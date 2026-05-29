સાબરકાંઠામાં મહિલા પર ડાકણનો વહેમ રાખી ટોળાનો પરિવાર પર હુમલો, પત્નીને બચાવવા જતા પતિનું મોત, પુત્રો ઈજાગ્રસ્ત
સાબરકાંઠાના વિજયનગર તાલુકાના ગાડી વોકડા ગામમાં ડાકણ હોવાના વહેમમાં એક પરિવાર પર થયેલા જીવલેણ હુમલાએ સમગ્ર રાજ્યને ઝંઝોળી નાખ્યું છે. વાંચો હિતેશ રાવલનો અહેવાલ...
Published : May 29, 2026 at 10:23 PM IST
સાબરકાંઠા: ટેકનોલોજીની દુનિયામાં અવકાશ સુધી પહોંચેલા માનવ સમાજ માટે હવે સૌથી મોટો પડકાર અંધશ્રદ્ધાના અંધકારને દૂર કરી વૈજ્ઞાનિક વિચારસરણીનો પ્રકાશ ગામડે ગામડે પહોંચાડવાનો છે. એક તરફ દુનિયા ચંદ્ર અને મંગળ ગ્રહ પર માનવ વસાહત વસાવવાના સપનાઓ સાકાર કરવા ટેકનોલોજી અને વૈજ્ઞાનિક સંશોધનોમાં નવી સિદ્ધિઓ હાંસલ કરી રહી છે. આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સથી લઈને અવકાશયાત્રા સુધી માનવજાત વિકાસની નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહી છે. પરંતુ બીજી તરફ આજે પણ સમાજના કેટલાક ખૂણાઓમાં અંધશ્રદ્ધા, ડાકણ પ્રથા અને અજ્ઞાનતાના નામે માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે.
સાબરકાંઠાના વિજયનગર તાલુકાના ગાડી વોકડા ગામમાં ડાકણ હોવાના વહેમમાં એક પરિવાર પર થયેલા જીવલેણ હુમલાએ સમગ્ર રાજ્યને ઝંઝોળી નાખ્યું છે. જ્યાં ટોળાએ એક વ્યક્તિની નિર્દયતાથી હત્યા કરી, જ્યારે બે લોકો હજુ જીવન મરણ વચ્ચે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. આખરે કેવી રીતે અંધશ્રદ્ધા આજે પણ માનવજીવન માટે ઘાતક બની રહી છે. જોઈએ ETV ભારતનો અહેવાલ.
સાબરકાંઠાના વિજયનગર તાલુકાના ગાડી વોકડા ગામે 21મી સદીમાં પણ અંધશ્રદ્ધાનું ભયાનક ચહેરો સામે આવ્યું છે. ડાકણ હોવાના વહેમમાં આશરે 12 જેટલા લોકો ટોળું બનાવી ડામોર પરિવારના ઘરે ઘૂસી આવ્યા હતા. ગાળો, ધમકીઓ અને બૂમાબૂમ વચ્ચે ટોળાએ ઘરમાં તોડફોડ શરૂ કરી હતી. મહિલાને ડાકણ કહી અપમાનિત કરવામાં આવી હતી. પરિવારના સભ્યો મહિલાને બચાવવા વચ્ચે પડતા ટોળાએ ઘરના મોભી પર હુમલો કર્યો હતો. લાકડીઓ વડે માર મારી તેને ઘર બહાર ખેંચી ખેતરમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં કુહાડી અને લાકડીઓ વડે નિર્દય હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. બચાવવા દોડી આવેલા બે દીકરાઓને પણ ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. ઘટનામાં ઇજાગ્રસ્તોને પહેલા વિજયનગર, ત્યારબાદ હિંમતનગર અને અમદાવાદ સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન પીડિત મહિલાના પતિનું મોત નિપજ્યું હતું. ઘટનાએ સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચાવી છે.
ઘટના અંગે મૃતકના પુત્રવધુ રેણુકા ડામોરે કહ્યું કે, 19 તારીખે રાત્રે 9:30 વાગ્યે, મારા સાસુને બાજુના લોકોએ 'તું ડાકણ છે' એમ કહીને હુમલો કર્યો, પથ્થરમારો કર્યો. એમાં મારા ઘરના પતરા પણ તૂટી ગયા અને મારા સાસુને મારવા જતા મારા સસરા બચાવવા વચ્ચે પડ્યા તો એમને પણ મારા ઘરેથી ઘસડીને લઈ ગયા. અડધા લોકો પથ્થરમારો કરતા હતા, અડધા લોકો ઘરેથી ઘસેડીને લઈ ગયા. પથ્થરમારો કર્યો, અમને વાગી જશે એમ કરીને અમે નાના છોકરા લઈને ભાગ્યા પણ અંધારામાં મારા સસરાને ન જોયા. એ લોકોએ સસરાને ઘરેથી ઘસેડીને લઈ જઈ લાકડી, પથ્થર અને કુહાડીથી માર્યા. પછી અમારા ઘરના અન્ય સંબંધીઓ આવ્યા ત્યારે એ લોકો ભાગીને ઘરમાં ઘુસી ગયા. પછી અમે 112 પર ફોન કર્યો. પોલીસ આવી પછી અમે અમારા સસરા પાસે ગયા અને પછી એમને 108 પર ફોન કર્યો અને તેમને વિજયનગર સરકારી હોસ્પિટલ લઈ ગયા.
મૃતકના ભત્રીજા દિનેશ ડામોરે જણાવ્યું કે, મારા કાકી ડાકણ છે એમ કહીને ઘરે આવીને હુમલો કર્યો હતો. ત્યાંથી મારા બે ભાઈ અને કાકાને ઘરેથી ઢસડીને લઈ ગયા તો તેમને માથાના ભાગે અને મારા કાકાના છોકરાઓને વાગી જતા અમે 112 અને 108ને જાણ કરી. ત્યાંથી અમે એમ્બ્યૂલન્સમાં લઈ જઈ વિજયનગર સિવિલ ખાતે દાખલ કર્યા, ત્યાં ડોક્ટરે એવું કહ્યું કે, તમે ચીઠોડા ખાતે પોલીસ કેસ કરી આવો. અમે ત્યાંથી રાત્રે 2 વાગ્યે પોલીસ સ્ટેશન ગયા. પોલીસે ફરિયાદ ન લીધી અને કહ્યું કે, કાલે અમે આવીને તમારી રૂબરૂ ફરિયાદ કરીશું. પછી અમે સિવિલમાં ફરી આવ્યા તો સિવિલવાળાએ કહ્યું કે- તમારી FIR નથી નોંધાઈ. તમારે ઘરે લઈ જવા હોય તો લઈ જાઓ અને બીજે લઈ જવા હોય તો લઈ જાવ. ત્યાંથી અમે હિંમતનગર સિવિલ ખાતે દાખલ કર્યા. ત્યાં સારવાર કરી ડોક્ટરે કહ્યું કે આમને મગજમાં હેમરેજ થયું છે અને અમદાવાદ સિવિલમાં દાખલ કરવા પડશે. ત્યાંથી અમે સિવિલમાં લઈ ગયા અને 26 તારીખે તેમનું અવસાન થયું. અવસાન થયાની ત્યાંથી વરદી આપી પછી પોલીસે ફરિયાદ નોંધી.
આ સમગ્ર ઘટનાએ ફરી એકવાર સાબરકાંઠાના આદિવાસી વિસ્તારોમાં ફેલાયેલી અંધશ્રદ્ધા અને અજ્ઞાનતાનું કરુણ ચિત્ર બહાર લાવ્યું છે. એક તરફ નવી પેઢી શિક્ષણ, વિજ્ઞાન અને આધુનિક ટેકનોલોજી તરફ આગળ વધી રહી છે, ત્યારે હજુ પણ કેટલાક અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં ડાકણ પ્રથાના વહેમમાં નિર્દોષ લોકોના જીવ લેવાઈ રહ્યા છે. ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ તાત્કાલિક એક્શનમાં આવી હતી અને ફરિયાદના આધારે હુમલામાં સામેલ આઠ પુરુષ અને ચાર મહિલાઓ સહિત કુલ 12 લોકોની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સ્થાનિક આગેવાનો અને ગ્રામજનો દ્વારા પણ ઘટનાની કડક નિંદા કરવામાં આવી છે અને આરોપીઓને કડક સજા કરવાની માંગ ઉઠી છે. વિજયનગરના ચિઠોડા અને પાલ પોલીસ દ્વારા ગામમાં બંદોબસ્ત ગોઠવી વધુ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે તકેદારી રાખવામાં આવી રહી છે.
આ અંગે ગાડી વોકડા ગામના સરપંચ નાગજીભાઈ નિનામાએ કહ્યું કે, વિજયનગર તાલુકાના ગાડી ગામે જે ઘટના ઘટી છે એ મુજબ ડાકણનો વહેમ હોવાથી આ લોકોને જે કંઈ થયું છે તેમાં એક ભાઈનું મોત થયું છે અને બે સારવાર હેઠળ છે અને આ આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા થાય એવી અમારી વિનંતી છે.
DySP કુલદીપ નાઈએ જણાવ્યું કે, ચીઠોડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના ગાડી વોકડા ગામે એક હત્યાનો બનાવ બન્યો છે. હકીકત એવી છે કે, મનુભાઈ ડામોરના પરિવારજનો એ ગામે રહે છે. તેમના પત્ની ડાકણ છે તેવી શંકા રાખીને તેમની પાસે રહેતા અન્ય પરિવારે તેમના પર હુમલો કર્યો હતો. જેમાં મનુભાઈ પોતે અને તેમના દીકરાઓ વચ્ચે પડતા મનુભાઈને માથાના ભાગે ઈજા થઈ હતી. તેમના બંને દીકરાઓને પણ કુહાડીથી ઈજા થઈ હતી અને સારવાર દરમિયાન મનુભાઈનું મૃત્યુ થયું છે. આરોપીઓ કુલ 12 છે અને તેઓ પણ તે જ ગામના છે. તે પૈકીના 8 પુરુષ અને 4 મહિલા છે. તમામ આરોપીઓને પોલીસે પકડી પાડ્યા છે.
આ ઘટના માત્ર એક પરિવાર પર થયેલો હુમલો નથી, પરંતુ સમગ્ર સમાજ માટે ચેતવણી સમાન ઘટના છે. જ્યાં શિક્ષણ અને વૈજ્ઞાનિક વિચારસરણીનો અભાવ હોય ત્યાં અંધશ્રદ્ધા જેવી કુપ્રથાઓ જન્મ લેતી હોય છે. ડાકણ, જાદુ-ટોણા અને મેલી વિદ્યાના નામે લોકો આજે પણ માનસિક અને શારીરિક અત્યાચારનો ભોગ બની રહ્યા છે. પોશીના સહિતના અંતરિયાળ આદિવાસી વિસ્તારોમાં અગાઉ પણ આવી ઘટનાઓ સામે આવી ચૂકી છે, જેના કારણે ફરી એકવાર સમાજમાં ચર્ચા જાગી છે કે વિકાસની વાતો વચ્ચે છેવાડાના સમાજ સુધી શિક્ષણ અને જાગૃતિ હજુ કેમ પહોંચી શકી નથી. ખાસ કરીને મહિલાઓને ડાકણ કહી નિશાન બનાવવાની માનસિકતા સમાજ માટે કલંક સમાન ગણાઈ રહી છે.
આ સમગ્ર ઘટનાને લઈ જન વિજ્ઞાન જાથાની ટીમ પણ ગાડી વોકડા ગામે પહોંચી હતી. ટીમે મૃતકના પરિવારને સાંત્વના પાઠવી સાથે સ્થાનિકોમાં અંધશ્રદ્ધા દૂર કરવા જાગૃતિ લાવવાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો. જન વિજ્ઞાન જાથાના આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે, એક તરફ દુનિયા ચંદ્ર અને મંગળ સુધી પહોંચી રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ શિક્ષણના અભાવે હજુ પણ લોકો ડાકણ જેવા શબ્દોના વહેમમાં જીવ લઈ રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે, સમાજમાં વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ, શિક્ષણ અને જાગૃતિનો વ્યાપ વધારવો હવે સમયની સૌથી મોટી જરૂરિયાત બની ગઈ છે.
જન વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાએ જણાવ્યું કે, વિજયનગર તાલુકાના ચીઠોડા પોલીસ સ્ટેશનની હદમાં આવેલા ગાડી ગામમાં ડાકણની શંકાએ સામુહિક હુમલો કરવાથી મનુભાઈ ડામરનું 26મીએ મોત થયું હતું અને બે વ્યક્તિઓને ઈજા થઈ હતી. સામેના આરોપીઓમાં 8 પુરુષ હતા અને 4 મહિલાઓ હતી. જે પોલીસની કસ્ટડીમાં છે. વિજ્ઞાન જાથાએ સામેની વ્યક્તિઓના પણ નિવેદન લીધા અને તેમને હકીકત જણાવી. કાયદાનો ડર અને ભયના કારણે તેઓ સામે આવતા નહોતા પરંતુ કાયમી ધોરણે આવા ડાકણ કે ખોટા આક્ષેપો બંધની જાહેરાત કરી અને પોતાની ભૂલની કબૂલાત આપી અને આવું પરિણામ આવશે તેનો ખ્યાલ નહોતો. માત્ર ડાકણની શંકાના કારણે આખી ઝઘડાની ઘટના બની અને મોત થયું છે અને તે ભૂલ કબૂલી ભવિષ્યમાં આવું પુનરાવર્તન ન થાય તેવી વિજ્ઞાન જાથાને ખાતરી આપી છે.
એક તરફ દુનિયા આર્ટિફિશિયલ ઈન્ટેલિજન્સ, અવકાશવિજ્ઞાન અને આધુનિક ટેકનોલોજીના નવા યુગમાં પ્રવેશી રહી છે. માનવજાત ચંદ્ર અને મંગળ પર જીવન શોધવાની દિશામાં આગળ વધી રહી છે. ત્યારે બીજી તરફ અંધશ્રદ્ધા, ડાકણ પ્રથા અને અજ્ઞાનતાના કારણે નિર્દોષ લોકોના જીવ જઈ રહ્યા છે. વિકાસ માત્ર રસ્તા અને ટેકનોલોજીથી નહીં, પરંતુ સમાજની વિચારસરણી બદલાય ત્યારે સાચો ગણાય. અને તેથી જ હવે જરૂર છે શિક્ષણ, વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિકોણ અને જાગૃતિના પ્રકાશને છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચાડવાની. જેથી ભવિષ્યમાં કોઈ નિર્દોષ વ્યક્તિ અંધશ્રદ્ધાનો ભોગ ન બને.
