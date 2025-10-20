રાજકોટમાં કાળી ચૌદસની રાત લોહીયાળ બની, જૂથ અથડામણમાં બે ભાઈઓ સહિત ત્રણ વ્યક્તિના મોત
કાળી ચૌદશની મધ્યરાત્રિએ વાહન અથડાવવા જેવી નજીવી બાબતમાં બે સગા ભાઈ સુરેશ વશરામ પરમાર અને વિજય વશરામ પરમારની છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા કરી દેવાઈ હતી.
રાજકોટ: દિવાળી પર્વ દરમિયાન નજીવી બાબતે ત્રિપલ મર્ડરની ઘટના સામે આવતા ખળભળાટ મચી ગયો છે. શહેરના આંબેડકરનગરમાં એક સાથે ત્રણ હત્યા થઈ જતા ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિતનો પોલીસ કાફલો મોડી રાત્રે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. કાળી ચૌદશની મધ્યરાત્રિએ વાહન અથડાવવા જેવી નજીવી બાબતમાં બે સગા ભાઈ સુરેશ વશરામ પરમાર અને વિજય વશરામ પરમારની છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા કરી દેવાઈ હતી. તો સામા પક્ષે હુમલો કરનાર અરુણ બારોટની પણ હત્યા કરી નાખવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું છે. આંબેડકરનગર વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે ત્રણ-ત્રણ હત્યાને પગલે ખળભળાટ મચી ગયો છે. પોલીસે જૂથ અથડામણમાં બંને પક્ષ સામે કાયદેસરની કડક કાર્યવાહી કરવા તજવીજ હાથ ધરી છે.
ઘટનામાં બે પુરુષ અને બે મહિલા ઈજાગ્રસ્ત
મોડી રાત્રે આ ઘટના બનતા ઉચ્ચ અધિકારીઓનો કાફલો ઘટનાસ્થળ પર દોડી ગયો હતો અને કેટલાક શખ્સોને રાઉન્ડ અપ કરીને પૂછપરછ શરૂ કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે આ ઘટનામાં બે પુરુષ અને બે મહિલા ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયા હતા.
મજૂરી કામેથી બે ભાઈ ઘરે જતા વાહન અથડાયું હતું
મૃતક બન્ને ભાઈના પિતા વશરામભાઇએ જણાવ્યું હતું કે, મારા બન્ને દીકરા મજૂરી કામ કરતા હતા. જેઓ મજૂરી કામ કરીને ઘરે પરત ફરી રહ્યા હતા. જે દરમિયાન 10:30 થી 11:00 વાગ્યા આસપાસ તેમનું વાહન અથડાયું હશે. જેથી તેમને સામે જોઈને ચલાવવા બાબતે કહ્યું હતું. જે બાબતે બોલાચાલી થતા સામેવાળા લોકોએ મારા બન્ને દીકરા એના દીકરા તેમજ મારી પુત્રવધૂ ઉપર છરીઓ ઉગામી છે. જેમાં બન્ને દીકરાના મોત થઇ ગયા છે. અમારા વિસ્તારમાં દારૂનું દૂષણ છે તે દૂર કરવામાં આવે એવી અમારી માગ છે. લુખ્ખા તત્ત્વો આવી રીતે દારૂ પીને લૂખ્ખાગીરી કરતા હોય છે.
હત્યાના બનાવની જાણ થતા DCP ક્રાઇમ જગદીશ બાંગરવા સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. આ ઉપરાંત માલવિયાનગર પોલીસ, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ તેમજ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ દોડી ગયા હતા અને સમગ્ર ઘટનામાં બે સગા ભાઈઓના મોત થતા માલવિયા નગર પોલીસ દ્વારા મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડવા અને હત્યાની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધવા તપાસ તજવીજ હાથ ધરી છે.
છરી, બેટ, ધારિયા, ધોકાથી હુમલો
આ અંગે ACP બી.જે.ચૌધરીએ જણાવ્યું કે, માલવિયાનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં આંબેડકરનગર વિસ્તારમાં એક જૂથ અથડામણ થઈ હતી. તેમાં ત્રણ વ્યક્તિના મોત થયા છે. જેમાં મૃતકના નામ છે અરુણભાઈ વિનુભાઈ બારોટ, સામે પક્ષે સુરેશભાઈ વશરામભાઈ પરમાર અને વિજયભાઈ વશરામભાઈ પરમાર છે જે બે સગાભાઈ છે. વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, સામાન્ય અકસ્માતમાં આ બોલાચાલી થઈ હતી. તેમજ છરી, બેટ, ધારિયા, ધોકા વડે ઈજાઓ પહોંચાડી હતી. જેમાં ત્રણ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે જેમાં બે સારવાર હેઠળ છે અને એક બેનને સામાન્ય ઈજા પહોંચી છે.
