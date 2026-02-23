રાજકોટના જંગલેશ્વરમાં મેગા ડિમોલિશન શરૂ, પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે 1489 ઘરો તોડી પડાશે
જકોટના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર આટલા મોટા સ્તર પર ગેરકાયદેસર બાંધકામો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
February 23, 2026
February 23, 2026
રાજકોટ: રાજકોટના જંગલેશ્વરમાં આજથી મેગા ડિમોલિશન કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. એકસાથે 1489 જેટલા ગેરકાયદેસર મકાનો પર બુલડોઝર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. રાજકોટના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર આટલા મોટા સ્તર પર ગેરકાયદેસર બાંધકામો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ પહેલા જંગલેશ્વરના લોકો દ્વારા ડિમોલિશન પ્રક્રિયા પર સ્ટે મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હાઈકોર્ટે વચગાળાની રાહત આપવાનો ઈનકાર કર્યો હતો.
Rajkot, Gujarat: A demolition drive began today in the Jangleshwar area, where action is being taken against 1,489 houses. The Municipal Corporation is removing illegal encroachments along the TP Road and the riverbank. The demolition process is underway amid tight police… pic.twitter.com/WmGPGJmnYm— IANS (@ians_india) February 23, 2026
રાજકોટના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં આજથી ડિમોલિશન ડ્રાઈવ શરૂ થઈ છે, જેમાં 1,489 ઘરો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ટીપી રોડ અને નદી કિનારે ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ દૂર કરી રહ્યું છે. કડક પોલીસ સુરક્ષા અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ વચ્ચે સવારથી જ ડિમોલિશન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.
ડીસીપી ક્રાઈમ જગદીશ બાંગરવાએ જણાવ્યું કે, "જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં સરકારી જમીન પરના અતિક્રમણ દૂર કરવાની પ્રક્રિયા આજથી શરૂ થઈ ગઈ છે. અહીં 2,500 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ કર્મચારીઓ પોતપોતાના વિસ્તારોમાં તૈનાત છે. અત્યાર સુધી કોઈ સમસ્યા ઉભી થઈ નથી. નોટિસ બજાવવાની અને લોકોને કાઉન્સેલિંગ કરવાની પ્રક્રિયા ઘણા દિવસોથી ચાલી રહી છે, અને આ કાઉન્સેલિંગનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે મોટાભાગના લોકોએ જાડે દબાણ તોડી પાડ્યું છે અને પોતાના અતિક્રમણ દૂર કર્યા છે. બાકીના અતિક્રમણ દૂર કરવાની પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલી રહી છે."
#WATCH | Rajkot, Gujarat: DCP Crime Jagdish Bangarwa says, " the process of removing encroachment on government land in the jangleshwar area has started today. more than 2,500 police personnel have been deployed here... policemen, along with anti-riot gear, are deployed in their… https://t.co/IQHf8gm7iy pic.twitter.com/lmAMXZBeMf— ANI (@ANI) February 23, 2026
ઝોન-1 ના ડીસીપી હેતલ પટેલે કહ્યું કે, "આ વિસ્તારમાં જે ડિમોલિશન થવાનું હતું તે સવારથી શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહ્યું છે. પોલીસ કમિશનરની દેખરેખ હેઠળ, ઘણા લોકોએ સાત નિયુક્ત ઝોનમાંથી બે દિવસમાં પોતાનો સામાન ખાલી કરી દીધો છે. તેમણે પોતાના ઘરો પણ તોડી પાડ્યા છે. અમારા ડ્રોન સર્વેલન્સ અને સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગ સેલ સક્રિય છે, અને SRPF અને ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમો ફ્લેગ માર્ચ કરી રહી છે."
#WATCH | Rajkot, Gujarat: DCP Zone 1, Hetal Patel, says, " the demolition that was scheduled to take place in the area has been proceeding peacefully since morning. under the supervision of the police commissioner, many individuals evacuated their belongings within two days from… https://t.co/IQHf8gm7iy pic.twitter.com/8TJGp1vdX5— ANI (@ANI) February 23, 2026
