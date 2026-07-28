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રાજકોટના જેતપુરમાં બુટલેગરનો ખાખી પર હુમલો, પોલીસકર્મીએ છરી વાગી છતાં આરોપીને ભાગવા ન દીધો

પોલીસને જોતા જ બુટલેગર કાર મૂકીને અંધારામાં ભાગવા લાગ્યો. પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, હેડ કોન્સ્ટેબલે ભાગી રહેલા આરોપી દિલીપનો પીછો કરીને તેને પકડી પાડ્યો.

રાજકોટના જેતપુરમાં બુટલેગરનો ખાખી પર હુમલો
રાજકોટના જેતપુરમાં બુટલેગરનો ખાખી પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 10:25 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 10:39 PM IST

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રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુરમાંથી પોલીસ પર હુમલાની સનસનાટીભરી ઘટના સામે આવી છે. દેશી દારૂના ધંધાર્થીઓ હવે એટલા બેફામ બન્યા છે કે તેઓ ખાખી વર્દી પર પણ જીવલેણ હુમલો કરતા અચકાતા નથી. જેતપુર ઉદ્યોગનગર પોલીસના હેડ કોન્સ્ટેબલ પર છરી વડે હુમલો થયો. જોકે જવાને અદમ્ય સાહસ બતાવીને આરોપીને દબોચી લીધો. IG નિર્લિપ્ત રાયે હોસ્પિટલ જઈને તેમને બિરદાવ્યા.

રાત્રિના 10 વાગ્યાની આસપાસની છે. જેતપુર ઉદ્યોગનગર પોલીસ સ્ટેશનની સર્વેલન્સ સ્ક્વોડના હેડ કોન્સ્ટેબલ નિલેશ મકવાણા અને તેમની ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. બાતમી મળી હતી કે, દિલીપ ઉર્ફે દિલો ભાણકુભાઈ શેખવા નામનો બુટલેગર સફેદ સ્વીફ્ટ કારમાં જૂનાગઢથી દેશી દારૂ ભરીને નવાગઢ તરફ આવી રહ્યો છે.

રાજકોટના જેતપુરમાં બુટલેગરનો ખાખી પર હુમલો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસને જોઈને આરોપી કાર મૂકીને ભાગ્યો
પોલીસે નવાગઢ ઇમ્પીરીયલ એપાર્ટમેન્ટ પાસે વોચ ગોઠવીને કારને રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો. પરંતુ પોલીસને જોતા જ બુટલેગર કાર મૂકીને અંધારામાં ભાગવા લાગ્યો. પોલીસ ફરિયાદ મુજબ, હેડ કોન્સ્ટેબલે ભાગી રહેલા આરોપી દિલીપનો પીછો કરીને તેને પકડી પાડ્યો. આ સમયે આરોપીએ પેન્ટના નેફામાંથી છરી કાઢીને પોલીસ જવાનના પેટમાં જીવલેણ ઘા કરવાનો પ્રયાસ કર્યો.

નિલેશભાઈએ બચાવ માટે હાથ આડો કરતા છરીનો ઊંડો ઘા તેમના જમણા હાથમાં વાગ્યો અને તેઓ લોહીલુહાણ થઈ ગયા. છતાં પણ તેમણે હિંમત હારી નહીં અને આરોપીને કાબૂમાં લીધો. હુમલો કરીને ભાગતી વખતે આરોપી દિલીપ રોડના ડિવાઇડર સાથે અથડાઈને પટકાયો, જેમાં તેના પગમાં ફ્રેક્ચર થયું. આ બહાદુરીભર્યા ઓપરેશનમાં પોલીસે કારમાંથી 200 લીટર દેશી દારૂ જેની કિંમત 40,000 રૂપિયા થાય છે અને જીવલેણ છરીનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે.

ઈજાગ્રસ્ત પોલીસકર્મીને હોસ્પિટલ ખસેડાયા
હુમલામાં ઘવાયેલા હેડ કોન્સ્ટેબલ નિલેશભાઈને તાત્કાલિક જેતપુર સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. સમાચાર મળતા જ રાજકોટ રેન્જ IG નિર્લિપ્ત રાય તાત્કાલિક હોસ્પિટલ પહોંચ્યા હતા. તેમણે ઘાયલ જવાનની મુલાકાત લઈને તેમની હિંમત અને કર્તવ્યનિષ્ઠાને બિરદાવ્યા હતા.

પોલીસે આ મામલે છરી વડે હુમલો કરનાર આરોપી દિલીપ શેખવા, જૂનાગઢથી દારૂ સપ્લાય કરનાર કાનો રબારી અને દારૂ મંગાવનાર જેતપુરની રેખાબેન ઉર્ફે ઢેફુ વેગડા સામે ગુનો નોંધ્યો છે.

આ ઘટના અંગે SP વિજય ગુર્જરે કહ્યું કે, ગઈ રાત્રે જેતપુર ઉદ્યોગનગર પોલીસના હેડ કોન્સ્ટેબલ નિલેશભાઈ મકવાણાને બાતમી મળી હતી કે જૂનાગઢ બાજુથી સ્વીફ્ટ ગાડીમાં દારૂ આવે છે. પોલીસે રોકવાનો પ્રયાસ કરતા આરોપી ગાડી મૂકીને ભાગ્યો. પીછો કરતા આરોપીએ છરી કાઢીને પોલીસ કર્મચારી પર હુમલો કર્યો, જેમાં તેમના હાથમાં ઈજા થઈ. ભાગતી વખતે આરોપી ડિવાઈડર સાથે અથડાયો અને તેને પગમાં ફ્રેક્ચર થયું. બંને આરોપી કસ્ટડીમાં છે.

પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, મુખ્ય આરોપી દિલીપ શેખવા સામે અગાઉ 8 જેટલા ગુના નોંધાયેલા છે.જ્યારે દારૂ મંગાવનાર મહિલા આરોપી રેખાબેન સામે 41 જેટલા ગુના નોંધાયેલા છે. એટલે કે આ આખી ગેંગ આદતન બુટલેગરોની છે. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 109(1) હત્યાનો પ્રયાસ, 121(1), 132 અને પ્રોહિબિશન એક્ટની કલમ 65(e) હેઠળ ગુનો નોંધીને ત્રણેય આરોપીઓને કાયદાનો સકંજો કસ્યો છે. હાલ ત્રણેય કસ્ટડીમાં છે અને વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે.

આ ઘટના બાદ પોલીસ બેડામાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસનું કહેવું છે કે, ફરજ બજાવતા જવાનો પર આવા હુમલા કોઈપણ સંજોગોમાં સહન કરવામાં નહીં આવે. સ્થાનિકોએ પણ પોલીસની આ કામગીરીને બિરદાવી છે અને બુટલેગરો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. IG એ પણ ખાતરી આપી છે કે ઘાયલ જવાનને સારવાર અને તમામ સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવશે.

દેશી દારૂની ખેપ રોકવા ગયેલા પોલીસ જવાન પર જીવલેણ હુમલો થયો, પરંતુ જવાને હિંમતથી આરોપીને ઝડપી લીધો.પોલીસે 200 લીટર દારૂ અને 3 આરોપીઓને દબોચ્યા છે.

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Last Updated : July 28, 2026 at 10:39 PM IST

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