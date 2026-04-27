જસદણમાં મોટી કરૂણાંતિકા સર્જાઈ: આલણ સાગર તળાવમાં નહાવા પડેલા 4 કિશોરો ડૂબ્યા, પરિજનોનું હૈયાફાટ રૂદન

તળાવ કિનારે સાયકલો અને કપડાં ઉતારીને ચારેય મિત્રો પાણીમાં ઉતાર્યા હતા, પરંતુ કમનસીબે તેમને પાણીના ઊંડાણનો અંદાજ રહ્યો ન હતો.

Published : April 27, 2026 at 4:48 PM IST

રાજકોટ: રાજકોટ જિલ્લાના જસદણ પંથકમાં ગઇકાલે રવિવારનો રજાનો દિવસ એક અત્યંત કરુણ અને હૃદયદ્રાવક દુર્ઘટનામાં ફેરવાઈ ગયો હતો. બાખલવડ ગામ પાસે આવેલા આલણ સાગર તળાવમાં નહાવા પડેલા ચાર આશાસ્પદ કિશોરોના ડૂબી જવાથી મોત નીપજ્યા હતા. એકસાથે ચાર-ચાર બાળકોના મોતને પગલે સમગ્ર પંથકમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું હતું.

મળતી માહિતી મુજબ, રવિવારની રજા હોવાથી મિત્રતાના અતૂટ બંધને બંધાયેલા ચાર કિશોરો પોતપોતાની સાયકલો લઇને ઘરથી નીકળ્યા હતા. ગરમીથી રાહત મેળવવા અને રવિવારની રજા માણવા માટે તેઓ બાખલવડ નજીક આવેલા આલણ સાગર તળાવે પહોંચ્યા હતા.

તળાવ કિનારે સાયકલ-કપડા જોઈને સ્થાનિકોને ગઈ શંકા
કિનારે સાયકલો અને કપડાં ઉતારીને ચારેય મિત્રો પાણીમાં ઉતાર્યા હતા, પરંતુ કમનસીબે તેમને પાણીના ઊંડાણનો અંદાજ રહ્યો ન હતો. એક પછી એક ચારેય કિશોરો પાણીના વહેણમાં ગરકાવ થઇ ગયા હતા. લાંબા સમય સુધી બાળકો ઘરે પરત ન ફરતા અને તળાવના કિનારે માત્ર સાયકલો અને કપડાં લાવારિસ હાલતમાં જોવા મળતા સ્થાનિકોને શંકા ગઇ હતી. મૃતક બાળકોની ઉંમર 11થી 16 વર્ષની વચ્ચે હતી.

તળાવમાંથી કઢાયા બાળકોના મૃતદેહ
ઘટનાની જાણ થતા જ ગ્રામજનોના ટોળેટોળા તળાવ કિનારે ઉમટી પડ્યા હતા. સ્થાનિક તરવૈયાઓ અને જસદણ ફાયર બ્રિગેડની ટીમને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી હતી. ફાયર ફાઇટરો અને તરવૈયાઓએ કલાકોની ભારે જહેમત બાદ એક પછી એક એમ ચારેય કિશોરોના મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા હતા. ઘટનાની ગંભીરતા જોઈ સ્થાનિક પોલીસ કાફલો અને વહીવટી તંત્ર પણ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયું હતું.

બાળકોના મોતના સમાચાર મળતા જ પરિવારોમાં આક્રંદ જોવા મળ્યો હતો. હોસ્પિટલ અને ઘટનાસ્થળે વાતાવરણ એટલું ગમગીન હતું કે ત્યાં હાજર દરેક વ્યક્તિની આંખમાં આંસુ આવી ગયા હતા.

કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજી બાવળીયા ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા
આ આકસ્મિક દુર્ઘટનાની જાણ થતા જ રાજ્યના કેબિનેટ મંત્રી કુંવરજીભાઈ બાવળીયા તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. તેમણે મૃતક બાળકોના શોકગ્રસ્ત પરિવારોને સાંત્વના પાઠવી હતી અને આ દુ:ખની ઘડીમાં સરકાર તેમની સાથે હોવાનું જણાવ્યું હતું. મંત્રીએ વહીવટી તંત્ર પાસેથી સમગ્ર ઘટનાનો તાગ મેળવ્યો હતો અને પોસ્ટમોર્ટમ સહિતની ગીરી ઝડપથી પૂર્ણ કરવા સૂચના આપી હતી.

રાજકોટ જિલ્લા પોલીસ વડા વિજયસિંહ ગુર્જરે જણાવ્યું કે, જસદણ તાલુકામાં આલણ સાગર તળાવ છે, જેમાં નર્મદા નદીનું પાણી રહે છે અને પીવા માટે આ પાણીનો ઉપયોગ થાય છે. અહીં કાલે સાંજે ચૂંટણીના દિવસે બપોરે 3 થી 4 વાગ્યા વચ્ચે જસદણના ચાર બાળકો જેમની ઉંમર 11થી 16 વર્ષ વચ્ચેની હતી, તેઓ અહીંયા સ્વિમિંગ કરવા માટે આવ્યા હતા. અને ચારેયના અહીં ડૂબવાના કારણે મોત થઈ ગયા. અમારા PI આ કેસની તપાસ કરી રહ્યા છે અને માહિતી મળ્યા બાદ ASP, SDM અહીંના મામલતદાર, PI અને નગરપાલિકાની ટીમ બધા લોકો સાથે આવ્યા. બાળકોના મૃતદેહ કાઢવામાં આવ્યા અને તેમનું હોસ્પિટલમાં પેનલ પાસે પોસ્ટમોર્ટમ કરાવાયું છે. મૃતદેહો પરિજનોને સોંપવામાં આવ્યા છે. આગળની તપાસ હાલ ચાલી રહી છે.

હાલમાં પોલીસે ચારેય મૃતદેહોને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે જસદણ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યા છે અને અકસ્માતનો ગુનો નોંધી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ચાર-ચાર સંતાનો ગુમાવતા રાઠોડ પરિવારમાં આજે ચૂલો પણ સળગ્યો નથી, માત્ર માતમ છવાયેલો છે.જોકે એક સાથે ચાર ચાર બાળકોની અંતિમ યાત્રા નીકળી હતી ત્યારે આખો પંથક હિબકે ચડ્યો હતો.

