સુરતમાં 18 વર્ષના યુવકના માથા-આંખમાંથી લોખંડના સળિયા આરપાર નીકળ્યા, સિવિલમાં 4 કલાક ચાલી જટિલ સર્જરી
ઈજાગ્રસ્ત યુવત ગામેથી સુરત કપડાં ખરીદવા આવ્યો હતો. આ દરમિયાન બારાસડી ગામે બાંધકામની સાઇટ પર કામ કરતા તેના મોટા ભાઈને મળવા પહોંચ્યો હતો.
Published : October 26, 2026 at 7:50 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના બારાસડી ગામે નિર્માણાધીન સ્વામિનારાયણ મંદિરની બાંધકામ સાઇટ પર એક હૃદયદ્રાવક દુર્ઘટના બની છે. મોટા ભાઈને મળવા આવેલા 18 વર્ષીય કિરણ ડામોરનો પગ લપસી જતાં તે પ્રથમ માળેથી નીચે પટકાયો હતો. આ દરમિયાન ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર ઊભા કરાયેલા બીમ-કોલમના લોખંડના સળિયા તેના માથા અને આંખના ભાગમાંથી આરપાર નીકળી ગયા હતા. ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત કિરણને પ્રથમ બારડોલીની સરદાર હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં 10 નિષ્ણાત તબીબોની ટીમે ફાયર બ્રિગેડની મદદથી સળિયા કાપ્યા બાદ આશરે ચાર કલાક સુધી જટિલ સર્જરી કરી હતી. હાલમાં યુવકની હાલત અત્યંત ગંભીર હોવાનું તબીબોએ જણાવ્યું છે અને તેને વેન્ટિલેટર પર આઈસીયુમાં રાખવામાં આવ્યો છે.
મોટા ભાઈને પાણી આપવા જતાં દુર્ઘટના
મળતી વિગતો મુજબ, ઈજાગ્રસ્ત યુવત ગામેથી સુરત કપડાં ખરીદવા આવ્યો હતો. આ દરમિયાન બારાસડી ગામે બાંધકામની સાઇટ પર કામ કરતા તેના મોટા ભાઈને મળવા પહોંચ્યો હતો. 25 ઓક્ટોબરના રોજ બપોરે આશરે એક વાગ્યાના અરસામાં યુવક મોટા ભાઈને પીવાનું પાણી આપવા સાઇટના પ્રથમ માળે ગયો હતો. જોકે, આ દરમિયાન અચાનક તેનો પગ લપસી જતાં તે નીચે ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર પટકાયો હતો. નીચે બાંધકામ માટે ઊભા કરાયેલા આશરે સાડા ત્રણ ફૂટ લાંબા ખુલ્લા લોખંડના સળિયા તેના શરીરમાં ઘૂસી ગયા હતા. એક સળિયો આંખમાંથી પ્રવેશીને ખોપરીના પાછળના ભાગમાંથી બહાર નીકળ્યો હતો, જ્યારે બીજો સળિયો હાથમાં આરપાર નીકળી ગયો હતો. આ ઘટનામાં યુવકને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી.
સિવિલ હોસ્પિટલમાં તાત્કાલિક સારવાર અને સીટી સ્કેન
અકસ્માત બાદ યુવકને તાત્કાલિક બારડોલીની સરદાર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. ત્યાંથી વધુ સારવાર માટે તેને સુરત સિવિલ હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યો હતો. સિવિલ હોસ્પિટલમાં પહોંચતાની સાથે જ તબીબોએ સ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને સારવાર શરૂ કરી હતી. સીટી સ્કેન મશીનમાં તપાસ શક્ય બને તે માટે સળિયાના વધારાના ભાગને કટરથી નાનો કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સીટી સ્કેન દ્વારા મગજ અને ચેતાઓને થયેલા નુકસાનનું મૂલ્યાંકન કરીને યુવકને તાત્કાલિક ઓપરેશન થિયેટરમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો.
ફાયર બ્રિગેડની મદદથી સળિયા કાપી ચાર કલાક સર્જરી
સિવિલ હોસ્પિટલના ન્યુરોસર્જરી વિભાગના પ્રોફેસર અને વડા ડૉ. મેહુલ મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, દર્દીની સ્થિતિ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યો ત્યારે અત્યંત ગંભીર હતી. તેના માથા અને મગજમાં સળિયો ઘૂસી ગયો હોવાથી સર્જરી અત્યંત પડકારજનક હતી. સૌપ્રથમ ફાયર બ્રિગેડના અધિકારીઓની મદદથી સળિયાનો બહારનો ભાગ કાપવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ ન્યુરોસર્જરી, ઓપ્થેલ્મોલોજી અને ઓર્થોપેડિક વિભાગના આશરે 10 નિષ્ણાત તબીબોની ટીમે સંયુક્ત રીતે ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. લગભગ ચાર કલાક સુધી ચાલેલી સર્જરી બાદ સળિયો બહાર કાઢવામાં આવ્યો હતો અને મગજમાં થયેલા રક્તસ્રાવને નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો.
સળિયો સીધો બહાર કાઢવો જીવલેણ બની શકે તેમ હતો
ડૉ. મેહુલ મોદીના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રકારની ઇજામાં સળિયાને સીધો બહાર કાઢવો અત્યંત જોખમી બની શકે છે. સળિયો મગજની સાથે હૃદયમાંથી મગજ સુધી લોહી પહોંચાડતી મહત્વપૂર્ણ ધમનીઓને પણ નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તેથી દર્દીને ઓપરેશન થિયેટરમાં લઈ જઈ નિયંત્રિત રીતે સર્જરી કરવી જરૂરી બને છે. આ કેસમાં ક્રેનિયોટોમી એટલે કે ખોપરી ખોલવાની સર્જિકલ પ્રક્રિયા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ સળિયાને બહાર કાઢીને રક્તસ્રાવને નિયંત્રિત કરવામાં આવ્યો હતો. તબીબોના જણાવ્યા મુજબ, મગજના મોટા ભાગમાં ઇજા થઈ હોવાથી દર્દીની સ્થિતિ હજુ પણ અત્યંત ગંભીર છે.
વેન્ટિલેટર પર યુવક, પરિવારની ચિંતા વધી
સફળતાપૂર્વક જટિલ સર્જરી પૂર્ણ થયા બાદ યુવકને વેન્ટિલેટર પર આઈસીયુમાં રાખવામાં આવ્યો છે. તબીબોએ જણાવ્યું હતું કે, દર્દીની હાલત ગંભીર છે અને આગામી સમય સારવારની દૃષ્ટિએ મહત્ત્વનો રહેશે.
યુવકના મોટા ભાઈ પ્રવીણ ડામોરે જણાવ્યું હતું કે, તેમના પરિવારમાં ત્રણ ભાઈ અને બે બહેનો છે. 18 વર્ષીય તેમનો ભાઈ અભ્યાસ છોડી ગામમાં કરિયાણાની દુકાને કામ કરતો હતો. સુરત કપડાં ખરીદવા આવ્યો ત્યારે તે તેમને મળવા બાંધકામની સાઇટ પર પહોંચ્યો હતો, જ્યાં આ દુર્ઘટના બની હતી. ડૉક્ટરોએ યુવકને આંખને ગંભીર નુકસાન પહોંચ્યું હોવાનું જણાવ્યું હોવાનું પણ પરિવારે કહ્યું હતું.
આ પણ વાંચો: