પોલીસે ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ તાત્કાલિક FIR નોંધી છે. BNSની કલમ 191 (રાયોટિંગ) અને SC/ST એટ્રોસિટી એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ કેસમાં સંડોવાયેલા તમામ 13 આરોપીઓને પોલીસે રાઉન્ડઅપ કરી લીધા છે અને તેમની ધરપકડની પ્રક્રિયા ચાલુ છે." આ કેસની તપાસ DySP SC/ST સેલ ચિરાગ વડોદરીયાને સોંપવામાં આવી છે.
સમાજમાં રોષ: બંધનું એલાન આપવાની ચીમકી
આદિવાસી સમાજના અગ્રણી ભીખુ હળપતિએ આ ઘટનાને સખત શબ્દોમાં વખોડી કાઢી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "નિર્દોષ મહિલાઓ અને યુવાનો પર આ પ્રકારનો અત્યાચાર આદિવાસી સમાજ સહન કરશે નહીં. જો આરોપીઓ સામે કડક કાર્યવાહી નહીં થાય તો આખા બારડોલી તાલુકાના આદિવાસીઓ પોલીસ સ્ટેશનનો ઘેરાવો કરશે અને જરૂર પડશે તો 'બારડોલી બંધ'નું એલાન આપવામાં આવશે."
હાલમાં ઈજાગ્રસ્ત યુવકને હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે. ભોગ બનનાર પરિવારે ન્યાયની માંગ સાથે કડક સજાની અપીલ કરી છે.
