ETV Bharat / state

સુરત: સરથાણા નેચર પાર્કમાં પાંજરામાં આરામ કરતા વાઘને પથ્થર મારીને પજવણી, વીડિયો વાઈરલ

વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે, એક યુવક વાઘના પાંજરાની નજીક જઈને શાંતિથી બેસેલા રાષ્ટ્રીય પ્રાણીને નિશાન બનાવી પથ્થરો ફેંકી રહ્યો છે.

સરથાણા નેચર પાર્કમાં પાંજરામાં આરામ કરતા વાઘને પથ્થર મારીને પજવણી
સરથાણા નેચર પાર્કમાં પાંજરામાં આરામ કરતા વાઘને પથ્થર મારીને પજવણી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 8, 2026 at 9:52 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: પ્રકૃતિ અને વન્યજીવો પ્રત્યે માનવીની ક્રૂરતાની પરાકાષ્ઠા દર્શાવતી એક અત્યંત શરમજનક ઘટના સુરતના સરથાણા નેચર પાર્કમાંથી સામે આવી છે. અહીં એક અસામાજિક યુવકે પાંજરામાં આરામ કરી રહેલા વાઘ પર પથ્થરો મારીને તેને ઉશ્કેરવાનો અને હેરાન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં સુરત મહાનગરપાલિકાના તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલો 6 સેકન્ડનો આ વીડિયો શનિવારનો હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે. વીડિયોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે, એક યુવક વાઘના પાંજરાની નજીક જઈને શાંતિથી બેસેલા રાષ્ટ્રીય પ્રાણીને નિશાન બનાવી પથ્થરો ફેંકી રહ્યો છે. માત્ર પથ્થરમારો જ નહીં, પરંતુ વાઘનું ધ્યાન પોતાની તરફ ખેંચવા માટે તે સતત તેને ઉશ્કેરતો પણ નજરે પડે છે.

સરથાણા નેચર પાર્કમાં પાંજરામાં આરામ કરતા વાઘને પથ્થર મારીને પજવણી (ETV Bharat Gujarat)

સામૂહિક અસંવેદનશીલતા પર સવાલો
આ ઘટનાની સૌથી દુખદ બાબત એ છે કે જ્યારે આ યુવક વાઘ પર પથ્થરમારો કરી રહ્યો હતો, ત્યારે તેની આસપાસ અન્ય ઘણા મુલાકાતીઓ પણ હાજર હતા. દુર્ભાગ્યવશ, ત્યાં હાજર લોકોમાંથી કોઈએ પણ આ કૃત્ય કરતા યુવકને રોકવાની કે સમજાવવાની તસ્દી લીધી ન હતી. ઉલટાનું, લોકો આ સમગ્ર તમાશો જોવામાં અને તેનો વીડિયો બનાવવામાં મશગૂલ જોવા મળ્યા હતા, જે સમાજની વધતી જતી અસંવેદનશીલતા પર ગંભીર સવાલો ઉભા કરે છે.

તંત્રની કડક કાર્યવાહીના એંધાણ
ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા સરથાણા નેચર પાર્કના સત્તાધીશો એક્શન મોડમાં આવી ગયા છે. નેચર પાર્કના ઇન્ચાર્જ સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડૉ. રાજેશ પટેલે આ અંગે જણાવ્યું હતું કે, "સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલો વીડિયો શનિવારનો છે. તમામ વન્યજીવો 'વાઇલ્ડલાઇફ પ્રોટેક્શન એક્ટ' હેઠળ સુરક્ષિત છે અને આવી પજવણી કરનાર સામે કાયદેસરની દંડકીય જોગવાઈ છે."

તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, પાર્કમાં લાગેલા CCTV કેમેરાના ફૂટેજ તપાસવામાં આવી રહ્યા છે. એકવાર આરોપીની ઓળખ થઈ જાય એટલે તેની સામે કાયદાકીય રાહે કડક પગલાં લેવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની ડ્રગ્સ પેડલરો પર મોટી સ્ટ્રાઇક: એક જ દિવસમાં સાત ગુના નોંધી 9 આરોપીઓ ઝડપી પાડ્યા
  2. નવસારી સાયબર ક્રાઈમ પોલીસની મોટી સફળતા: 91.54 કરોડના સાયબર કૌભાંડનો પર્દાફાશ

TAGGED:

સરથાણા નેચર પાર્ક
STONE THROWN ON TIGER
SURAT NEWS
SARTHANA NATURE PARK
SARTHANA NATURE PARK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.