રાજકોટના જંગલેશ્વરમાં મેગા ડિમોલિશન શરૂ, પોલીસના ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે 1489 ઘરો તોડી પડાશે

જકોટના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર આટલા મોટા સ્તર પર ગેરકાયદેસર બાંધકામો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.

રાજકોટમાં ડિમોલિશન
રાજકોટમાં ડિમોલિશન (IANS)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 23, 2026 at 8:57 AM IST

|

Updated : February 23, 2026 at 9:55 AM IST

1 Min Read
રાજકોટ: રાજકોટના જંગલેશ્વરમાં આજથી મેગા ડિમોલિશન કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. એકસાથે 1489 જેટલા ગેરકાયદેસર મકાનો પર બુલડોઝર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. રાજકોટના ઈતિહાસમાં પહેલીવાર આટલા મોટા સ્તર પર ગેરકાયદેસર બાંધકામો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ પહેલા જંગલેશ્વરના લોકો દ્વારા ડિમોલિશન પ્રક્રિયા પર સ્ટે મૂકવાની માંગ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ હાઈકોર્ટે વચગાળાની રાહત આપવાનો ઈનકાર કર્યો હતો.

રાજકોટના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં આજથી ડિમોલિશન ડ્રાઈવ શરૂ થઈ છે, જેમાં 1,489 ઘરો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ટીપી રોડ અને નદી કિનારે ગેરકાયદેસર અતિક્રમણ દૂર કરી રહ્યું છે. કડક પોલીસ સુરક્ષા અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ વચ્ચે સવારથી જ ડિમોલિશન પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે.

ડીસીપી ક્રાઈમ જગદીશ બાંગરવાએ જણાવ્યું કે, "જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં સરકારી જમીન પરના અતિક્રમણ દૂર કરવાની પ્રક્રિયા આજથી શરૂ થઈ ગઈ છે. અહીં 2,500 થી વધુ પોલીસ કર્મચારીઓને તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ કર્મચારીઓ પોતપોતાના વિસ્તારોમાં તૈનાત છે. અત્યાર સુધી કોઈ સમસ્યા ઉભી થઈ નથી. નોટિસ બજાવવાની અને લોકોને કાઉન્સેલિંગ કરવાની પ્રક્રિયા ઘણા દિવસોથી ચાલી રહી છે, અને આ કાઉન્સેલિંગનું પરિણામ એ આવ્યું છે કે મોટાભાગના લોકોએ જાડે દબાણ તોડી પાડ્યું છે અને પોતાના અતિક્રમણ દૂર કર્યા છે. બાકીના અતિક્રમણ દૂર કરવાની પ્રક્રિયા હાલમાં ચાલી રહી છે."

ઝોન-1 ના ડીસીપી હેતલ પટેલે કહ્યું કે, "આ વિસ્તારમાં જે ડિમોલિશન થવાનું હતું તે સવારથી શાંતિપૂર્ણ રીતે ચાલી રહ્યું છે. પોલીસ કમિશનરની દેખરેખ હેઠળ, ઘણા લોકોએ સાત નિયુક્ત ઝોનમાંથી બે દિવસમાં પોતાનો સામાન ખાલી કરી દીધો છે. તેમણે પોતાના ઘરો પણ તોડી પાડ્યા છે. અમારા ડ્રોન સર્વેલન્સ અને સોશિયલ મીડિયા મોનિટરિંગ સેલ સક્રિય છે, અને SRPF અને ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમો ફ્લેગ માર્ચ કરી રહી છે."

Last Updated : February 23, 2026 at 9:55 AM IST

