સાબરકાંઠાના વડાલીમાં આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન મુદ્દે ઘર્ષણ, બે જૂથો વચ્ચે પથ્થરમારાથી સમગ્ર વિસ્તાર પોલીસ છાવણીમાં ફેરવાયો
Published : December 7, 2025 at 10:55 PM IST
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના વડાલી વિસ્તારમાં આજે બપોર બાદ આંતરજ્ઞાતિય લગ્નના મુદ્દે બે જૂથો વચ્ચે અચાનક ઉગ્ર તકરાર સર્જાતા સમગ્ર વિસ્તારમાં તંગદેલી છવાઈ હતી. થોડાક સમય અગાઉ થયેલા આ લગ્નને લઈને બંને સમાજોમાં ગુસ્સાનો માહોલ પેદા થયો હતો. આજે ચાલી રહેલી બેઠક દરમિયાન અણધારી પરિસ્થિતિ ઉભી થતા બંને પક્ષના ટોળા સામસામે આવી ગયા હતા. ત્યારબાદ અસામાજિક તત્વોએ પથ્થરમારો શરૂ કરી વાહનોમાં તોડફોડ પણ આચરી હતી.
સમગ્ર વિસ્તારમાં પોલીસનું પેટ્રોલિંગ
આ ઘટનામાં પાંચથી વધુ વાહનો અને ઘરોના બારી–બારણા નુકસાન પામ્યા હતા, જ્યારે સાતથી નવ લોકો ઘાયલ થયા હોવાનું પ્રાથમિક માહિતીમાં સામે આવ્યું છે. પરિસ્થિતિને નિયંત્રણમાં લેવા જિલ્લામાંથી વધારાની પોલીસ ઓફિર્સર્સ તથા છ જેટલી ટીમો વડાલી ખાતે ખડકી દેવામાં આવી હતી. આ દરમિયાન તંગદેલી અટકાવવા પોલીસને છથી વધુ ટિયર ગેસના સેલ છોડવા પડ્યા હતા. હાલ પરિસ્થિતિ કાબુમાં હોવા છતાં સમગ્ર વિસ્તારમાં પોલીસ પેટ્રોલિંગ વધારવામાં આવ્યું છે અને સંવેદનશીલ સ્થળોએ પોલીસનો ખાસ કાફલો તહેનાત છે.
જિલ્લા પોલીસ તંત્રએ હંગામા બાદ તાત્કાલિક કડક બંદોબસ્ત ગોઠવી વડાલી વિસ્તારને પોલીસ છાવણીમાં ફેરવી દીધો છે. સામાજિક આગેવાનોને બોલાવી પરિસ્થિતિ શાંત રહે તેની દિશામાં સમજાવટ પણ શરૂ કરવામાં આવી છે. પોલીસ સૂત્રો અનુસાર દોઢ વર્ષ પહેલા પણ આવી જ વિવાદાસ્પદ પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ હતી અને તે સમયે મામલો મોટા સ્વરૂપે વિકસ્યો હતો. તેથી આવી અનિચ્છનીય ઘટના ફરી ન બને તે માટે આગામી દિવસોમાં સતત પેટ્રોલિંગ સાથે ચુસ્ત નજર રાખવામાં આવશે.
ઘટનામાં સંડોવાયેલા તત્વોની ઓળખ શરૂ કરવામાં આવી છે અને તમામ આરોપીઓને ઝડપવા માટે તજવીજ હાથ ધરાઈ છે. હાલ વિસ્તાર શાંત છે, પરંતુ સંવેદનશીલતા જાળવી રાખવા પોલીસ દ્વારા કડક દેખરેખ ચાલુ રાખવામાં આવી છે.
જિલ્લા પોલીસવડા પાર્થરાજસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, વડાલી પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એક આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન થયા હતા. આ બાબતે બે સમાજના લોકો વચ્ચે આજે ઘર્ષણનો બનાવ બન્યો હતો. એ મામલે સાબરકાંઠા જિલ્લાની તમામ પોલીસ અલગ-અલગ જગ્યાએથી 6 ટીમો બનાવીને શિફ્ટ મુજબ રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત LCB, SOGની ટીમ પણ કાર્યરત છે. અને જે ઈડર DySPનો કેમ્પ વડાલી ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે. આગેવાનોની મીટિંગ પણ રાખવામાં આવી છે અને આગેવાનો હાલમાં પોતાના સમાજના લોકોને સમજાવટની કામગીરી અને આ માટે જવાબદારી સામે પોલીસ દ્વારા ગુનો દાખલ કરીને ધોરણસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ બનાવમાં અત્યાર સુધીમાં 2 પબ્લિકના લોકોને ઈજા થઈ છે. બે કારના કાચના તોડફોડ થઈ છે.
