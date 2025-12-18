ETV Bharat / state

રાજકોટમાં 200 રૂ. માટે યુવકની ઘાતકી હત્યા, મેદાનમાંથી મળેલી લાવારીશ લાશની તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો

રાજકોટ જિલ્લાના જેતપુર શહેરના નેશનલ હાઇવે નજીક એક ખુલ્લા પ્લોટમાં એક અજાણ્યા યુવકની શિક્ષણ હથિયાર વડે હત્યા કરાઈ હોવાની શંકાએ લાશ મળી હતી.

રાજકોટના જેતપુરમાં મિત્રએ કરી મિત્રની હત્યા
રાજકોટના જેતપુરમાં મિત્રએ કરી મિત્રની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)
December 18, 2025

રાજકોટ: જેતપુરના નવાગઢ વિસ્તારમાં નજીવી બાબતે ઉશ્કેરાયેલા એક યુવકે તેના જ સાથી મિત્રની ઘાતકી હત્યા કરી હોવાની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. નવાગઢ પટેલ ચોક પાસે ભાડાના મકાનમાં રહેતા ઉત્તર પ્રદેશના શ્રમિકો વચ્ચે ₹200ની લેતીદેતીમાં થયેલી બોલાચાલી લોહિયાળ જંગમાં પરિણમી હતી. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ભેદ ઉકેલી મુખ્ય આરોપી અને મદદગારી કરનાર સાથીની ધરપકડ કરી છે.

યુવકની હત્યા કરાયેલી લાશ મળી
જેતપુર બાયપાસ રોડ પર બળદેવધાર સામેના ખુલ્લા મેદાનમાં એક અજાણ્યા યુવકનો લોહીલુહાણ મૃતદેહ મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. સ્થાનિક લોકોએ તાત્કાલિક ઉદ્યોગનગર પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસ તપાસમાં મૃતકના માથા પર પાટો બાંધેલો હતો અને કપડાં લોહીથી લથબથ હતા. હોસ્પિટલ ખસેડતા ડોક્ટરોએ જણાવ્યું કે યુવકનું ગળું કાપીને હત્યા કરવામાં આવી છે.

રાજકોટના જેતપુરમાં મિત્રએ કરી મિત્રની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

મૃતક અને આરોપી સાથે રહેતા હતા
ઉદ્યોગનગર પોલીસે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદથી મૃતકની ઓળખ મેળવી હતી. મૃતકનું નામ સંજયકુમાર શ્રીરામ કબીરદાસ (રહે. બાંદા, ઉત્તર પ્રદેશ) હોવાનું ખુલ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે સંજય તેના સાથી મજૂરો સાથે ભાડાના રૂમમાં રહેતો હતો. પોલીસે શંકાના આધારે તેના રૂમ પાર્ટનર્સ આશિષ અવસ્થી અને રામચંદ બીસ્કર્મની અટકાયત કરી પૂછપરછ કરતા હત્યાનો ભેદ ઉકેલાયો હતો.

રાજકોટના જેતપુરમાં મિત્રએ કરી મિત્રની હત્યા
રાજકોટના જેતપુરમાં મિત્રએ કરી મિત્રની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

ઉછીના લીધેલા 200 રૂપિયા માટે હત્યા
મૃતક સંજયે હત્યા કરનાર આશિષ પાસેથી ₹200 ઉછીના લીધા હતા અને આશિષે પૈસાની માંગણી કરતા બંને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ હતી. ઝઘડા દરમિયાન સંજયે આશિષની માતા વિશે અપશબ્દો બોલતા આશિષ ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને ઘરમાં રહેલા શાક સુધારવાના ચાકુ વડે સંજયના ગળાના ભાગે ઉપરાછાપરી ઘા ઝીંકી દીધા હતા. પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારે હત્યા કર્યા બાદ આશિષે બીજા સાથીદાર રામચંદની મદદ લીધી હતી. બંનેએ પુરાવાનો નાશ કરવાના ઈરાદે રાત્રિના સમયે સંજયની લાશને મોટરસાયકલ પર વચ્ચે બેસાડી બળદેવધાર પાસેના મેદાનમાં ફેંકી દીધી હતી. બીજા દિવસે બંને આરોપીઓ જાણે કંઈ બન્યું જ ન હોય તેમ મજૂરીકામ પર નીકળી ગયા હતા.

રાજકોટના જેતપુરમાં મિત્રએ કરી મિત્રની હત્યા
રાજકોટના જેતપુરમાં મિત્રએ કરી મિત્રની હત્યા (ETV Bharat Gujarat)

આરોપીની પોલીસે કરી ધરપકડ
પોલીસે FSLની ટીમને સાથે રાખીને ઘટનાસ્થળ અને જે રૂમમાં હત્યા થઈ હતી ત્યાં પંચનામું કર્યું હતું. લોહીના નમૂના અને અન્ય પુરાવાઓ એકત્ર કરવામાં આવ્યા છે. હાલ પોલીસે મુખ્ય આરોપી આશિષ નંદકિશોર અવસ્થી અને તેની મદદ કરનાર રામચંદ રામરતન બીસ્કર્મની ધરપકડ કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.

રાજકોટ ગ્રામ્ય જિલ્લા પોલીસ વિભાગના જેતપુર ડિવિઝનના નાયબ પોલીસ અધિક્ષક રોહિતસિંહ ડોડીયાએ જણાવ્યું કે, માત્ર 200 રૂપિયાની ઉઘરાણીમાં બોલાચાલી થતા આવેશમાં આવી આ હત્યા કરવામાં આવી છે. પોલીસે ટેકનિકલ અને હ્યુમન સોર્સની મદદથી ટૂંકા સમયમાં જ બંને આરોપીઓને દબોચી લીધા છે.

