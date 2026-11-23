રાજકોટમાં સ્ટ્રીટ લાઈટ વગરના રસ્તા પર 4 ફૂટની કુંડી સાથે ટુ-વ્હીલર અથડાયું, લાંબી સારવાર બાદ પરિણીતા જિંદગીની જંગ હારી
મૃતક મિતાલીબેનને 9 મહિનાનું નાનું બાળક છે, જેણે માતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે. પરિવારનો આક્ષેપ છે કે જો રસ્તા પર યોગ્ય લાઇટિંગ અને કુંડી ફરતે
Published : November 23, 2026 at 10:15 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની કામગીરી સામે ફરી એકવાર ગંભીર સવાલો ઉભા થયા છે. શહેરના એસ.આર.પી. કેમ્પ નજીક સ્ટ્રીટ લાઇટના અભાવે સર્જાયેલા અકસ્માતમાં ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલી પરિણીતા મિતાલીબેન કેસરિયાનું સારવાર દરમિયાન મોત નીપજ્યું છે. જે બાદ મૃતકના પરિવારે જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી અને ન્યાયની માંગ કરી છે.
મળતી વિગતો અનુસાર, ગત 6 સપ્ટેમ્બરના રોજ રાત્રિના સમયે આ કરુણ અકસ્માત સર્જાયો હતો. મિતાલીબેન કેસરિયા અને તેમના પતિ કિસન કેસરિયા બંને જમવા માટે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે એસ.આર.પી. કેમ્પથી આશરે 100 મીટર દૂર રસ્તાની સાઈડમાં આવેલી અંદાજે 4 ફૂટ ઊંચી કુંડી સાથે તેમનું સ્કૂટર અથડાયું હતું. માર્ગ પર સ્ટ્રીટ લાઇટની સુવિધા ન હોવાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં અંધારું હતું, જેના કારણે બાઈક ચાલકને સાઈડમાં રહેલી કુંડી દેખાઈ ન હતી. જોરદાર ટક્કરના કારણે મિતાલીબેનને માથા અને શરીરના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ત્યારબાદ તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં લાંબી સારવાર બાદ ગઈકાલે તેમનું મોત નીપજ્યું હતું.
આ અકસ્માતે એક પરિવારનો માળો વિખેરી નાખ્યો છે. મૃતક મિતાલીબેનને 9 મહિનાનું નાનું બાળક છે, જેણે માતાની છત્રછાયા ગુમાવી છે. પરિવારનો આક્ષેપ છે કે જો રસ્તા પર યોગ્ય લાઇટિંગ અને કુંડી ફરતે બેરિકેડ હોત તો આ દુર્ઘટના ટાળી શકાઈ હોત.
મૃતકના પતિ કિસન કેસરિયાએ કહ્યું કે, "હું અને મારા પત્ની બંને જમવા માટે જતા હતા. ત્યારે એસ.આર.પી. કેમ્પથી 100 મીટર દૂર એક અઢી ફૂટ ઊંડી કુંડી હતી, જ્યાં કોઈ બેરિકેડ ક્યાંય મૂકવામાં આવ્યું નહોતું. અંધારાના કારણે કુંડી દેખાઈ નહીં અને અમારું સ્કૂટર અથડાતા મારા પત્નીને ગંભીર ઈજાઓ થઈ હતી, જેનું સારવાર દરમિયાન મૃત્યુ નીપજ્યું છે. આ સમગ્ર બનાવ 6 તારીખનો છે. મારે 9 મહિનાનું એક બાળક છે."
બીજી તરફ, સમગ્ર મામલે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશનર ચેતન નંદાણીએ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેમણે આ ઘટનાને અત્યંત દુઃખદ ગણાવી છે. RMCના ડેપ્યુટી કમિશનર ચેતન નંદાણીએ કહ્યું કે, "મહિલાનું મૃત્યુ અત્યંત દુઃખદ છે. પ્રાથમિક માહિતી મુજબ રોડના ડામરવાળા કેરેજવે પર કોઈ ખાડો કે કુંડી નહોતી, પરંતુ કુંડી રોડની સાઈડમાં હતી. રોડનું કામ પૂર્ણ થઈ ગયું હતું અને કુંડી પાછળથી નીચે બેસી ગઈ હોવાની માહિતી મળી છે. આ સમગ્ર મામલે ટેકનિકલ તપાસ કરવામાં આવશે અને તપાસમાં જો કોઈની બેદરકારી સામે આવશે તો જવાબદારો સામે ચોક્કસ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે."
હાલ મૃતકના પરિવારજનો ન્યાયની માંગ કરી રહ્યા છે. મનપા દ્વારા ટેકનિકલ તપાસની ખાતરી તો અપાઈ છે, પરંતુ તપાસમાં શું સામે આવે છે અને જવાબદારો સામે ખરેખર કાર્યવાહી થાય છે કે કેમ, તેના પર સૌની નજર મંડાયેલી છે. આ દુર્ઘટના તંત્ર માટે લાલબત્તી સમાન છે કે વિકાસના કામો સાથે સલામતી અને જાળવણી પણ એટલી જ જરૂરી છે.
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