બારડોલી તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણી: કોંગ્રેસ ઉમેદવારનું અચાનક નિધન, પ્રચાર દરમિયાન લથડી હતી તબિયત

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 19, 2026 at 9:53 PM IST

સુરત: બારડોલી તાલુકા પંચાયતની આગામી ચૂંટણીના જંગમાં અસ્તાન બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે લડી રહેલા ધર્મેશભાઈ રમેશભાઈ ટૂંકી માંદગી બાદ દુઃખદ અવસાન થયું છે. સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી આડે હવે ગણતરીના દિવસો બાકી છે, ત્યારે મજબૂત ઉમેદવારના અચાનક વિદાયથી કોંગ્રેસ પક્ષ અને સમગ્ર પંથકના રાજકીય વર્તુળોમાં ગમગીની છવાઈ ગઈ છે.

ધર્મેશભાઈ ચૂંટણી પ્રચારમાં વ્યસ્ત હતા તે દરમિયાન અચાનક બ્લડ પ્રેશર અને શુગર લેવલ ઘટી જવાથી તેમની તબિયત નાજુક બની હતી. સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલમાં તેમને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ બારડોલીની સરદાર સ્મારક હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા, જ્યાં આજરોજ તેમણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા. તેઓ અગાઉ અસ્તાન ગામના સરપંચ તરીકે પણ સફળ સેવા આપી ચૂક્યા હતા.

બારડોલી તાલુકા વિકાસ અધિકારી (TDO) મહેશભાઈ સીરોયાએ સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, "ચૂંટણીના નિયમો મુજબ અધિકૃત પક્ષના ઉમેદવારનું અવસાન થતા અસ્તાન બેઠક પરની મતદાન પ્રક્રિયા હાલ પૂરતી મોકૂફ રાખવામાં આવી છે." ચૂંટણી અધિકારીએ આ અંગેનો સત્તાવાર રિપોર્ટ ગાંધીનગર ચૂંટણી પંચને મોકલી આપ્યો છે. હવે આ બેઠક માટે આગામી સમયમાં નવી તારીખો જાહેર થશે. જોકે, વરાડ જિલ્લા પંચાયત બેઠકનું મતદાન નક્કી કરેલા કાર્યક્રમ મુજબ રાબેતા મુજબ યોજાશે.

