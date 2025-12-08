વડાલીમાં ઘર્ષણ બાદ અજાણ્યા તત્વોએ શાકભાજીના ઠેલાને આગ ચાંપી, ગલીએ ગલીએ પોલીસ તૈનાત કરાઈ
વડાલીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને કાબૂમાં રાખવા એસઓજી, એલસીબી, ડીવાયએસપી સહિતનો મોટો પોલીસ બંદોબસ્ત તહેનાત કરવામાં આવ્યો છે.
સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના વડાલી શહેરમાં દોઢ વર્ષ પહેલાં થયેલા પ્રેમ લગ્નને લઈને બે સમાજ વચ્ચે ચાલતું ઘર્ષણ ફરી એકવાર ઉગ્ર બન્યું છે. છેલ્લા બે દિવસથી શહેરમાં તંગ પરિસ્થિતિ યથાવત છે. ગત મોડી રાત્રે અજાણ્યા તત્વોએ શાકભાજીના ઠેલાઓને આગ ચંપીને વાતાવરણ વધુ ગરમાવ્યું હતું. બે સમાજ વચ્ચે બોલાચાલીથી શરૂ થયેલો વિવાદ પથરાવ અને લાકડીઓ વડે હિંસક બની ગયો હતો, જેમાં પાંચથી વધુ વાહનોના કાચ તુટી ગયા હતા તેમજ કેટલીક ગેરોના બારીઓ અને સીસીટીવી કેમેરા પણ નુકસાન પામ્યા હતા.
બંને પક્ષોએ સામ સામે ફરિયાદ નોંધાવી
પરિસ્થિતિ કાબૂમાં રાખવા પોલીસને ત્રણથી વધુ ટીઅર ગેસના સેલ છોડવા પડ્યા હતા. સમગ્ર ઘટનાક્રમને લઈ બંને પક્ષો દ્વારા પોલીસમાં સામસામે ફરિયાદો નોંધાવી દીધી છે, જેમાં એક જૂથના 11 લોકો સામે નામજોગ ફરિયાદ અને બીજા જૂથના 40 લોકો તેમજ લગભગ 400 લોકોના ટોળા સામે ગુનો દાખલ કરીને કાર્યવાહી શરૂ થઈ છે.
ગલીએ ગલીએ પોલીસનો બંદોબસ્ત
રાત્રિભર પેટ્રોલિંગ છતાં આગચંપીના બનાવો થતાં પોલીસે વધુ સખ્તાઈથી પગલા લીધા છે અને રાયોટિંગ સહિતના ગંભીર ગુનાઓ દાખલ કરી તપાસ આગળ ધપાવી છે. બંને સમાજના આગેવાનો સાથે બેઠક કરીને પરિસ્થિતિ શાંત કરવાના પ્રયત્નો ચાલુ છે. શહેરના ચારેકોર પોલીસ ટીમો બનાવી ગલી-ગલી પેટ્રોલિંગ ગોઠવવામાં આવ્યું છે જેથી કોઈ અનિચ્છનિય ઘટના ન બને.
સમગ્ર વિસ્તારમાં પોલીસની કડક દેખરેખ
હાલ સમગ્ર વિસ્તારમાં કડક દેખરેખ રાખવામાં આવી છે અને પોલીસ અધિકારીઓ સહિત એસપી, પીઆઈની ટીમો પણ પેટ્રોલિંગમાં જોડાઈ છે. વડાલી પોલીસ પરિસ્થિતિ સામાન્ય કરવાની દિશામાં સતત પ્રયત્નશીલ રહી શાંતિ જળવાઈ રહે તેવા તમામ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
સાબરકાંઠાના ઇડર વિભાગના DySP સ્મિત ગોહિલે જણાવ્યું કે, રવિવારે વડાલી ટાઉનમાં બપોરના સમયે બે પક્ષો વચ્ચે પથ્થરમારાનો બનાવ બન્યો હતો. જે અનુસંધાને વડાલી પોલીસ તથા જિલ્લાની પોલીસ ટીમો LCB, SOG તથા ઉચ્ચ અધિકારીઓ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા અને સ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. ત્યારબાદ ગઈકાલે રાત્રે એક પક્ષ દ્વારા આ બનાવના અનુસંધાને 400 લોકોના ટોળા વિરુદ્ધ ફરિયાદ આપવામાં આવી છે. આ અગાઉ પરમ દિવસે એટલે 6 તારીખે એક પક્ષ દ્વારા 11 લોકો વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધવામાં આવી છે. આમ બંને પક્ષો દ્વારા સામ સામે ફરિયાદ રજિસ્ટર કરવામાં આવી છે. આ બંને ગુનાની તપાસ હાલ વડાલીના પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટર ચલાવી રહ્યા છે. આ ઘટનાના અનુસંધાને હાલ વડાલી ટાઉનમાં વિવિધ પોઈન્ટ પર અંદાજે 100 જેટલા પોલીસ કર્મી તથા હોમ ગાર્ડનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યા છે. તથા 10થી વધુ અધિકારીઓ સતત રાઉન્ડ ધ ક્લોક પેટ્રોલિંગ કરી રહ્યા છે. હાલ વિસ્તારમાં સંપૂર્ણ પણે શાંતિ છે.
