સાબરકાંઠા: ભાજપના આયાતી ઉમેદવારો સામે ભારે અસંતોષ, સ્થાનિકોએ ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી ઉચ્ચારી

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભાજપ પાર્ટીએ ગત મોડી રાત્રે તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકામાં યાદી જાહેર થતાની સાથે જ ભારે વિરોધાભાસ સર્જાયો છે.

ભાજપે જાદર બેઠક પર બહારના ઉમેદવારને ટિકિટ આપતા નારાજગી (ETV Bharat Gujarat)
Published : April 11, 2026 at 7:32 PM IST

સાબરકાંઠા: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી જાહેર થયા બાદ અંગત રાત્રે ભાજપ, કોંગ્રેસ સહિત આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા મેન્ડેડ અપાતા નારાજ ઉમેદવારોના પગલે વિરોધનો વંટોળ શરૂ થયો છે. સાબરકાંઠાના ઈડરના જાદર વિસ્તારમાં આયાતી ઉમેદવાર મુકતા તાલુકા પંચાયત ઉમેદવારના પગલે સ્થાનિકોએ ચૂંટણી બહિષ્કારની ચીમકી ઉચારી છે. તેમજ આવનાર સમયમાં તેનું પરિણામ ભોગવવાની રજૂઆત કરતા સ્થાનિક વિસ્તારના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો વ્યાપ્યો છે.

સાબરકાંઠા જિલ્લામાં ભાજપ પાર્ટીએ ગત મોડી રાત્રે તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકામાં યાદી જાહેર થતાની સાથે જ ભારે વિરોધાભાસ સર્જાયો છે. ઈડરના જાદર બેઠક ઉપર આયાતી ઉમેદવારને ભાજપે ટીકીટ આપતા સ્થાનિક કક્ષાએ ભારે વિરોધાભાસ સર્જાયો છે. જેના પગલે સ્થાનિક લોકોએ આજે એકઠા થઈ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કર્યો છે. સાથે સાથે આવનારા સમયમાં ભાજપ દ્વારા જ કરાઈ રહેલી મનમાંની સામે આક્રોશ સાથે વિરોધાભાસ રજૂ કર્યો છે. જોકે આવનારો સમય સ્થાનિક કક્ષાએ કેટલો પરિવર્તનશીલ બને છે એ તો સમય જ બતાવશે પરંતુ હાલમાં ઈડરના જાદર વિસ્તારમાં ચૂંટણી બહિષ્કારની રજૂઆતના પગલે સ્થાન્ય રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો વ્યાપ્યો છે.

ઈડર તાલુકામાં ભાજપના સોશિયલ મીડિયા સેલના ઈન્ચાર્જ નિકુલસિંહ મકવાણાએ જણાવ્યું કે, જાદર જિલ્લા પંચાયત સીટ માટે અમે ઉમેદવારની માંગણી કરી હતી, પરંતુ ભાજપે અમને ટિકિટ આપી નથી અને આયાતી ઉમેદવાર, ગોલવાડાના વતની છે અને કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં 2 મહિના પહેલા આવેલા છે એમને ટિકિટ આપવામાં આવી છે. એટલા માટે અમે, સમગ્ર જાદર ગામ વિરોધ કરે છે કે અમને ટિકિટ નથી આપી તે બદલ આવનારા સમયમાં અમે આખું ગામ એમના વિરોધમાં છીએ અને ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરીશું. જે પણ ઉમેદવાર હશે તેને જીતવામાં મદદ કરીશું પણ ભાજપને વોટ નહીં આપીએ. જાદર પંચાયતના 27 ગામો અમારી સાથે જોડાયેલા છે. બધાની માંગણી હતી કે સ્થાનિક ઉમેદવાર આપે પરંતુ ભાજપે અમને ખાલી બાંહેધરી આપી હતી કે મળી જશે પણ અમને એવી રીતે રાખીને તેમણે પહેલાથી જ ઉમેદવાર નક્કી કરેલો હતો જે કોંગ્રેસમાંથી ભાજપમાં લાવ્યા હતા. તેમણે તેને પણ બાંહેધરી આપી હતી કે તમને ટિકિટ આપીશું. પણ ત્યાં અન્ય કોઈને ટિકિટ મળતા તેમને જાદરમાંથી અહીં ઉમેદવાર તરીકે મૂકવામાં આવ્યા છે. સ્થાનિક ઉમેદવારને ટિકિટ આપી નથી એટલે અમે બહિષ્કાર કરીશું અને ચોક્કસપણે ભાજપને હરાવીશું.

જાદરના કન્વીનર અર્જુનસિંહ ઝાલાએ કહ્યું કે, અમારે જાદર તાલુકા પંચાયત અને જાદર જિલ્લા પંચાયત સીટમાં અમારા અહીંના સ્થાનિક ઉમેદવારને અમે મોકલેલા પણ અમને સ્થાનિક ઉમેદવાર આપ્યો નહીં અને બહારનો આયાતી ઉમેદવાર આપ્યો. એટલા માટે અમે વિરોધ કરીએ છીએ અને ચૂંટણીનો બહિષ્કાર કરીશું.

તો જાદરના અમૃતભાઈ વણકરે કહ્યું કે, સ્થાનિક ચૂંટણીમાં બહારથી આયાતી ઉમેદવાર મોકલીને જાદર વિસ્તારને અન્યાય કર્યો છે. જાદર વિસ્તારના જિલ્લા પંચાયતના સ્થાનિક ઉમેદવાર પણ નક્કી છે, તાલુકા પંચાયતના ઉમેદવાર પણ જાદરમાંથી મળી શકે એમ છે, તેમ છતાં જાદરને અન્યાય કર્યો છે. જાદર વિસ્તારને તાલુકો પણ આપ્યો નથી, જાદર વિસ્તારના રોડ-રસ્તાના કામ પણ કરવામાં આવતા નથી. ભાજપની સરકારને જાદરમાંથી ખોબલે-ખોબલે મત આપ્યા હોવા છતાં જાદર વિસ્તારને અન્યાય કરવામાં આવ્યો છે. આથી જાદર વિસ્તાર આ ચૂંટણીમાં ભાજપને સખત વિરોધ કરે છે.

