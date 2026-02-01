ETV Bharat / state

રાજકોટમાં હવસખોર પિતાનું કારસ્તાન: દીકરીને અશ્લીલ વીડિયો બતાવી વર્ષો સુધી દુષ્કર્મ આચર્યું, ભત્રીજીને પણ પીંખતો રહ્યો

રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા પંથકમાં પિતા-પુત્રીના પવિત્ર સંબંધને લજવતી અને સમાજને હચમચાવી દેતી અત્યંત ઘૃણાસ્પદ ઘટના સામે આવી છે.

રાજકોટના ઉપલેટામાં પિતાએ દીકરીને પીંખી
રાજકોટના ઉપલેટામાં પિતાએ દીકરીને પીંખી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 1, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

રાજકોટ: રાજકોટના ઉપલેટામાં 19 વર્ષીય દીકરી ગુમ થયા બાદ પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો છે. વિકલાંગ પિતાએ જ સગી પુત્રી અને 17 વર્ષીય ભત્રીજી પર વર્ષો સુધી દુષ્કર્મ આચર્યું હતું. કેન્સરગ્રસ્ત પત્નીની લાચારીનો લાભ ઉઠાવતા દીકરીને પીંખનારા આ નરાધમ પિતાની પોલીસે ધરપકડ કરી પોક્સો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે.

રાજકોટ જિલ્લાના ઉપલેટા પંથકમાં પિતા-પુત્રીના પવિત્ર સંબંધને લજવતી અને સમાજને હચમચાવી દેતી અત્યંત ઘૃણાસ્પદ ઘટના સામે આવી છે. જેમાં રક્ષક જ ભક્ષક બનીને પોતાની સગી દીકરી અને ભત્રીજી પર વર્ષો સુધી દુષ્કર્મ આચરતો હોવાનો ખુલાસો થતાં સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

રાજકોટના ઉપલેટામાં પિતાએ દીકરીને પીંખી (ETV Bharat Gujarat)

દીકરી ગુમ થઈ જતા પરિવારે પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાવી
આ ઘટના ત્યારે પ્રકાશમાં આવી જ્યારે ઉપલેટામાં રહેતી 19 વર્ષીય યુવતી ભેદી સંજોગોમાં ગુમ થઈ હતી. તેના પિતાએ જ પોલીસ સ્ટેશનમાં પુત્રી ગુમ થયાની ફરિયાદ કરી હતી. લોકલ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અને સ્થાનિક પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં દીકરીને શોધી કાઢી હતી. જોકે, પોલીસ જ્યારે તેને ઘરે પરત મોકલવાની તજવીજ કરી રહી હતી ત્યારે યુવતીએ ઘરે જવાનો સ્પષ્ટ ઇન્કાર કરી દીધો હતો. પોલીસને શંકા જતા મહિલા પોલીસ દ્વારા તેનું શાંતિથી કાઉન્સેલિંગ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં યુવતીએ ધ્રુજાવી દેનારી આપવીતી વર્ણવી હતી. તેણે જણાવ્યું કે, તેનો વિકલાંગ પિતા છેલ્લા 3-4 વર્ષથી તેનું શારીરિક શોષણ કરતો હતો અને આ ત્રાસથી કંટાળીને જ તે ઘર છોડીને ભાગી ગઈ હતી.

7 વર્ષથી ભત્રીજી પર દુષ્કર્મ આચરતો
દીકરીની ફરિયાદ બાદ પોલીસે પિતાની અટકાયત કરી સઘન પૂછપરછ કરતા વધુ એક ભયાનક સત્ય સામે આવ્યું હતું. આ નરાધમ પિતાની વિકૃત નજર માત્ર પોતાની દીકરી સુધી સીમિત નહોતી, પરંતુ તે તેની 17 વર્ષીય ભત્રીજી પર પણ છેલ્લા 7 વર્ષથી દુષ્કર્મ આચરતો હતો. ભત્રીજી સગીર હોવાથી પોલીસે આરોપી સામે દુષ્કર્મ ઉપરાંત પોક્સો (POCSO) એક્ટની કલમો હેઠળ પણ ગુનો નોંધ્યો છે.

પત્નીને કેન્સરની મજબૂરીનો લાભ ઉઠાવી દીકરીને પીંખતો
પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી પિતા ઇલેક્ટ્રિકની દુકાન ચલાવે છે અને શારીરિક રીતે દિવ્યાંગ છે. ઘરમાં પીડિતાની માતા ફોર્થ સ્ટેજના કેન્સરથી પીડિત હોઈ પથારીવશ છે. આ મજબૂરીનો લાભ લઈ આરોપી રાત્રે 12 વાગ્યાના સુમારે દીકરીના રૂમમાં જતો હતો. તે ટીવીનું વોલ્યુમ વધારી દેતો અને મોબાઈલમાં અશ્લીલ વિડીયો બતાવીને બળજબરીપૂર્વક દુષ્કર્મ આચરતો હતો.

પીડિતાના નિવેદનના આધારે ઉપલેટા પોલીસે નરાધમ પિતાની ધરપકડ કરી લીધી છે અને આરોપીએ પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો છે. પોલીસે બંને પીડિતાઓની મેડિકલ તપાસ કરાવવા તજવીજ હાથ ધરી છે. આ ઉપરાંત, વહીવટી તંત્ર દ્વારા કેન્સરગ્રસ્ત માતાની સારવાર માટે પણ માનવીય અભિગમ દાખવવામાં આવી રહ્યો છે. પિતાના આ કૃત્ય પર લોકો ફિટકાર વરસાવી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

  1. કુવામાંથી મળ્યા હાડકા અને પોલીસે ઉકેલી નાખ્યો 6 મહિનાથી ગુમ વૃ્દ્ધાનો ભેદ, જુનાગઢના ખમીદાણા ગામની ચકચારી ઘટના
  2. જુનાગઢમાં આવેલું 5 હજાર વર્ષ જૂનું મંદિર, જ્યાં રાણકદેવી પણ દર્શને આવતા, હિન્દુ-મુસ્લિમ એકતાનું પ્રતિક

TAGGED:

GUJARAT NEWS
FATHER RAPES DAUTHER
RAJKOT CRIME NEWS
RAJKOT FATHER RAPE
FATHER RAPES DAUTHER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.